/સોનું ફરી ચમક્યું! બે મહિનાના રેકોર્ડ હાઈએ પહોંચ્યો ભાવ, ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

Today Gold Silver Price: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ડીલની આશા ઠગારી નીવડી રહી છે, તેમ છતાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ વધી રહ્યા છે. સ્થાનિક અને વિદેશી બજારોમાં તેની ચમક ફરી એકવાર વધી છે. યુએસ ફુગાવાના ડેટા પહેલા રોકાણકારોની સાવચેતી પર સોનું બે મહિનાના રેકોર્ડ હાઈ લેવલે પહોંચ્યું છે. મંગળવારે સવારે, સોનું ઔંસ દીઠ 60 ડોલર વધીને 4,480 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયું છે. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની ભાવિ વ્યાજ દર વ્યૂહરચનાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વૈશ્વિક ધ્યાન હવે આગામી CPI ડેટા રિલીઝ પર કેન્દ્રિત છે.
સોના અને ચાંદી બજારમાં આ તાજેતરના ઉછાળાથી રોકાણકારોને રાહત મળી છે, જેઓ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં ગોલ્ડન ધાતુના ભાવમાં ઘટાડા અંગે ચિંતિત હતા. સોમવારે, જ્યારે સોનાના ભાવ 100-દિવસની મૂવિંગ એવરેજને પાર કરી ગયા, ત્યારે બજારમાં વ્યાપક ટેકનિકલ ખરીદી શરૂ થઈ. તાજેતરના દિવસોમાં લો લેવલે રોકાણકારોની ખરીદી અને ખાસ કરીને ચીનમાં સોના આધારિત એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ETFs)માં રોકાણમાં વધારો, આ તેજીને ટેકો આપ્યો છે.
શું સોનું તેના ઘટાડામાંથી બહાર નીકળી રહ્યું છે?
બજારના એક્સપર્ટ કહે છે કે માર્ચથી ઘટાડા તરફી વલણ ધરાવતું સોનું હવે તૂટી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. સોનાના ઘટાડામાંથી બહાર આવીને નવા હાઈ તરફ આગળ વધવાની અપેક્ષા છે. નોંધપાત્ર રીતે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને ડોલરના મજબૂત ભાવ હોવા છતાં, સોનામાં તેજી જોવા મળી રહી છે. હાલમાં, વિશ્વ બુધવારે જાહેર થનારા યુએસ ફુગાવાના ડેટા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. એક સર્વે અનુસાર, ગયા મહિને 0.4 ટકાના ઘટાડા બાદ, જુલાઈમાં CPI 0.1 ટકાનો નજીવો વધારો થવાની ધારણા છે.
ફુગાવાનો દર ઘટાડવાથી ફેડની ચિંતાઓ ઓછી થશે!
તાજેતરના નબળા રોજગાર ડેટાને પગલે, જો ફુગાવો નિયંત્રણમાં રહે છે, તો તે ફેડ રિઝર્વની ચિંતાઓને ઓછી કરી શકે છે. જો ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ ફુગાવા પર દબાણ લાવે છે, તો યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક વ્યાજ દરો વધારવાની શક્યતા છે. વ્યાજ દરમાં વધારો સામાન્ય રીતે સોના જેવી બિન-વ્યાજ-વહનકારી સંપત્તિઓ માટે અનુકૂળ નથી. યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ વૈશ્વિક કોમોડિટી બજારને પણ અસર કરી શકે છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગેની પરિસ્થિતિ અસ્પષ્ટ
યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાન પર લગાવવામાં આવેલી કડક શરતોએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવાની અને મહિનાઓથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષને ઘટાડવાની શક્યતા ઘટાડી દીધી છે. આ દરમિયાન, ફેડ અધિકારીઓ માને છે કે ફુગાવાને 2 ટકાના લક્ષ્યાંક પર પાછો લાવવા માટે વ્યાજ દરમાં વધારો જરૂરી હોઈ શકે છે.
સ્થાનિક બજાર કેવું રહ્યું છે?
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વધારા છતાં, સોમવારે સ્થાનિક બજારમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. જો કે, સવારના ટ્રેડિંગ સત્રમાં તેમાં વધારો જોવા મળ્યો અને પછી સાંજે લોઅર લેવલે બંધ થયો. ગયા અઠવાડિયાથી, સ્થાનિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ 8,000 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ચાંદી પણ 15,000 રૂપિયાના વધારા સાથે કારોબાર કરી રહી છે.
સોમવારે સાંજે ટ્રેડિંગ બંધ થતાં ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા ભાવ અનુસાર, 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ આશરે 150,641 રૂપિયા પર બંધ થયું. વધુમાં, 22 કેરેટ સોનું વધીને 137,987 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 18 કેરેટ સોનું 112,981 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું. ચાંદી 231,373 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર બંધ થઈ છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.