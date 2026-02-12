Prev
Gold Rate Today: બજાર ખુલતા જ તૂટ્યું સોનું, ચાંદી પણ પછડાઈ, હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી ખુબ જ સસ્તા, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: સોનું અને ચાંદી આજે પણ ભારે ઉથલપાથલમાં જોવા મળી રહ્યા છે. અચાનક ઉતાર ચડાવના કારણે ખરીદનારાઓ પણ અસમજંસમાં છે. વાયદા બજારમાં આજે સોનું ફરી ગગડ્યું છે. વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનું-ચાંદી પછડાયેલા જોવા મળ્યા. જાણો ભારતીય વાયદા બજારમાં આજે શું સ્થિતિ છે?

Viral Raval |Last Updated: Feb 12, 2026, 09:48 AM IST
Gold Rate Today: બજાર ખુલતા જ તૂટ્યું સોનું, ચાંદી પણ પછડાઈ, હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી ખુબ જ સસ્તા, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

સોના અને ચાંદીમાં છેલ્લા કેટલાય મહિનાથી ખુબ ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં ભારે વધારો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. અચાનક ભાવ ચડી જાય છે અને અચાનક ભાવ ગગડી જાય છે. આજે વળી પાછી વાયદા બજાર અને વૈશ્વિક બજારમાં નરમાઈ જોવા મળી. એશિયાઈ બજારોમાં સ્પોટ ગોલ્ડ 5080 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું. જ્યારે સ્પોટ સિલ્વર 2 ટકા તૂટીને 82.2 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું. મજબૂત અમેરિકી રોજગાર આંકડાઓ બાદ બજારમાં એવો સંકેત જોવા મળ્યો છે કે ફેડરલ રિઝર્વ હાલ વ્યાજ દરોમાં કાપ મૂકશે નહીં. જેના કારણે કિમતી ધાતુઓ પર દબાણ સર્જાઈ રહ્યું છે. ત્યારે આજે વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી ખુલતા જ શું સ્થિતિ જોવા મળી તે પણ જાણો. 

વાયદા બજારમાં આજનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં આજે ખુલતાની સાથે જ સોનું અને ચાંદી લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા. 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું 0.43 ટકા ગગડીને 158079 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો શુદ્ધ  ચાંદી 0.74 ટકાના ઘટાડા સાથે 261068 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની સપાટીએ જોવા મળી. (ભાવ સવારનો 9.10 વાગ્યાનો છે)

હજુ પણ આટલું સસ્તું છે સોનું અને ચાંદી
વાયદા બજારના રેકોર્ડ હાઈ જોઈએ તો વાયદા બજારમાં 29 જાન્યુઆરીએ સોનું 1,80,779 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચી ગયું હતું. એટલે હાલ સોનું હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી 22700 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદી 29 જાન્યુઆરીએ ઓલટાઈમ હાઈ 420000 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું હતું એટલેકે હજુ પણ ચાંદી 158932 રૂપિયા સસ્તું છે. 

શરાફા બજારમાં શું છે ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો કાલે 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું અને ચાંદી વધારા સાથે બંધ થયા હતા. સોનું 1209 રૂપિયાના વધારા સાથે 157322 રૂપિયાની સપાટીએ બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 8358 રૂપિયા વધીને 266449 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી. અત્રે નોંધનીય છે કે જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર થાય છે. તેના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.  

રેકોર્ડ સ્તરથી કેટલું નીચે
વૈશ્વિક બજારમાં જોઈએ તો સોનું પોતાના રેકોર્ડ સ્તર 5,608.35 ડોલરથી લગભગ  10.4% નીચે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. જ્યારે ચાંદી હજુ પણ પોતાના ઓલટાઈમ હાઈ 121.67થી લગભગ 48% નીચે છે. જો કે ઘટાડા છતાં સોનું 5000 ડોરના મહત્વના સ્તર પર જળવાઈ રહ્યું છે. જે બજારમાં મજબૂતીનો સંકેત માનવામાં આવી રહ્યો છે. 

કેમ તૂટી રહ્યા છે પાછા ભાવ
બ્લૂમબર્ગના એક રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકામાં એક વર્ષમાં વધુ સમયમાં સૌથી વધુ નોકરીઓ વધી છે. જાન્યુઆરીમાં બેરોજગારી દર પણ અપેક્ષા કરતા ઓછો રહ્યો. તેનાથી સંકેત મળે છે કે 2026ની શરૂઆતમાં અમેરિકી શ્રમ બજાર મજબૂત બનેલું છે. આ આંકડાઓથી ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરો હાલ સ્થિર રાખવાનો આધાર મળી શકે છે. હવે અનેક ટ્રેડર્સ જૂનની જગ્યાએ જુલાઈમાં વ્યાજ દર કાપની આશા રાખી બેઠા છે. સામાન્ય રીતે વ્યાજ દર ઘટવાથી સોનું અને ચાંદીને ફાયદો થાય છે. કારણ કે તેના પર કોઈ વ્યાજ મળતું નથી. 

શું પાછા ભાવ વધશે?
અનેક ગ્લોબલ બેંકો હજુ પણ સોના અંગે સકારાત્મક છે. BNP Paribas નું એવું અનુમાન છે કે વર્ષના અંત સુધીમાં સોનું 6000 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. Deutsche Bank અને Goldman Sachs એ પણ સોનામાં આગળ તેજીનું અનુમાન વ્યક્ત કરેલું છે. એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યાં મુજબ જિયોપોલિટિકલ તણાવ, ફેડની નીતિઓ અંગે ચિંતા અને પરંપરાગત રોકાણથી અંતર જેવા કારણો હજુ પણ સોનાને સમર્થન આપી રહ્યા છે. 

