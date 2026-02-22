Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Silver Price: ચાંદી 1.67 લાખ અને સોનું 36 હજાર રૂપિયા સસ્તું, ઓલ-ટાઇમ હાઈ લેવલને સ્પર્શીને કિંમતોમાં મોટો કડાકો

Gold Silver Price: નવા વર્ષની શરૂઆતમાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં અચાનક તેજી જોવા મળી હતી અને બંને કિંમતી ધાતુઓ પોતાની અત્યાર સુધીના સર્વોચ્ચ સ્તર (All-time high) પર પહોંચી ગઈ હતી. જોકે, હવે તે ઉચ્ચ સ્તરોથી ચાંદી 1.67 લાખ રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ છે અને સોનાના ભાવમાં પણ પ્રતિ 10 ગ્રામ આશરે 36 હજાર રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 22, 2026, 12:42 PM IST

Trending Photos

Gold Silver Price: ચાંદી 1.67 લાખ અને સોનું 36 હજાર રૂપિયા સસ્તું, ઓલ-ટાઇમ હાઈ લેવલને સ્પર્શીને કિંમતોમાં મોટો કડાકો

Gold Silver Price: ભલે છેલ્લા અઠવાડિયામાં ચાંદીની કિંમતમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો હોય, પરંતુ આ કિંમતી ધાતુ તેના લાઈફ-ટાઈમ હાઈ લેવલ કરતા ઘણી સસ્તી મળી રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત 29 જાન્યુઆરીએ ચાંદીના ભાવમાં તોફાની તેજી આવતા ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત 4 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સ્તરને પાર કરી 4,20,048 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ હતી. જોકે, આ સ્તરે પહોંચ્યા બાદ કિંમતોમાં ઝડપથી ઘટાડો થયો હતો. 29 જાન્યુઆરીના તે હાઈ લેવલની સરખામણીએ ચાંદી અત્યારે પણ 1,67,104 રૂપિયા સસ્તી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

હાઈ લેવલથી આટલી સસ્તી થઈ ચાંદી
13 ફેબ્રુઆરીએ મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ચાંદીનો ભાવ 2,44,360 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો, જે શુક્રવાર સુધીમાં વધીને 2,52,944 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થયો હતો, એટલે કે એક અઠવાડિયામાં 8,584 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો હતો. ચાંદીનો ભાવ હજુ પણ 1.67 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે, જ્યારે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 36,000 રૂપિયાથી વધુ સસ્તું છે. હકીકતમાં, 13 ફેબ્રુઆરીએ મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર ચાંદી સતત ઘટાડા સાથે 2,44,360 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયો હતો અને એક અઠવાડિયા પછી ગયા શુક્રવારે, તે 2,52,944 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો.

માત્ર ચાંદી જ નહીં, સોનું પણ ચમક્યું!
સોનાની વાત કરીએ તો, ગયા અઠવાડિયે ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો જ નહીં, પરંતુ સોનામાં પણ વધારો થયો. 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ 2જી એપ્રિલના રોજ MCX સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,55,895 પર બંધ થયો અને અઠવાડિયાના પાંચ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં, તે 1,56,876 પર પહોંચી ગયો. આ સાપ્તાહિક 981 નો વધારો દર્શાવે છે. જોકે, સોનું હજુ પણ 29 જાન્યુઆરીના રોજ પહોંચેલા ₹1,93,096 પ્રતિ 10 ગ્રામના ઉચ્ચતમ સ્તરથી નીચે ₹36,220 નીચે છે. રોકાણકારો હવે બજારની આગામી ચાલ પર નજર રાખી રહ્યા છે.

શું છે સ્થાનિક બજારમાં ભાવ?
ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) ની વેબસાઇટ, IBJA.com અનુસાર, બંને કિંમતી ધાતુઓ પણ અહીં વધ્યા છે. એક અઠવાડિયામાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,52,765 થી વધીને ₹1,55,066 થયો છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹10 ગ્રામ દીઠ ₹1,51,340 થયો છે. 20 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹10 ગ્રામ દીઠ ₹1,38,010 થયો છે, અને 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,25,600 પ્રતિ 10 ગ્રામ દીઠ ₹1,25,600 થયો છે. સ્થાનિક બજારમાં ચાંદી પણ ₹2,42,433 થી વધીને ₹2,50,314 પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ છે.

(નોંધ: સોના-ચાંદી અથવા સોના-ચાંદી ETF માં કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારા બજાર નિષ્ણાતોની સલાહ લો.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gold silver price downGold Silver highlevel priceGold Silver Latest Rate

Trending news