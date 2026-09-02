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  • /Gold Price Today: PM મોદીની અપીલની અસર! ગણતરીના કલાકોમાં સોનું 4500 અને ચાંદી 9000 રૂપિયા સસ્તી થઈ, જાણો આજનો રેટ

Gold Price Today: PM મોદીની અપીલની અસર! ગણતરીના કલાકોમાં સોનું 4500 અને ચાંદી 9000 રૂપિયા સસ્તી થઈ, જાણો આજનો રેટ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે પણ જોરદાર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા બે દિવસમાં સોનું 4500 રૂપિયા જેટલું અને ચાંદી 9000 રૂપિયા જેટલી સસ્તી થઈ ગઈ છે. પીએમ મોદીએ સોનું ન ખરીદવાની જે  અપીલ કરી તેની અસર જોવા મળી રહી હોય તેવું જણાય છે. જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 02, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:47 PM IST
Gold Price Today: PM મોદીની અપીલની અસર! ગણતરીના કલાકોમાં સોનું 4500 અને ચાંદી 9000 રૂપિયા સસ્તી થઈ, જાણો આજનો રેટ
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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