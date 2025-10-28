આજે ફરીથી સોના-ચાંદીના ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો... ચાંદી 3800 રૂપિયા તો ગોલ્ડ થયું આટલું સસ્તું?
Gold-Silver Price Crash: મંગળવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફરી એકવાર મોટો ઘટાડો થયો છે. MCX પર 10 ગ્રામ સોનાનો વાયદા ભાવ ઘટીને 1.17 લાખ રૂપિયા પર આવી ગયો છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 3,800 રૂપિયાનો મોટો ઘટાડો થયો છે.
Gold-Silver Price Crash: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો સતત જોવા મળી રહ્યો છે. અઠવાડિયાના બીજા ટ્રેડિંગ દિવસે મંગળવારે મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર ટેકનિકલ ઈશ્યૂના કારણે ટ્રેડિંગ મોડું શરૂ થયું. પરંતુ, જ્યારે ટ્રેડિંગ શરૂ થયું ત્યારે બન્ને કિંમતી ધાતુઓમાં ધરખમ ઘટાડો જોવા મળ્યો. સોનાના ભાવમાં અચાનક 3,200 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 3,800 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો. માત્ર MCX પર જ નહીં, પરંતુ સ્થાનિક બજારમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો.
MCX પર સોના-ચાંદીમાં કડાકો
સૌપ્રથમ MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થયેલા ઘટાડા વિશે વાત કરીએ, તો 5 ડિસેમ્બરની સમાપ્તિ તારીખ માટે સોનાના ભાવ 3,232 રૂપિયા ઘટીને 1,17,789 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો. પાછલા ટ્રેડિંગ દિવસે સોનાના વાયદાના ભાવ (Gold Rate) 1,20,957 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. ચાંદીના ભાવ પર નજર કરીએ તો, ખુલતા જ તે 3,825 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ ઘટ્યો. આ મોટા ઘટાડા પછી ચાંદીનો ભાવ 1,39,306 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.
સ્થાનિક બજારમાં શું છે ભાવ?
એક તરફ MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, ત્યારે બીજી બાજુ સ્થાનિક બજારમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો થયો છે. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ IBJA.com પર અપડેટ કરાયેલા દરો અનુસાર 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ ઘટીને 119,164 રૂપિયા થયો છે, જે પાછલા ટ્રેડિંગ દિવસના 121,077 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. અલગ-અલગ કેરેટના સોનાના દરો પર નજર કરીએ તો...
કેરેટ સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
24 કેરેટ સોનું 1,19,164 રૂપિયા/ 10 ગ્રામ
22 કેરેટ સોનું 1,16,300 રૂપિયા/ 10 ગ્રામ
20 કેરેટ સોનું 1,06,060 રૂપિયા/ 10 ગ્રામ
18 કેરેટ સોનું 96,520 રૂપિયા/ 10 ગ્રામ
14 કેરેટ સોનું 76,860 રૂપિયા/ 10 ગ્રામ
સ્થાનિક બજારમાં પણ ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. અગાઉના ટ્રેડિંગ દિવસે સોમવારે ચાંદી 145,031 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર બંધ થઈ હતી, પરંતુ મંગળવારે ચાંદી 143,400 રૂપિયા પર ખુલી હતી. નોંધનીય છે કે, ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરાયેલા દરો સમગ્ર દેશમાં સમાન રહે છે. જો કે, જ્યારે તમે ઘરેણાં ખરીદવા માટે સ્ટોર પર જાઓ છો, ત્યારે તમારે 3% GST અને મેકિંગ ચાર્જ ચૂકવવો પડે છે, જે કિંમતમાં વધારો કરે છે.
હાઈ સ્તરે પહોંચ્યા પછી ઘટી રહ્યા છે ભાવ
સોનાના ભાવમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. તેની પાછળના મુખ્ય કારણો ડિમાન્ડમાં ઘટાડો અને અમેરિકા-ચીન ટેરિફ ટેન્શનમાં રાહતના સંકેતો છે. ઘરેણાં ખરીદતી વખતે સોનાનું પરીક્ષણ કરાવવું મહત્વપૂર્ણ છે અને આ પ્રક્રિયા એકદમ સરળ છે. તમે ઘરેણાં પરના હોલમાર્ક દ્વારા તેની શુદ્ધતા ઓળખી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે 24 કેરેટ 999 સાથે ચિહ્નિત થયેલ છે.
