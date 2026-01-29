Prev
ચાંદી 4 લાખને પાર, સોનાએ પણ બનાવ્યો નવો કીર્તિમાન, જાણો કેમ કિંમતમાં લાગી આગ?

Gold-Silver Price Today: સોની બજારમાં ચાંદી 4 લાખના ઐતિહાસિક સ્તરને પાર કરી ગઈ છે, જ્યારે સોનું પણ 1.75 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના નવા શિખર પર છે. ડોલરની નબળાઈ અને વૈશ્વિક ચિંતાને કારણે સોના-ચાંદીમાં તોફાની તેજી આવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:33 AM IST

ચાંદી 4 લાખને પાર, સોનાએ પણ બનાવ્યો નવો કીર્તિમાન, જાણો કેમ કિંમતમાં લાગી આગ?

Gold-Silver: સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં સતત થઈ રહેલા વધારાને કારણે જૂના બધા રેકોર્ડ ધ્વસ્ત થઈ ગયા છે. ચાંદીની કિંમતે ઈતિહાસ રચતા 4 લાખનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. તો સોનું પણ સામાન્ય લોકોની પહોંચથી બહાર જતું રહ્યું છે. બજારમાં આવેલી આ ઐતિહાસિક તેજીએ દરેકને વિચારવા માટે મજબૂર કરી દીધા છે કે આખરે આ કિંમતો ક્યાં પહોંચશે.

24 કલાકમાં પાસું પલટાયું
ચાંદીએ જે રીતે છલાંગ લગાવી છે, તે બજારના જાણકારો માટે કોઈ આશ્ચર્યથી ઓછી નથી. એમસીએક્સ પર ચાંદીનો ભાવ 4,07,456 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સ્તરે પહોંચી ગયો છે. દિલ્હીની સોની બજારમાં ચાંદી ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી છે. મહત્વનું છે કે ચાંદીએ 4 લાખના આંકડાને પાર કરવા માટે માત્ર 15 હજાર રૂપિયાની જરૂર હતી, જે તેણે 24 કલાકની અંદર પૂરી કરી છે. આ તેજી અચાનક આવી નથી. પાછલા મંગળવારે પણ ચાંદીની કિંમતમાં 40500 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. ત્યારબાદ બુધવારે ચાંદીની કિંમતમાં 15000 નો વધારો થયો હતો.

સોનાની કિંમતમાં પણ તેજી
માત્ર ચાંદી જ નહીં, સોનાની કિંમતો પણ આસમાને પહોંચી રહી છે. પીળી ધાતુની ચમક સતત વધી રહી છે. એમસીએક્સ પર સોનાનો ભાવ 1,75,869 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચી ગયો છે, જે એક નવો કીર્તિમાન છે. બજારના આંકડા પર નજર કરીએ તો બુધવારે 99.9% શુદ્ધતાવાળું સોનું 5000 રૂપિયાના વધારા સાથે 171000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના નવા શિખરે બંધ થયું હતું.

કેમ બેકાબૂ થઈ રહી છે કિંમતો?
કિંમતોમાં આવેલી આ તેજી પાછળ કોઈ એક કારણ નથી. બજારના નિષ્ણાંતો તે માટે મુખ્ય રૂપથી ત્રણ આંતરરાષ્ટ્રીય કારણોને જવાબદાર ઠેરવી રહ્યાં છે.

ડોલરની નબળાઈઃ અમેરિકી ડોલરમાં આવેલા ભારે ઘટાડાએ સોના અને ચાંદીમાં પાંખ લગાવી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ટ ટ્રમ્પની તાજેતરની ટિપ્પણીથી તે સંકેત મળે છે કે તેઓ નબળા ડોલરના પક્ષમાં છે. જ્યારે પણ ડોલર નબળો પડે છે તો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોના-ચાંદીની કિંમતો વધી જાય છે કારણ કે રોકાણકારોનો ભરોસો કરન્સીથી હટી ધાતુઓ પર વધી જાય છે.

સુરક્ષિત રોકાણઃ એચડીએફસી સિક્યોરિટીઝના સૌમિક ગાંધી અનુસાર દુનિયાભરમાં આ સમયે ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વ્યાપારિક અનિશ્ચિતતાનો માહોલ છે. તેવામાં ડરના માહોલમાં લોકો પોતાના પૈસા સુરક્ષિત રાખવા માટે શેર બજાર કે કરન્સીની જગ્યાએ સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરવા સુરક્ષિત માને છે.

બજાર દરોનું ગણિતઃ અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વની નીતિઓ પર પણ બજારની નજર રહેલી છે. પરંતુ વ્યાજદરો સ્થિર રહેવાની આશા છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં વ્યાજદરમાં ઘટાડાની સંભાવનાએ સોના-ચાંદીની માંગમાં વધારો કર્યો છે.

 

