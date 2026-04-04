Gold Rate Explainer: ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 31000 અને ચાંદી 1.87 લાખ સસ્તા, યુદ્ધ બાદ સોના-ચાંદીમાં મોટો કડાકો, જાણો કેટલી અસર?
Gold-Silver Weekly Price Explainer: સોનું અને ચાંદી છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારે ઉતારચડાવમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ભાવમાં અચાનક મોટી વધઘટ જોવા મળી રહી છે. જો કે ભાવ ઘટે ત્યારે રિટેલ ખરીદી કરનારાઓ માટે જાણે મોટી તક જેવું બને છે. એમાં પણ જ્યારથી યુદ્ધ શરૂ થયું છે ત્યારથી તો સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં સોનું અને ચાંદી શું મૂવમેન્ટમાં જોવા મળ્યા અને ઓલટાઈમ હાઈથી હાલ કેટલા નીચે છે એ પણ જાણો.
- એક સપ્તાહમાં સોનું 3400 રૂપિયા અને ચાંદી 6100 રૂપિયા સસ્તી થઈ.
- IBJA મુજબ ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ સોનું 29000 અને ચાંદી 1.58 લાખ સસ્તા.
- જ્યારે વાયદા બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 31000 અને ચાંદી 1.87 લાખ સસ્તા.
Trending Photos
સોના અને ચાંદીમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી છે. ભારે તેજીને પગલે એક સમયે આ વર્ષની શરૂઆતમાં સોનું અને ચાંદી પોતાના ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયા હતા. પરંતુ ત્યારબાદ પછડાવવા લાગ્યા. એમાં પણ જ્યારથી મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની શરૂઆત થઈ ત્યારથી તો સોનું અને ચાંદી ઉલ્ટી ગંગામાં વહેતા જોવા મળ્યા. એટલે કે યુદ્ધ સમયે જ્યાં સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી વધતા ભાવ વધે તો સોના ચાંદીના તો ઘટવા લાગ્યા. છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં સોના અને ચાંદીમાં શું મૂવમેન્ટ રહી અને યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી કેવી સ્થિતિ છે તે પણ જાણો.
સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ મુજબ ગઈ કાલે ગુડ ફ્રાઈડેની રજા હતી એટલે ભાવ જાહેર થયા નહતા અને શનિવારે તથા રવિવારે તથા જાહેર રજાઓ પર ભાવ જાહેર થતા નથી એટલે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ છેલ્લે 2 એપ્રિલ 2026ના રોજ 146608 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જે ગત સપ્તાહે 27 માર્ચના રોજ 143140 પર બંધ થયો હતો. એ રીતે જોઈએ તો છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં 3468 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદી ગત સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે 221647 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી જે આ સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 227813 રૂપિયા પર બંધ થઈ છે. એટલે કે એક સપ્તાહમાં ભાવમાં 6166 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અત્રે નોંધનીય છે કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવમાં શહેરો પ્રમાણે વધઘટ હોઈ શકે છે.
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા તૂટ્યા ભાવ
વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ અલગ હોય છે. એટલે અહીં આપણે પહેલા રિટેલ બજારના ભાવ જોઈશું.
રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (29 જાન્યુઆરી 2026)
- 24 કેરેટ સોનું - 1,76,121 રૂપિયા
- એક કિલો ચાંદી- 3,85,933 રૂપિયા
લેટેસ્ટ ભાવ (2 એપ્રિલ 2026)
- સોનું- 146608
- ચાંદી- 227813
- ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 29513 રૂપિયા સસ્તું છે જ્યારે ચાંદી 158120 રૂપિયા જેટલી સસ્તી છે.
વાયદા બજારમાં ભાવની શું સ્થિતિ?
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) માં પણ શુક્રવાર આમ તો છેલ્લો કારોબારી દિવસ હોય છે પરંતુ ગુડ ફ્રાઈડેની રજાના કારણે ગુરુવારે સપ્તાહનો છેલ્લો દિવસ બની રહ્યો. જ્યાં 5 જૂન 2026ના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.02 ટકાના ઘટાડા સાથે 149650 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયું અને 5 મે 2026ના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 4.48 ટકાના ઘટાડા સાથે 232600 પર બંધ થઈ.
વાયદા બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલું ગગડ્યા સોના ચાંદી?
વાયદા બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (29 જાન્યુઆરી 2026)
સોનું- 180779 રૂપિયા
ચાંદી- 420000 રૂપિયા
લેટેસ્ટ ભાવ (2 એપ્રિલ 2026)
- સોનું- 149650
- ચાંદી- 232600
- એ રીતે જોઈએ તો ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું હાલ 31129 રૂપિયા અને ચાંદી 187400 રૂપિયા સસ્તી છે.
યુદ્ધ શરૂ થયા પછી શું રહી છે સ્થિતિ
28 ફેબ્રુઆરીએ ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ભેગા થઈને ઈરાન પર હુમલા શરૂ કર્યા હતા અને ત્યારબાદ ઈરાનના વળતા પ્રહારથી મિડલ ઈસ્ટમાં ભયંકર યુદ્ધ છેડાઈ ગયું. જેની અસર વિશ્વસ્તરે જોવા મળી રહી છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં જંગી વધારો અને કિમતી ધાતુઓ ગગડી રહ્યા છે. શેર બજારમાં પણ સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે.
યુદ્ધ શનિવારથી શરૂ થયું હતું એટલે IBJAના સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસ 27 ફેબ્રુઆરીના રેટ જોઈએ તો 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 159097 રૂપિયા હતો. જ્યારે છેલ્લો બંધ ભાવ 146608 રૂપિયા છે. એટલે કે યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં 12489 રૂપિયા જેટલું સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે સોનું. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ તે વખતે 267900 રૂપિયા હતો પરંતુ લેટેસ્ટ ભાવ 227813 જોવા મળ્યો છે એટલે કે ચાંદીમાં યુદ્ધ શરૂ થયા બાદથી 40087 રૂપિયા જેટલું ઘટાડો થઈ ચૂક્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે