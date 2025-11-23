Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

ચાંદીમાં 8000 રૂપિયાનો મોટો ઘટાડો... સોનું થયું આટલું સસ્તુ, ખરીદતા પહેલા જાણી લો નવા ભાવ

Gold-Silver Price: છેલ્લા અઠવાડિયામાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફરી એકવાર મોટો ઘટાડો આવ્યો છે અને સ્થાનિક બજારમાં જ્વેલરી ખરીદનારાઓને રાહત મળી છે. આઈબીજેએ (IBJA) અનુસાર, આ સમયગાળા દરમિયાન ચાંદીના ભાવમાં 8000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે, તો સોનું પણ ઘણું સસ્તું મળી રહ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 23, 2025, 01:07 PM IST

Gold-Silver Price: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ વર્ષે તેજીથી વધારો જોવા મળ્યો હતો, તો છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં આ કિંમતી ધાતુઓના ભાવ તે ગતીએ ઘટ્યા પણ છે. માત્ર છેલ્લા એક અઠવાડિયાની વાત કરીએ, તો ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો (Silver Price Crash) નોંધાયો છે અને તે પ્રતિ કિલો 8000 રૂપિયાથી વધુ સસ્તી થઈ છે. તો વળી, સોનાનો ભાવ પણ ઘટ્યો છે (Gold Rate Fall) અને 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1648 રૂપિયા સુધી ઓછો થયો છે.

સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો
સોના અને ચાંદીનો ભાવમાં ગયા અઠવાડિયાએ સારો એવો ઘટાડો (Gold-Silver Rate Fall) જોવા મળ્યો છે. MCXની વાત કરીએ, તો અહીં 5 ડિસેમ્બરની એક્સપાયરીવાળા 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પોતાની હાઈ 1,32,294 રૂપિયાની સરખામણીમાં હજુ પણ 8009 રૂપિયા ઓછો ચાલી રહ્યો છે. ગયા શુક્રવારે સોનું 1,24,195 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. આ સિવાય સ્થાનિક બજારમાં સોનું એક અઠવાડિયામાં ઘણું સસ્તું (Gold Cheaper In One Week) થઈ ગયું છે.

ઈન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઈટ IBJA.Com પર અપડેટ કરાયેલા રેટ્સ જોઈએ, તો સ્થાનિક બજારમાં સોનાની કિંમતમાં (Gold Price) છેલ્લા સપ્તાહના પાંચ કારોબારી દિવસોમાં 1648 રૂપિયાનો ઘટાડો આવ્યો છે. ગત 14 નવેમ્બરે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 1,24,794 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું અને ગત શુક્રવારે 21 નવેમ્બરની સાંજે બંધ ભાવ 1,23,146 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. અન્ય ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવમાં પણ આ જ પ્રકારનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

કેરેટ                      રેટ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
24 કેરેટ ગોલ્ડ        1,23,146 રૂપિયા/10 ગ્રામ
22 કેરેટ ગોલ્ડ        1,20,190 રૂપિયા/10 ગ્રામ
20 કેરેટ ગોલ્ડ        1,09,600 રૂપિયા/10 ગ્રામ
18 કેરેટ ગોલ્ડ        99,750 રૂપિયા/10 ગ્રામ
14 કેરેટ ગોલ્ડ        79,430 રૂપિયા/10 ગ્રામ

ઉલ્લેખનીય છે કે, આઈબીજેએની વેબસાઈટ પર અપડેટ થતા સોનાના રેટ્સ સમગ્ર દેશમાં એકસમાન હોય છે, પરંતુ જ્યારે તમે સોના-ચાંદીની દુકાન પર જ્વેલરી ખરીદવા જાઓ છો, તો તેના પર 3 ટકાના દરે જીએસટી (GST) ઉપરાંત મેકિંગ ચાર્જ પણ આપવો પડે છે, જે અલગ-અલગ હોય છે. આ જોડાવાથી તેની કિંમતમાં વધારો જોવા મળે છે.

MCXથી સ્થાનિક બજાર સુધી ચાંદી ક્રેશ
સોના બાદ ચાંદીના ભાવમાં આવેલા ઘટાડાની વાત કરીએ, તો ચાંદી મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જથી લઈને સ્થાનિક બજારમાં તેજીથી ગગડી છે. MCX પર એક કિલો ચાંદીનો વાયદા ભાવ એક સપ્તાહ પહેલા 14 નવેમ્બરે 1,56,018 રૂપિયા હતો, જે ગયા શુક્રવારે ઘટીને 1,54,052 રૂપિયા થઈ ગયો. આ હિસાબે અહીં ચાંદી 1966 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે.

સ્થાનિક બજારમાં તેના ભાવમાં આવેલા ફેરફારને જોઈએ, તો 14 નવેમ્બરે ચાંદીની કિંમત સાંજના સમયે 1,59,367 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર બંધ થઈ હતી. ત્યારબાદ ગયા શુક્રવારે 21 નવેમ્બરે જ્યારે ઘરેલુ બજારમાં કારોબાર શરૂ થયો, તો તે ઘટીને 1,51,375 રૂપિયા પર ખુલ્યા પછી માર્કેટ બંધ થવા સુધી ગગડતા 1,51,129 રૂપિયા પર આવી ગઈ. આ રીતે, એક અઠવાડિયાની અંદર ચાંદીનો ભાવ (Silver Price) 8238 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સુધી ઓછો થયો છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Gold rate todayGold price todayGold-Silver priceઆજનો સોનાનો ભાવઆજનો ચાંદીનો ભાવ

