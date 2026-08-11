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સોનું ફરી ચમક્યું! બે મહિનાના રેકોર્ડ હાઈએ પહોંચ્યો ભાવ, ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

Today Gold Silver Price: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની અનિશ્ચિતતા વચ્ચે તાજેતરના દિવસોમાં સોનાના ભાવ ઘટીને 3,900 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયા હતા, પરંતુ મંગળવારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો, જે 4,480 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 11, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:45 AM IST
સોનું ફરી ચમક્યું! બે મહિનાના રેકોર્ડ હાઈએ પહોંચ્યો ભાવ, ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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