સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે ફરી મોટો ઘટાડો...ચાંદીમાં 24000, સોનું 4500 રૂપિયા ફસક્યું, જાણો નવો ભાવ
Gold-Silver Price Crash: સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં ઘટાડો થવાનો સિલસિલો એક વાર ફરી શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. ભારે ઘટાડા બાદ સોના-ચાંદીમાં થોડી તેજી જોવા મળી રહી છે, પરંતુ ગુરુવારે એમસીએક્સ પર ખુલતા જ ચાંદીના ભાવમાં 24000 રૂપિયાથી વધુ, જ્યારે સોનું 4500 રૂપિયાથી વધુ સસ્તું થઈ ગયું.
Trending Photos
Gold-Silver Price Crash: સોના-ચાંદીના ભાવમાં છેલ્લા બે દિવસથી ઉછાળો જોવા મળ્યા બાદ આજે અચાનક ફરીથી ક્રેશ (Gold-Silver Price Crash) જોવા મળી રહી છે. ગુરુવારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર બન્ને કિંમતી ધાતુઓની કિંમત ઓપનિંગની સાથે ધડામ થતી જોવા મળી રહી છે. MCX પર ચાંદીનો વાયદા ભાવ એક ઝટકામાં 24000 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સુધી ઓછા થઈ ગયા, તો સોનાની કિંમતમાં પણ અચાનક 4500 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને બન્ને કિંમતી ધાતુ સસ્તી થઈ ગઈ..
ચાંદીના ભાવમાં ફરી મોટો ઘટાડો
સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ ચાંદીની કિંમતમાં ગુરુવારે આવેલા ઘટાડા વિશે, તો એમસીએક્સ પર છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી 2,68,850 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી અને જ્યારે વાયદા બજારની શરૂઆત થઈ તો એક ઝટાકે ઘટાડા સાથે 2,44,654 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર આવી ગઈ. આ હિસાબથી જોવા જઈએ તો ચાંદી સીધી 24,196 રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ..
હાઈથી અત્યારે કેટલી સસ્તી છે ચાંદી
ગત મહિનાના છેલ્લા દિવસોની વાત કરીએ તો 29 જાન્યુઆરીએ ચાંદીની કિંમતમાં જોરદાર તેજી સાથે 4 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો ઐતિહાસિક સ્તર પાર કરી લીધો અને 4,20,048 રૂપિયાનો નવો લાઈફ ટાઈમ હાઈ લેવલ પાર કર્યું હતું. પરંતુ તેના પછી ચાંદીના ભાવ ક્રેશ થવાનો સિલસિલો શરૂ થયો હતો, જે બજેટ બાદ રોકાઈ રહ્યો નથી. પરંતુ છેલ્લા બે દિવસની બ્રેક બાદ આજે ચાંદીમાં તેજી પછી પડતી જોવા મળી રહી છે. હાઈની તુલના કરીએ તો હાલ વાયદા બજારમાં ચાંદી 1,75,394 રૂપિયા સસ્તી મળી રહી છે.
Goldનો પણ ચાંદી જેવા હાલ
હવે વાત કરીએ સોનાની કિંમતમાં આવેલા ઘટાડા વિશે, તો ચાંદીની જેમ સોનું પણ ગુરુવારે બજાર ખૂલતા જ ક્રેશ થયું છે. વીતેલા ટ્રેડિંગ દિવસ 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળા 10 Gram 24 Karat Goldનો ભાવ 1,53,046 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો અને ગુરુવારે બજાર ખુલતાની સાથે જ ઘટાડા સાથે 1,48,455 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયું છે. આ હિસાબથી જોવા જઈએ તો 4,591 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સસ્તુ થઈ ગયું છે.
સોનું પણ હાઈલેવલથી આટલું થયું સસ્તું
ચાંદીની જેમ સોનાનો ભાવ પણ 29 જાન્યુઆરીએ પોતાના લાઈફ ટાઈમ હાઈ લેવલ પર પહોંચ્યું હતું અને ભારે ઉછાળા સાથે 1,93,096 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના લેવલ પર પહોંચી ગયું હતું અને અહીંથી તેમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, જે બજેટના એક દિવસ બાદ ચાલું રહ્યું હતું. છેલ્લા બે દિવસમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો, પરંતુ ગુરુવારે આવેલા ઘટાડા બાદ લેવલ થઈ ગયું. હવે સોનું હાઈ લેવલથી ક્રેશ વચ્ચેના ભાવની તુલના કરીએ તો સોનું 44,641 રૂપિયા સસ્તું મળી રહ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે