Gold Rate Today: ઓલટાઈમ હાઈથી ખુબ પછડાયા સોનું-ચાંદી, ગોલ્ડ 27000 જ્યારે ચાંદી 1.87 લાખ રૂપિયા સસ્તા, જાણો આજનો રેટ

Gold Silver Rate Today: વાયદા બજારમાં કાલે સોનું ઘટાડા સાથે અને ચાંદી વધારા સાથે બંધ થયા હતા. જો કે આજે  ભારતીય વાયદા બજારમાં  બંને લીલા નિશાનમા ખુલ્યા છે. જ્યારે રિટેલ બજારમાં પણ કાલે સોનું વધારા સાથે જ્યારે ચાંદી તૂટીને બંધ થયા હતા. આજના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 18, 2026, 09:39 AM IST

Gold Rate Today: ઓલટાઈમ હાઈથી ખુબ પછડાયા સોનું-ચાંદી, ગોલ્ડ 27000 જ્યારે ચાંદી 1.87 લાખ રૂપિયા સસ્તા, જાણો આજનો રેટ

એકબાજુ લગ્નગાળો ચાલુ છે અને બીજી બાજુ કિંમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદીમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી અકલ્પનીય ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. રોકાણ કરનારાઓ માટે થોડી અસમંજસની સ્થિતિ છે જ્યારે લગ્નગાળા અને પ્રસંગો માટે  ખરીદી કરનારાઓની તો જાણે  બલ્લે બલ્લે છે. પરંતુ આમ છતાં બજારમાં જોઈએ એવી ખરીદી જોવા મળી રહી નથી. સોના અને ચાંદીના ભાવ શું ચાલે છે તે ખાસ જાણો. 

વાયદા બજારમાં આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર સોનું અને ચાંદી આજે વધારા સાથે ખુલ્યા છે. ગઈ કાલે સોનું ગગડીને તો ચાંદી ઉછળીને બંધ થયા હતા. આજે વાયદા બજારમાં સોનું 0.98 ટકાના વધારા સાથે 152897 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું છે. જ્યારે ચાંદી 1.74 ટકાના વધારા સાથે 232761 રૂપિયાની સપાટીએ ખુલી. એટલે કે વાયદા બજારના બંધ ભાવ જોઈએ તો આજે સોનામાં 1097 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો. જ્યારે ચાંદીમાં 2557 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો. 

વાયદા બજાર ક્લોઝિંગ ભાવ (17 ફેબ્રુઆરી 2026)

- 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું- 1.91% ના ઘટાડા સાથે 151800 રૂપિયા

- 5 માર્ચના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી- 0.62% ના વધારા સાથે 230204 રૂપિયા

વાયદા બજાર ઓપનિંગ ભાવ (18 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સવારે 9.00 કલાકે)

- 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું- 0.98%ના વધારા સાથે 152897 રૂપિયા

- 5 માર્ચના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી- 1.74%ના વધારા સાથે 232761 રૂપિયા

ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું અને ચાંદી કેટલા સસ્તા?
વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી આ વર્ષના શરૂઆતમાં 29 જાન્યુઆરીના રોજ ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયા હતા. સોનાનું ઓલટાઈમ હાઈ સ્તર 180779 રૂપિયા હતું અને આજના ભાવ જોઈએ તો સોનું આજે 152897 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યું છે એટલે કે વાયદા બજારથી હજુ પણ સોનું 27,882 રૂપિયા સસ્તુ છે. જ્યારે ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ સ્તર 420000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ છે અને આજનો ખુલતો ભાવ 232761 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ છે. એટલે કે ચાંદી હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી 187,239 રૂપિયા સસ્તી છે. જો સોનું અને ચાંદી  ખરીદવા હોય તો હજુ પણ શાનદાર તક છે. 

- વાયદા બજારમાં સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ- 180779 રૂપિયા (29 જાન્યુઆરી 2026)

- વાયદા બજારમાં ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ- 420000 રૂપિયા (29 જાન્યુઆરી 2026)

રિટેલ બજારમાં ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 670 રૂપિયા વધીને 151865 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. સવારે 151195 રૂપિયાના સ્તરે ખુલ્યું હતું. જ્યારે ચાંદી 1425 રૂપિયા તૂટીને 232955 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી. જેનો ખુલતો ભાવ 234380 રૂપિયા હતો. અત્રે નોંધનીય છે કે જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર  થાય છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ બહાર પડતા નથી. તેમના ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. 

રિટેલ બજારનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ કેટલો?

- 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ- 176121 રૂપિયા (29 જાન્યુઆરી 2026)

- ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ  ભાવ- 385933  રૂપિયા (29 જાન્યુઆરી 2026)

આમ જોઈએ તો રિટેલ બજારમાં સોનાનો જે ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ છે 176121 તેના કરતા સોનું હાલ 24,256 રૂપિયા સસ્તું જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે ચાંદી 152,978 રૂપિયા હજુ પણ સસ્તી જોવા મળી રહી છે. 

 

