/Gold Rate Explainer: હાઈથી હજુ પણ સોનું 19000 અને ચાંદી 122000 રૂપિયા સસ્તા, આવતા સપ્તાહે શું રહેશે સ્થિતિ?  

Gold-Silver Weekly Rate Explainer: સોનું અને ચાંદી વીતેલા સપ્તાહમાં ગગડેલા જોવા મળ્યા. IBJA અને MCX બંને પર અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે સુસ્તી સાથે બંધ થયા હતા. સોના ચાંદીની સાપ્તાહિક મૂવમેન્ટ અને ઓલટાઈમ હાઈથી હવે ક્યાં પહોંચ્યા તથા લેટેસ્ટ રેટ...બધુ જાણો.
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વીતેલા સપ્તાહમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી. વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ, જિયોપોલિટિકલ પરિસ્થિતિઓ અને બીજા પણ અનેક કારણો સોના તથા ચાંદીના ભાવ પર અસર કરતા હોય છે. વીતેલા સપ્તાહમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. શું સ્થિતિ રહી અને ઓલટાઈમ હાઈ ભાવથી હાલ ક્યાં પહોંચ્યા છે સોના ચાંદી, વિગતવાર માહિતી જાણો.
IBJA પર સોના-ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ
સપ્તાહના છેલ્લા દિવસ 29 મેના રોજ IBJA પર 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 580 રૂપિયા તૂટીને 156463 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદી 616 રૂપિયા ઘટીને 263350 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે બંધ થઈ હતી.
અત્રે ખાસ જણાવવાનું કે એસોસિએશનના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. તેના ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર કરવામાં આવે છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
સાપ્તાહિક ફેરફાર
ગત સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસ એટલે કે 22મી મેના રોજ 24 કેરેટ સોનું 158117 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે વીતેલા સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે સોનું 156463 પર બંધ થયું એટલે કે સોનાના ભાવમાં સપ્તાહ દરમિયાન 1654 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદી ગત સપ્તાહે 266000 પર બંધ થઈ હતી અને આ સપ્તાહમાં છેલ્લા કારોબારી દિવસે 263350 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થઈ. એટલે કે ચાંદીના ભાવમાં સપ્તાહ દરમિયાન 2650 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો.
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા સોના-ચાંદી?
IBJAના સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ જોઈએ તો 24 કેરેટ સોનું 176121 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું હતું અને એક કિલો ચાંદી 3,85,933 રૂપિયાની સપાટી સુધી પહોંચી હતી. જ્યારે હાલ સોનાનો ભાવ છેલ્લે 29મી મેના રોજ 156463 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદી 263350 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થઈ હતી. એટલે કે સોનું હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી 19658 રૂપિયા અને ચાંદી 122583 રૂપિયા સસ્તી છે.
MCX પર સોનું-ચાંદી
સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસ 29મી મેના રોજ 5 જૂનના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.59 ટકાના ઘટાડા સાથે 267000 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયું હતું. જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.94 ટકાના ઘટાડા સાથે 267000ની સપાટીએ બંધ થઈ હતી.