જેનો ડર હતો એ જ થયું...સોનાના ભાવમાં કડાકો, તૂટ્યો 12 વર્ષનો રેકોર્ડ, ચાંદીના ભાવ પણ ઘટ્યા
Gold-Silver Price Fall : જેનો ડર હતો એ જ થઈ રહ્યું છે. દિવાળી પૂરી થતાં જ સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થવા લાગ્યો છે. આ ઘટાડાએ 12 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. ચાંદીની ચમક પણ ઝાંખી પડવા લાગી છે.
Gold-Silver Price Fall : દિવાળી પૂરી થતાં જ સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થવા લાગ્યો છે. આ ઘટાડાએ 12 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. ચાંદીના ભાવ પણ ઘટવા લાગ્યા છે. મંગળવારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનામાં 6.3%નો ઘટાડો થયો.
સોનાના ઘટાડાએ રેકોર્ડ તોડ્યો
21 ઓક્ટોબરના રોજ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો. એક જ દિવસમાં સોનામાં 6.3%નો ઘટાડો થયો, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 7.1%નો ઘટાડો થયો. સોનાના ભાવમાં આ એક જ દિવસના ઘટાડાએ 12 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. મંગળવારના ઘટાડા બાદ, બુધવારે પણ સોના પર દબાણ ચાલુ રહ્યું. એશિયન બજારમાં સોનાના ભાવ 2.9% ઘટીને 4004.26 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયા, જ્યારે ચાંદીના ભાવ 2%થી વધુ ઘટીને 47.89 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયા.
સોનાના ભાવ ઘટવાના કારણો
સોનાના ભાવમાં 12 વર્ષમાં સૌથી મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. દિવાળી પછી ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો છે. ચાંદીમાં આ ઘટાડો ફેબ્રુઆરી 2021 પછીનો સૌથી મોટો છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ ઘટાડા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ નફો બુકિંગ છે. આ વર્ષે સોના અને ચાંદીમાં 50 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. હવે કિંમતી ધાતુઓમાં નફા બુકિંગ શરૂ થયું છે, જેના કારણે સોનામાં ઘટાડો થયો છે. દરમિયાન, યુએસ અને ચીન વચ્ચે વેપાર સોદા પર વધતી વાટાઘાટો, મજબૂત ડોલર, યુએસ શટડાઉન અને દિવાળી સાથે ભારતમાં તહેવારોની સિઝન પુરી થવાથી રોકાણકારો નફો બુક કરવા લાગ્યા છે. રોકાણકારો હવે યુએસ ફુગાવાના ડેટા પર નજર રાખી રહ્યા છે. ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કરે તેવી અપેક્ષા છે.
ભારતમાં સોનાનો ભાવ
તહેવારોની સિઝનના અંત સાથે ભારતમાં સોનાની મોસમી ખરીદી પણ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. પરિણામે માંગના અભાવે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. સોનામાં સતત બીજા દિવસે ઘટાડો થયો છે. 5 ડિસેમ્બર માટે MCX પર સોનાના ભાવમાં છેલ્લા બે દિવસમાં રૂપિયા 2,500નો ઘટાડો થયો છે. સતત બે દિવસ સ્થિર રહ્યા બાદ ચાંદી પ્રતિ કિલોગ્રામ 8,100 સસ્તી થઈ ગઈ છે. સોનું 1.32 લાખથી ઘટીને 1.28 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું છે, જ્યારે ચાંદી 8,000 ઘટીને 1.50 લાખ થઈ ગઈ છે. નિષ્ણાતો માને છે કે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો આગામી થોડા દિવસોમાં ચાલુ રહી શકે છે.
17 ઓક્ટોબરથી સોનું 7,000 સસ્તું થયું છે. 17 ઓક્ટોબરે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 130,874 પર પહોંચી ગયો હતો. 20 ઓક્ટોબરે તે લગભગ 4,000 ઘટીને 126,730 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો હતો. 22 ઓક્ટોબરે સોનું 123,907 પર આવી ગયું હતું.
- 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ રૂપિયા 1,23,907 છે.
- 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂપિયા 1,13,499 છે. 1,15,450
- 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂપિયા 92,930 છે.
