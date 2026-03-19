સોના-ચાંદીમાં ભયંકર કડાકો, સિલ્વર રેકોર્ડ હાઈથી 1.85 લાખ અને ગોલ્ડ 40,000 થયું સસ્તું; જાણો શું છે કારણ?
Gold-Silver Price Crash: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત આવી રહેલા ઘટાડાને કારણે આગામી સમયમાં રોકાણની દ્રષ્ટિએ આ એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજી અને યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે રોકાણકારો પ્રોફિટ બુકિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે.
- ચાંદી એક જ દિવસમાં 13,000 તૂટી, તો સોનાના ભાવમાં પણ મોટો ઘટાડો
- યુદ્ધ અને મોંઘવારીના કારણે શેરબજાર બાદ હવે સોના-ચાંદીના ભાવ ગગડ્યા
- ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધના કારણે ક્રૂડ ઓઈલ મોંઘું થયું પણ સોનું-ચાંદી થયું સસ્તું
Trending Photos
Gold and Silver Price: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધથી ગ્લોબલ બજાર હચમચી ગયું છે. ઈરાન અને ઈઝરાયેલના યુદ્ધ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલ સપ્લાયના ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવતા આગામી સમયમાં ગેસ અને ક્રૂડ ઓઈલની અછત વધી શકે છે. આ યુદ્ધની અસર એવી થઈ રહી છે કે, ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે, જ્યારે બીજી તરફ શેરબજાર અને સોનું-ચાંદી કડાકાભેર નીચે આવી રહ્યા છે. ફેડ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજદરમાં કોઈ ઘટાડો ન કરવામાં આવતા અને યુદ્ધની અસરને કારણે ગુરુવારે ભારતીય શેરબજારની સાથે સોના-ચાંદીમાં પણ ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. MCX પર પણ સોના અને ચાંદીના રેટમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
શેરબજાર અને કિંમતી ધાતુના ભાવમાં કડાકો
ઈઝરાયેલ તરફથી પાર્સ ગેસ ફિલ્ડ પર હુમલો, ફેડ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજદરમાં ઘટાડો ન કરવો અને એચડીએફસી બેન્કના પાર્ટ-ટાઇમ ચેરમેનના રાજીનામાની અસર ગુરુવારે સવારે શેરબજારની સાથે જ સોના-ચાંદીના ભાવ પર પણ જોવા મળી છે. સેન્સેક્સ શરૂઆતી કારોબારમાં જ 2000 પોઈન્ટથી વધુ તૂટ્યો હતો. સોના અને ચાંદીના ભાવની વાત કરીએ તો બન્ને કિંમતી ધાતુઓમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. https://ibjarates.com પર જાહેર કરાયેલા રેટ અનુસાર, ગુરુવારે 24 કેરેટ સોનું 4000 રૂપિયા અને ચાંદીમાં 13000 રૂપિયાથી ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 40 હજાર રૂપિયાથી નીચે આવ્યું
https://ibjarates.comની વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવેલા ભાવ અનુસાર, 23 કેરેટ સોનાનો ભાવ ઘટીને 1,51,030 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. તેવી જ રીતે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ઘટીને પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,38,899 રૂપિયા રહ્યો છે. ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ દરમિયાન સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 1,92,000 રૂપિયાના રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચેલું સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 40,000 રૂપિયા તૂટીને 1,51,637 રૂપિયા પર આવી ગયું છે.
ચાંદીમાં પોણા બે લાખ રૂપિયાથી પણ વધુનો ઘટાડો
ચાંદીની વાત કરીએ તો, તે તેના રેકોર્ડ હાઈ લેવલથી પ્રતિ કિલો 1.75 લાખ રૂપિયાથી વધુ તૂટી છે. 29 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચાંદીનો ભાવ તેજી સાથે 4.2 લાખ રૂપિયાના રેકોર્ડ સ્તરે નોંધાયો હતો, પરંતુ હવે તેમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. https://ibjarates.com અનુસાર, ગુરુવારે ચાંદી ઘટીને 2,36,809 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર આવી ગઈ છે. આ રીતે તેમાં અંદાજે 1.85 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો ઘટાડો નોંધાયો છે. ગુરુવારે (19 માર્ચ 2026) પણ ચાંદીના ભાવમાં કિલો દીઠ 13,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો.
સોનામાં કેમ આવી રહ્યો છે ઘટાડો?
સોનાની કિંમતમાં આવી રહેલા ઘટાડા પાછળ ઘણા મોટા કારણો જવાબદાર છે. સૌથી મોટી અસર ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા લેવામાં આવેલ તાજેતરનો નિર્ણય છે, જેમાં અમેરિકાની કેન્દ્રીય બેન્ક દ્વારા વ્યાજદરમાં કોઈ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો નથી. ફેડરલ રિઝર્વે આ વર્ષે માત્ર એક જ વાર વ્યાજદરમાં ઘટાડો કરવાનો સંકેત આપ્યો છે. આ કારણે સોના પર દબાણ વધ્યું છે. વાસ્તવમાં ઓછા વ્યાજદરની આશા સોનાના ભાવ માટે હંમેશા પોઝિટિવ રહે છે અને કિંમતોમાં તેજી જોવા મળે છે, પરંતુ જ્યારે વ્યાજદરમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના ઓછી હોય છે ત્યારે સોનાની માંગમાં ઘટાડો જોવા મળે છે.
બીજી તરફ ક્રૂડ ઓઈલની વધતી કિંમતોએ પણ મોંઘવારીની ચિંતા વધારી દીધી છે. અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે અનિશ્ચિતતા છે. આ ઉપરાંત ઈરાનના હુમલાઓની અસર LNG સપ્લાય પર પડી રહી છે. એનર્જી સપ્લાઈ પર ઘેરાઈ રહેલા સંકટને કારણે આગામી દિવસોમાં મોંઘવારી વધી શકે છે. આ તમામ કારણોને ધ્યાનમાં રાખીને રોકાણકારો સોનામાં પોતાની પોઝિશન ઘટાડી રહ્યા છે. ભાવમાં ઘટાડો થવાને કારણે રોકાણકારોનું ધ્યાન આ તરફ ઓછું થયું છે.
ઘટાડા વચ્ચે શું રોકાણ કરવું યોગ્ય?
સોના અને ચાંદીમાં આવી રહેલા આ ઘટાડાથી સ્પષ્ટ છે કે, રેકોર્ડ હાઈ લેવલ પર પ્રોફિટ બુકિંગ તેજ થઈ રહ્યું છે. ગ્લોબલ સંકેતો અને ડોલરની ચાલના આધારે શોર્ટ ટર્મ વોલેટિલિટી જળવાઈ રહી શકે છે. પૃથ્વી ફિનમાર્ટના ડાયરેક્ટર મનોજ કુમાર જૈન કહે છે કે, રોકાણકારોએ સોનામાં ઘટાડા વચ્ચે સિસ્ટેમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ. સોનાના ભાવ અંગે તેમણે આશા વ્યક્ત કરી છે કે, યુદ્ધ ખતમ થયા બાદ તેમાં તેજી જોવા મળી શકે છે અને તે આ વર્ષે બે લાખ રૂપિયાના સ્તરને સ્પર્શી શકે છે. સિસ્ટેમેટિક રોકાણ માટે તમારા માટે SIP એક સારો વિકલ્પ છે.
(Disclaimer: Z 24 કલાક દ્વારા વાચકોને કોઈપણ પ્રકારના રોકાણ સલાહ આપવામાં આવતું નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે