સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો, ચાંદી ₹3000 સસ્તી થઈ, સોનામાં પણ ઘટાડો, જાણો નવા ભાવ

Gold Silver Price : આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો હતો, જેના કારણે સોનું ₹1,000 અને ચાંદી ₹3,000થી વધુ સસ્તું થયું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય અસ્થિરતા અને ફેડની આક્રમક વલણના કારણે ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો, જેનાથી રોકાણકારોને રાહત મળી હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: May 03, 2026, 02:50 PM IST
  • આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો
  • સોનામાં ₹1,000નો ઘટાડો અને ચાંદી ₹3,000થી વધુ સસ્તી થઈ
  • ચાંદીના ભાવ હાલ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,40,331 છે

Gold Silver Price : આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. સોનામાં ₹1,000નો ઘટાડો થયો છે અને ચાંદી ₹3,000થી વધુ સસ્તી થઈ છે. ઇન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) અનુસાર, આ અઠવાડિયે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,216 ઘટીને ₹1,50,263 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો, જે તેના અગાઉના સ્તર ₹1,51,479થી નીચે છે.

22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,37,641 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો, જે તેના અગાઉના ભાવ ₹1,38,755 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. તેવી જ રીતે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,12,697 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો, જે ₹1,13,609 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો.

29 એપ્રિલે સોનાના ભાવ 

આ અઠવાડિયે, 29 એપ્રિલે સોનાનો સૌથી ઓછો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ ₹1,47,973 નોંધાયો હતો. તેનાથી વિપરીત, 27 એપ્રિલે સૌથી વધુ ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ ₹1,51,186 નોંધાયો હતો. સોનાની સાથે ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો.

ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો

ચાંદીના ભાવ ₹3,494 ઘટીને પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,40,331 (આજે ચાંદીનો ભાવ) પર પહોંચ્યા, જે તેના અગાઉના ભાવ ₹2,43,828 પ્રતિ કિલોગ્રામથી નીચે છે. આ અઠવાડિયે ચાંદીનો સૌથી ઓછો ભાવ 29 એપ્રિલે પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,36,300 નોંધાયો હતો, જ્યારે સૌથી વધુ ભાવ 27 એપ્રિલે પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,43,720 નોંધાયો હતો.

વૈશ્વિક અસ્થિરતાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવ ઘટીને $4,585 પ્રતિ ઔંસ થઈ ગયા છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવ $74 પ્રતિ ઔંસની આસપાસ રહ્યા છે. નિષ્ણાતોના મતે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વધતા ફુગાવા અંગેના સંકેતોને આભારી છે, જેના કારણે આ વર્ષે વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા ઘટી ગઈ છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સતત ઊંચા સ્તરે રહેવાને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવ દબાણ હેઠળ રહે છે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

