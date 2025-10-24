સારા સમાચાર! સોના-ચાંદીના ભાવમાં અચાનક મોટો ઘટાડો, ચાંદી 4000 રૂપિયા તો સોનું આટલું થયું સસ્તું
Gold-Silver Price Fall: શુક્રવારે સાંજે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. બુલિયન માર્કેટમાં સોનાના ભાવમાં લગભગ 2,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પણ મોટો ઘટાડો થયો છે. આ ઉપરાંત MCX પર પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.
Gold-Silver Price Fall: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે સાંજે અચાનક ઘટાડો થયો છે. ચાંદી અને સોનાના ભાવમાં શુક્રવાર સવારની સરખામણીમાં આજે સાંજે વધુ ઘટાડો થયો છે. વૈશ્વિક સ્તરેથી લઈ એશિયન બજારોમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવ નીચા સ્તરે કારોબાર કરી રહ્યા છે.
ઇન્ડિયન બુલિયન એન્ડ જ્વેલરી એસોસિએશન (IBJA)ના જણાવ્યા અનુસાર, 24 ઓક્ટોબરની સાંજે 5 વાગ્યે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ગઈકાલ સાંજની સરખામણીમાં લગભગ 2,000 રૂપિયા ઘટીને 1,21,518 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થઈ ગયો છે. 23 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,800 રૂપિયા ઘટીને 1,22,860 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે.
તેવી જ રીતે 22 કેરેટ સોનું લગભગ 1,700 રૂપિયા ઘટીને 1,11,310 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું છે. 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે સાંજે 91,139 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ 71,088 રૂપિયા છે. સવારના ભાવની તુલનામાં આ ઘટાડો લગભગ 1,000 રૂપિયા છે.
ચાંદી 4,000 રૂપિયા થઈ સસ્તી
સિલ્વરની વાત કરવામાં આવે તો ચાંદી આજે 4,400 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સસ્તી થઈ છે. ગઈકાલે સાંજે બુલિયન બજારમાં ચાંદીનો ભાવ 1,51,450 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હતો. જો કે, આજે તેનો ભાવ ઘટીને 1,47,033 રૂપિયા થઈ ગયો છે.
MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો
MCX પર પણ બન્ને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 5 ડિસેમ્બરના વાયદા માટે ચાંદીના ભાવ 2,834 રૂપિયા ઘટીને 145,678 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર આવી ગયા છે. જ્યારે સોનાના ભાવ 2,171 રૂપિયા ઘટીને 121,933 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયા છે.
રેકોર્ડ હાઈથી કેટલું સસ્તુ થયું સોનું-ચાંદી?
MCX અનુસાર, રેકોર્ડ હાઈથી સોનામાં 10,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 25,000 રૂપિયા ઘટાડો થયો છે. આ ઘટાડો 17 ઓક્ટોબરના રોજ રેકોર્ડ હાઈ સ્તર પર પહોંચ્યા પછી આવ્યો છે.
આટલો કેમ ઘટી રહ્યા છે ભાવ?
ઘણા મહિનાઓના રેકોર્ડ વધારા પછી નફા-બુકિંગના મોજાને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘટી રહ્યા છે.
અમેરિકા-ચીન વેપાર તણાવ ઓછો થવાથી સુરક્ષિત રોકાણની માંગમાં ઘટાડો થયો છે.
મજબૂત ડોલર અને સ્થિર અમેરિકી ઉપજને કારણે સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો છે.
ધનતેરસ અને દિવાળી પછી સ્થાનિક સ્તરે તહેવારોની મોસમની માંગમાં ઘટાડો થયો છે.
