/અચાનક સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, આટલું સસ્તું થયું ગોલ્ડ, જાણો નવા ભાવ

Gold-Silver Price Fall : સોના અને ચાંદીના ભાવમાં અચાનક મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. મલ્ટી કોમોડિટી માર્કેટમાં સોનું અને ચાંદી લગભગ ₹2,500ના ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. બુલિયન માર્કેટમાં પણ ભાવ ઘટ્યા છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારના ભાવ પર પણ તેની અસર પડી છે.
MCX પર બુધવારે રાત્રે 8 વાગ્યા સુધીમાં ચાંદીના વાયદાના ભાવ ₹3,471 ઘટીને ₹2,36,417 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યા હતા. દિવસ દરમિયાન ભાવમાં ₹4,000 સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. દરમિયાન સોનાના ભાવ ₹1,600 ઘટીને ₹1,51,052 પર સ્થિર થયા હતા. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ ઘટાડો સાંજ દરમિયાન અચાનક જોવા મળ્યો હતો.
બુલિયન માર્કેટમાં સોનાના ભાવ
IBJAની વેબસાઇટ અનુસાર, 24-કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ ₹1,52,016 હતો. જે સવારના ભાવની સરખામણીમાં ₹200નો ઘટાડો દર્શાવે છે. તેવી જ રીતે 22-કેરેટ સોનાનો ભાવ લગભગ ₹250 ઘટીને ₹1,39,247 થયો અને 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹190 ઘટીને ₹1,14,012 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો. ચાંદીના ભાવમાં લગભગ ₹3,000નો ઘટાડો થયો અને તે ₹2,32,766 પર પહોંચ્યા.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ
COMEX પર સોનાના ભાવમાં 1% થી વધુનો ઘટાડો થયો છે અને તે 4,330.30 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં લગભગ 1.80%નો ઘટાડો થઈને તે 65.365 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું છે.
સોના-ચાંદીના ભાવમાં અચાનક ઘટાડો કેમ ?
1. ડોલર 2 મહિનાની ઊંચી સપાટીએ
યુએસ ડોલર મજબૂત થયો છે અને લગભગ બે મહિનામાં જોવા ન મળેલી ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો છે. મજબૂત ડોલરને કારણે સોનું—જેની કિંમત ડોલરમાં નક્કી થાય છે, વિદેશી રોકાણકારો માટે મોંઘું બન્યું છે, જેનાથી તેની માંગ પર દબાણ આવ્યું છે.
2. ફેડના વ્યાજ દરો
ગયા અઠવાડિયે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરોમાં 25 બેઝિસ પોઈન્ટનો વધારો કરીને તેને 3.75%–4%ની રેન્જમાં પહોંચાડ્યા હતા. ત્યારબાદ ફેડના અધિકારીઓના નિવેદનોએ વ્યાજ દરોમાં વધુ વધારાની અપેક્ષાઓને વધુ મજબૂત બનાવી છે.
3. US બોન્ડ યીલ્ડનું દબાણ
ઊંચા વ્યાજ દરો અને યીલ્ડ રોકાણકારોને યુએસ બોન્ડ્સ તરફ આકર્ષિત કરી શકે છે, જેને સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે અને તે વ્યાજની આવક આપે છે. ચાંદી પણ આવા જ દબાણનો સામનો કરી રહી છે.
4. 'સેફ-હેવન' ડિમાંડમાં ઘટાડો
યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેની વાતચીતના સમાચારથી ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવમાં તાત્કાલિક રાહત મળવાની આશાઓ જાગી હતી. પરિણામે કેટલાક રોકાણકારોએ સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોનાની ખરીદીમાં ઘટાડો કર્યો હતો. જોકે, ડોલર અને ફેડરલ રિઝર્વના પગલાંની સરખામણીમાં આ અસર નજીવી અથવા મિશ્ર રહી છે.
5. પ્રોફિટ બુકિંગ
તાજેતરના ઉછાળા બાદ કેટલાક રોકાણકારોએ ઊંચા ભાવે પ્રોફિટ-બુકિંગ કર્યું. આનાથી સોના અને ચાંદીના ભાવ પર ટૂંકા ગાળાનું દબાણ વધ્યું છે.