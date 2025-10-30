Gold Rates: US ફેડના નિર્ણય બાદ સસ્તું થઈ ગયું સોનું, ચાંદીના ભાવ પણ ઘટ્યા, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price Today: આજની સ્થિતિમાં સોના-ચાંદીની કિંમતમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આ ઘટાડા પાછળનું એક મુખ્ય કારણ યુએસ ફેડરલ રિઝર્વનું એ આશ્વાસન છે કે તે નજીકના ભવિષ્યમાં દરોમાં ઘટાડો નહીં કરે. આ દરમિયાન, ચાલો સોના અને ચાંદીના નવીનતમ દરો શોધીએ...
નવી દિલ્હીઃ તાજેતરના દિવસોમાં MCX પર સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ગુરૂવાર 30 ઓક્ટોબર 2025ના આ સિલસિલો જારી રહ્યો. સોનાનો 10 ગ્રામનો ભાવ લગભગ 118973 રૂપિયા પર આવી ગયો, જે લગભગ 1.40 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. આ રીતે સોનું આજે લગભગ 1643 રૂપિયા સસ્તું થયું છે.
ચાંદી પણ પાછળ રહી ન હતી, પ્રતિ કિલોગ્રામ ભાવ લગભગ ₹1,44,730 નોંધાયો હતો, જે આશરે 0.92% નો ઘટાડો દર્શાવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં હાજર સોનાનો ભાવ પ્રતિ ઔંસ US$3,933 ની આસપાસ ટ્રેડ થયો હતો. આ ઘટાડા પાછળનું એક મુખ્ય કારણ ફેડરલ રિઝર્વ (યુએસ ફેડ) ની નીતિ જાહેરાત હતી, જેણે દરોને યથાવત રાખ્યા હતા પરંતુ ભવિષ્યમાં દર ઘટાડાની શક્યતા ઘટાડી હતી. આનાથી ડોલર ઇન્ડેક્સમાં વધારો થયો, અને મજબૂત ડોલરથી સોના અને ચાંદી પર દબાણ આવ્યું.
સોના-ચાંદીમાં આગળ શું રહેશે ટ્રેન્ડ?
બજાર નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે જો ડોલરની મજબૂતી બની રહી તો સોના-ચાંદીના ભાવ નીચે જઈ શકે છે. પરંતુ જો વૈશ્વિક ટ્રેડ તણાવ વધે કે ભૂ-રાજનીતિક અનિશ્ચિતતા જોવા મળો તો સોના-ચાંદીના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
ઘરેલું અને આંતરરાષ્ટ્રીય કારણ
જ્યારે ડોલર મજબૂત થાય છે તો સોના જેવી કોમોડિટીની કિંમતો સામાન્ય રીતે દબાવમાં આવે છે, કારણ કે સોનું ડોલરની વિરુદ્ધ ખરીદવામાં-વેચવામાં આવે છે. અમેરિકામાં ફેડની નીતિએ સંકેત આપ્યો કે જલ્દી દર ઘટાડવામાં આવશે નહીં, જેનાથી ડોલરને સમર્થન મળ્યું અને રોકાણકારોએ સોના-ચાંદી જેવી સુરક્ષિત સંપત્તિઓને હટાવવાનું શરૂ કરી દીધું.
ભારતમાં, સોના અને ચાંદીના ભાવ પણ તેમના અગાઉના રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરથી નીચે આવી ગયા છે. રોકાણકારો હાલમાં સાવચેતી રાખી રહ્યા છે, સુરક્ષિત સંપત્તિ તરીકે સોના અને ચાંદી ખરીદવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, ચાંદીના ભાવ થોડા દિવસ પહેલા સુધી રેકોર્ડ સ્તરે હતા, પરંતુ હવે તેમાં ઘટાડો થયો છે.
છૂટક ખરીદદારો માટે શું પરિસ્થિતિ છે?
છૂટક સ્તરે, 30 ઓક્ટોબરના રોજ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આશરે ₹12,284 પ્રતિ ગ્રામ હતો. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આશરે ₹11,260 પ્રતિ ગ્રામ હતો. ચાંદીના છૂટક ભાવ પણ આશરે ₹1,45,190 પ્રતિ કિલો નોંધાયા હતા.
