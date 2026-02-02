Prev
સોના-ચાંદીમાં ભયંકર કડાકો: ચાંદીના ભાવ અડધા થયા, ETF રોકાણકારોના કરોડો ધોવાયા! જાણો હવે શું કરવું?

Gold-Silver ETF: સોના અને ચાંદીના ભાવ તેમના રેકોર્ડ હાઈ સ્તર પર પહોંચ્યા બાદ ભયંકર કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. જેના કારણે ETFમાં પણ મોટો ઘટાડો થયો છે. આજે જ ચાંદીના ETFમાં 20% અને ગોલ્ડ ETFમાં 10% ઘટાડો થયો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 02, 2026, 04:42 PM IST

Gold-Silver ETF: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સોમવારે પણ ધરખમ ઘટાડો થયો છે. મલ્ટી-કોમોડિટી માર્કેટ (MCX) પર ચાંદીના ભાવ તેમના રેકોર્ડ હાઈ સ્તરથી અડધા થઈ ગયા છે, જ્યારે સોનાના ભાવની વાત કરવામાં આવે તો તેમાં પણ ભયંકર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. થોડા જ દિવસોમાં ચાંદી તૂટીને લગભગ 2 લાખ રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ છે. જ્યારે સોનાના ભાવમાં 51,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે.

MCX પર સોમવારે બપોરે 12:30 વાગ્યે સોનું 8,000 રૂપિયા તૂટીને 1,39,599 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયું, જ્યારે ચાંદી 39,847 રૂપિયા ઘટીને 2,25,000 રૂપિયા આવી ગઈ છે. આ ધરખમ ઘટાડો રોકાણકારો દ્વારા સતત વેચાણ કરવાના કારણે આવ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં FOMO હેઠળ ખરીદી કરનારા રોકાણકારોને ભારે નુકસાનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ખાસ કરીને સોના અને ચાંદીના ETF ખરીદનારા રોકાણકારોને ભારે નુકસાન થયું છે.

2 લાખ રૂપિયા સસ્તી થઈ ચાંદી?
વાયદા બજારમાં ચાંદીનો રેકોર્ડ હાઈ 4.20 લાખ રૂપિયા છે, જ્યાંથી તૂટીને 2.25 લાખ રૂપિયા પર આવી ગઈ છે. આનો અર્થ એ છે કે, ચાંદીના ભાવમાં 1.95 લાખ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. આ મોટો ઘટાડો ફક્ત 4 થી 5 સત્રમાં થયો છે. જ્યારે સોનાના વાત કરવામાં આવે તો સોનું રેકોર્ડ હાઈ સ્તર 1.93 લાખ રૂપિયા છે અને હવે તૂટીને 1.39 લાખ રૂપિયા થઈ ગયું છે. આનો અર્થ એ છે કે, સોનાના ભાવમાં 51,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે.

ગોલ્ડ-સિલ્વર ETF પણ ક્રેશ
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આવેલા ભારે ઘટાડા બાદ ગોલ્ડ અને સિલ્વર ETFમાં પણ ધરખમ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સિલ્વર ETFમાં તો બે સત્રો દરમિયાન લોઅર સર્કિટ જોવા મળી રહી છે. આ ઉપરાંત ગોલ્ડ ETFમાં પણ ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સોમવારે સિલ્વર ETFમાં 20 ટકાનો ઘટાડો થયો, જ્યારે એક અઠવાડિયામાં તેમાં 35 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. એક મહિનામાં તેમાં 10 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.

બીજી તરફ ગોલ્ડ ETFની વાત કરવામાં આવે તો ગોલ્ડ ETF સોમવારે 8% સુધીનો ઘટાડો થયો છે. જ્યારે છેલ્લા અઠવાડિયા દરમિયાન તેમાં લગભગ 15%નો ઘટાડો દર્શાવે છે. જો કે, છેલ્લા એક મહિનામાં ગોલ્ડ ETF ફ્લેટ રહ્યું છે.

રોકાણકારોના કરોડો ધોવાયા!
ગોલ્ડ-સિલ્વર ETF ખરીદદારોને લઈ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, જે લોકોએ FOMO બન્યા બાદ રેકર્ડ હાઈ પર સોના અને ચાંદીના ETF ખરીદ્યા હતા, તેમને ભારે નુકસાન થઈ ચૂક્યું છે. રેકોર્ડ હાઈ પર સિલ્વર ETF ખરીદનાર રોકાણકારો હજુ પણ ભારે નુકસાનનો સામનો કરી રહ્યા છે, કારણ કે તેમનું રોકાણ લગભગ અડધું થઈ ગયું છે. જ્યારે ગોલ્ડ ETF ખરીદનારા રોકાણકારો પણ નુકસાનનો સામનો કરી રહ્યા છે.

આ 4 કારણોસર સોના અને ચાંદીમાં થયો ઘટાડો?
ચાંદીના ભાવમાં આ નોંધપાત્ર ઘટાડાનું કારણ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ડિમાન્ડ પણ છે. અમેરિકાની ફેડરલ રિઝર્વ બેન્કના આગામી ચેરમેન તરીકે કેવિન વોએસ્ટની જાહેરાત પછી પણ સોના અને ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ ઘટાડો થયો છે. આ ઉપરાંત કોમોડિટી માર્કેટમાં સોના અને ચાંદીને લઈ શોર્ટ સેલિંગ પણ વધુ તીવ્ર બની છે, જેના કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.

હવે રોકાણકારોએ શું કરવું જોઈએ?
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડાને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. જો કે, કોઈપણ મોટા ઘટાડા દરમિયાન નાની ખરીદી કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. તેમજ તમારા પોર્ટફોલિયોમાં 10 થી 20 ટકાથી ઓછી અથવા વધારે  આ કિંમતી ધાતુઓને સામેલ કરવી જોઈએ નહીં.

