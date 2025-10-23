Gold-Silver Rates Fall: ભાઈબીજના દિવસે સોના-ચાંદીના ભાવમાં થયો ઘટાડો, જાણો નવી કિંમત
Sona Chandi Ka Bhav: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ ગુરૂવારે એશિયન બજારોમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે અને તે 4090 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું છે.
Trending Photos
Gold-Silver Price: સોના-ચાંદીની કિંમતોમાં રેકોર્ડ હાઈ બાદ સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. ગુરૂવારે સવારે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો, કારણ કે ઈન્વેસ્ટરોની નજર શુક્રવારે આવનાર અમેરિકાની મોંઘવારી (CPI) પર છે, આ સિવાય રેકોર્ડ હાઈ પર સોના-ચાંદીની કિંમતો પહોંચ્યા બાદ પ્રોફિટ બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. માર્કેટ એક્સપર્ટ તે માની રહ્યાં છે કે ફેડ રેટમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો થશે, જેની અસર પણ સોના અને ચાંદી પર પડશે.
વૈશ્વિક સેન્ટીમેન્ટ પણ સારા થઈ રહ્યાં છે, જે શેર બજાર માટે સારો સંકેત છે. પરંતુ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. રશિયા અને યુક્રેનનું યુદ્ધ સમાપ્ત થવાના સંકેત મળી રહ્યાં છે અને ભારતની સાથે અમેરિકાની ડીલની આશા વધી ગઈ છે.
ગુરૂવારે એશિયન કારોબારમાં શરૂઆતી સમયમાં સોનું લગભગ 4090 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી ગયું હતું, છેલ્લા બે સત્રમાં આ કિંમતી ધાતુની કિંમતમાં છ ટકા જેટલો ઘટાડો થયે છે. પરંતુ આ વર્ષે હજુ સોનું 55 ટકા ઉપર છે.
સોનું થયું સસ્તું
ગુડ રિટર્ન્સ અનુસાર ભારતમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ઘટી 125890 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાની કિંતમ ઘટી 115400 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ રહી ગઈ છે. 18 કેરેટ સોનાની કિંમત 94420 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો
ભારતમાં ચાંદીની કિંમતમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. પ્રોફિટ બુકિંગ અને નબળા વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે ચાંદી ઘટીને 1.60 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો ગ્રામ સુધી પહોંચી છે.
સોનાનો ભાવ
દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 126030 રૂપિયા અને 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 15390 રૂપિયા છે.
મુંબઈ/કોલકત્તા/ચેન્નીમાં 24 કેરેટ- 125880 રૂપિયા અને 22 કેરેટ સોનું 115390 રૂપિયામાં મળી રહ્યું છે.
બેંગલુરૂ/હૈદરાબાદમાં 22 કેરેટ ગોલ્ડ 115390 રૂપિયા છે.
ચાંદી પ્રતિ કિલોગ્રામ
દિલ્હી/મુંબઈ/કોલકત્તામાં ચાંદી 159,900 રૂપિયામાં વેચાઈ રહી છે.
એમસીએક્સ પર સોના-ચાંદીના ભાવમાં વધારો
પરંતુ મલ્ટી કોમોડિટી માર્કેટ પર સોના-ચાંદીના ભાવમાં તેજી જોવા મળી છે. સોનું 1000 રૂપિયા ચઢી 122895 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર કારોબાર કરી રહ્યું છે. તો ચાંદી 1100 રૂપિયાના વધારા સાથે 146655 રૂપિયા પર કારોબાર કરી રહી છે. એમસીએક્સ પર ગેપડાઉન બાદ તેજી જોવા મળી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે