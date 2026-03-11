Latest Gold Rate: આજે ફરી સસ્તા થયા સોના-ચાંદી, ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 18000 અને ચાંદી 1.49 લાખ સસ્તા, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price: મિડલ ઈસ્ટમાં ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના ઈરાન પર હુમલા બાદ યુદ્ધ છેડાયેલું છે. ખાડીના અનેક દેશો યુદ્ધની જ્વાળામાં લપેટાયા છે. હોર્મુઝ જળમાર્ગ અવરોધાતા ઘણા દેશોમાં ઓઈલ અને ગેસ સંકટ પણ ઊભુ થયું છે. આ બધા વચ્ચે સોના અને ચાંદીમાં ઉલ્ટી સ્થિતિ જોવા રહી છે. એટલે કે ભાવ વધવાની જગ્યાએ સતત વધ ઘટ જોવા મળી રહી છે. આજે રિટેલ બજારમાં ભાવ કડાકા સાથે બંધ થયા અને વાયદા બજારમાં પણ ભાવ સતત લાલ નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે.
વૈશ્વિક સ્તરે ભારે અનિશ્ચિતતાઓ અને ઉથલપાથલવાળા માહોલ વચ્ચે સતત શેર બજાર અને કોમોડિટી બજારમાં પણ ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિએ શેર બજારમાં કોહરામ જ્યારે સોના અને ચાંદીમાં ગણતરીઓ ઊંધી વાળી છે. સતત ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. ભાવ અચાનક ઉપર જાય છે તો અચાનક તૂટીને નીચે આવે છે. બુધવારે વાયદા બજારમાં સોના ચાંદીમાં કડાકો જોવા મળ્યો. રિટેલ બજારમાં ભાવ વધારા સાથે ખુલ્યો પરંતુ કડાકા સાથે બંધ થયો. લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો.
વાયદા બજારમાં શું છે સ્થિતિ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે સોનું અને ચાંદી ખુલતાની સાથે જ ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા હતા. લાસ્ટ સેશનમાં ચાંદી પ્રતિ કિલો 2,77,850 પર બંધ થઈ હતી જ્યારે આજે ખુલતા જ 2,75,553 રૂપિયા જોવા મળી હતી એટલે કે ભાવમાં 2,297 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે ખુલી હતી. અત્યારે લેટેસ્ટ સ્થિતિ જોઈએ તો સાંજે 5.40 કલાકે 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.66 ટકાના ઘટાડા સાથે 1,62,230 રૂપિયા અને 5 મેના રોજ એક્પાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 2.73 ટકાના ઘટાડા સાથે 2,70,275 રૂપિયા પર જોવા મળી છે.
રિટેલ બજારમાં ભાવ
IBJAના ભાવ જોઈએ તો આજે સવારે ખુલતા ભાવમાં 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 504 રૂપિયા ઉછળીને 1,60,692 રૂપિયાની સપાટી પર ખુલ્યું હતું. જે સાંજ પડતા 462 રૂપિયા ઘટીને 1,60,230 પર બંધ થયું છે. જ્યારે ચાંદી 1,886 રૂપિયા તૂટીને 2,69,058 પર ખુલી હતી અને સાંજ પડતા તો 3,048 રૂપિયા વળી પાછી ગગડીને 2,66,010 પર બંધ થઈ.
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા સોના ચાંદી?
વાયદા બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ
- સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ રેટ- 1,80,779 રૂપિયા
- ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ રેટ- 4,20,000 રૂપિયા
ઓલટાઈમ હાઈ રેટ્સ જોઈએ તો સોનું 18,549 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદી 149,725 રૂપિયા સસ્તી છે.
રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (વાયદા બજાર કરતા રિટલ બજારના ભાવમાં ફેરફાર હોય છે.)
- 24 કેરેટ સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ - 1,76,121 રૂપિયા
- એક કિલો ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ - 3,85,933 રૂપિયા
જ્યારે રિટેલ બજારના ભાવની સરખામણીમાં જોઈએ તો સોનું ઓલટાઈમ હાઈ ભાવથી 15,891 રૂપિયા સસ્તું છે જ્યારે ચાંદી 119,923 રૂપિયા સસ્તી છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
સોના અને ચાંદીમાં હાલ ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. પરંતુ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે આવનારા સમયમાં તેની માંગ મજબૂત થઈ શકે છે. એક રિપોર્ટમાં ટાટા એસેટ મેનેજમેન્ટને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે ગ્લોબલ ટેન્શન, વધતી મોંઘવારી અને સપ્લાયની કમી જેવા અનેક કારણો આ ધાતુઓને લાંબા સમય સુધી સપોર્ટ આપી શકે છે.
