સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો, ચાંદી ₹3000 સસ્તી થઈ, સોનામાં પણ ઘટાડો, જાણો નવા ભાવ
Gold Silver Price : આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો હતો, જેના કારણે સોનું ₹1,000 અને ચાંદી ₹3,000થી વધુ સસ્તું થયું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય અસ્થિરતા અને ફેડની આક્રમક વલણના કારણે ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો, જેનાથી રોકાણકારોને રાહત મળી હતી.
Gold Silver Price : આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. સોનામાં ₹1,000નો ઘટાડો થયો છે અને ચાંદી ₹3,000થી વધુ સસ્તી થઈ છે. ઇન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) અનુસાર, આ અઠવાડિયે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,216 ઘટીને ₹1,50,263 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો, જે તેના અગાઉના સ્તર ₹1,51,479થી નીચે છે.
22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,37,641 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો, જે તેના અગાઉના ભાવ ₹1,38,755 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. તેવી જ રીતે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,12,697 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો, જે ₹1,13,609 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો.
29 એપ્રિલે સોનાના ભાવ
આ અઠવાડિયે, 29 એપ્રિલે સોનાનો સૌથી ઓછો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ ₹1,47,973 નોંધાયો હતો. તેનાથી વિપરીત, 27 એપ્રિલે સૌથી વધુ ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ ₹1,51,186 નોંધાયો હતો. સોનાની સાથે ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો.
ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો
ચાંદીના ભાવ ₹3,494 ઘટીને પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,40,331 (આજે ચાંદીનો ભાવ) પર પહોંચ્યા, જે તેના અગાઉના ભાવ ₹2,43,828 પ્રતિ કિલોગ્રામથી નીચે છે. આ અઠવાડિયે ચાંદીનો સૌથી ઓછો ભાવ 29 એપ્રિલે પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,36,300 નોંધાયો હતો, જ્યારે સૌથી વધુ ભાવ 27 એપ્રિલે પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,43,720 નોંધાયો હતો.
વૈશ્વિક અસ્થિરતાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવ ઘટીને $4,585 પ્રતિ ઔંસ થઈ ગયા છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવ $74 પ્રતિ ઔંસની આસપાસ રહ્યા છે. નિષ્ણાતોના મતે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વધતા ફુગાવા અંગેના સંકેતોને આભારી છે, જેના કારણે આ વર્ષે વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા ઘટી ગઈ છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સતત ઊંચા સ્તરે રહેવાને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવ દબાણ હેઠળ રહે છે.
