/Gold Price Today: PM મોદીની અપીલની અસર! ગણતરીના કલાકોમાં સોનું 4500 અને ચાંદી 9000 રૂપિયા સસ્તી થઈ, જાણો આજનો રેટ

કિંમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે પણ કડાકાનો માહોલ છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં સોનું અને ચાંદી પછડાયા છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન મુજબ 10 ગ્રામ સોનું 1855 રૂપિયા તૂટ્યું છે જ્યારે ચાંદી 2059 રૂપિયા તૂટી છે. પીએમ મોદીએ વળી પાછી સોનુ ન ખરીદવાની અપીલ કરતા 2 જ દિવસમાં સોનું 4500 રૂપિયા અને ચાંદી 9000 રૂપિયા સુધી તૂટી ચૂક્યા છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA વેબસાઈટના ભાવ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું આજે 1855 રૂપિયા તૂટીને 151328 રૂપિયા પર પહોંચ્યું જે કાલે 153183 પર બંધ થયું હતું. આગલા દિવસે સોનું 155835 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું એટલે કે સોમવારના બંધ ભાવ અને આજના ભાવને સરખાવીએ તો 4507 રૂપિયા જેટલું સોનું ગણતરીના કલાકોમાં તૂટ્યું છે.
એ જ રીતે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં આજે 2059 રૂપિયાનો કડાકો નોંધાયો છે અને ભાવ 228360 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 230419 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. ચાંદી સોમવારના રોજ 237199 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી એટલે કે અત્યારના ભાવ સાથે સરખાવીએ 8839 રૂપિયા જેટલી ગણતરીના કલાકોમાં સસ્તી થઈ છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ રેટમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) September 2, 2026
વાયદા બજારમાં ભાવ
આજે MCX પર બપોરના 12.48 કલાકે 5 ઓક્ટોબરની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.57 ટકા તૂટીને 150860 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 3 ડિસેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.74 ટકાના ઘટાડા સાથે 233690 રૂપિયાની સપાટીએ છે.
પીએમ મોદીની અપીલની અસર?
મીડિયા રિપોર્ટમાં માર્કેટ એક્સપર્ટ અનુજ ગુપ્તાને ટાંકીને કહેવાયું છે કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની અપીલના કારણે આવનારા દિવસોમાં પણ સોનાના ભાવ પર દબાણ જોવા મળી શકે છે અને એવું જોવા મળી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. આ ઉપરાંત ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં પણ તેજીના કારણે સોના અને ચાંદીમાં કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. તદઉપરાંત અમેરિકાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઈરાનના એક ટાપુ ઉપર પણ હુમલો કર્યો છે. ઈરાને પણ વળતો પ્રહાર કરતા જોર્ડનમાં અમેરિકી ઠેકાણાઓ પર હુમલા કર્યા.
ઓલટાઈમ હાઈથી 1.55 લાખ રૂપિયા તૂટી ચાંદી
આ વર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સોનાના ભાવ 1.33 લાખ હતા જે 29 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ વધીને 1.76 લાખ રૂપિયાના ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી ગયા હતા. ત્યારથી અત્યાર સુધી સોનું 24 હજાર રૂપિયા જેટલું સસ્તું થઈ ચૂક્યુ છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 31 ડિસેમ્બરના રોજ 2.28 લાખ રૂપિયા હતી. જે 29 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ 3.86 લાખ રૂપિયાના ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગઈ હતી. ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ચાંદી 1.58 લાખ રૂપિયા જેટલી સસ્તી થઈ ચૂકી છે.