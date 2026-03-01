સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઉછાળો; કાલે છે ખરાખરીનો ખેલ! જાણો તમારા શહેરમાં શું છે લેટેસ્ટ ભાવ?
Gold Price Today in India 1 March 2026: ભારતમાં સોનાના ભાવ ફરી એકવાર રોકાણકારો અને ખરીદદારોના હૃદયના ધબકારા વધારી દીધા છે. 1 માર્ચ, 2026 ના રોજ, દેશમાં સોનાના ભાવ તેમના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરની ખૂબ નજીક પહોંચી ગયા હતા. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવની સીધી અસર હવે સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પડી રહી છે. બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે આગામી દિવસોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધુ વધારો જોવા મળી શકે છે.
ગુડ રિટર્ન્સની વેબસાઇટ પર, 1 માર્ચે સોનાના ભાવ 24 કેરેટ માટે પ્રતિ ગ્રામ 16,871 રૂપિયા, 22 કેરેટ માટે 15,463 રૂપિયા અને 18 કેરેટ માટે 12,653 રૂપિયા નોંધાયા હતા. MCX પર, 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ 16,158 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ અને 1,61,580 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. માર્કેટ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે આગામી દિવસોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં હજુ પણ વધારો જોવા મળી શકે છે.
આજના બજાર ભાવ (Good Returns મુજબ):
24 કેરેટ સોનું: ₹16,871 પ્રતિ ગ્રામ
22 કેરેટ સોનું: ₹15,463 પ્રતિ ગ્રામ
18 કેરેટ સોનું: ₹12,653 પ્રતિ ગ્રામ
MCX પર ભાવ: 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,61,580 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
સોનું કેમ મોંઘું થઈ રહ્યું છે?
દુનિયાભરના રોકાણકારો સંકટના સમયે સોનાને સૌથી 'સુરક્ષિત રોકાણ' માને છે. મિડલ ઈસ્ટમાં સૈન્ય કાર્યવાહીના સમાચારને કારણે વેપારીઓ સતર્ક થઈ ગયા છે. નિષ્ણાતોના મતે, સોમવારે જ્યારે ભારતીય કોમોડિટી માર્કેટ ખુલશે, ત્યારે કિંમતોમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે. જ્યારે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે જોખમ વધે છે, ત્યારે રોકાણકારો શેરબજાર અને ક્રિપ્ટોકરન્સી જેવી જોખમી સંપત્તિઓમાંથી નાણાં પાછા ખેંચીને સોના તરફ વળે છે.
ઇન્ડિયન બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) અનુસાર આજના ભાવ નીચે મુજબ છે...
|સોનાનો પ્રકાર
|ભાવ (રૂપિયામાં)
|24 કેરેટ સોનું
|₹1,59,097
|23 કેરેટ સોનું
|₹1,58,460
|22 કેરેટ સોનું
|₹1,45,733
|18 કેરેટ સોનું
|₹1,19,323
|14 કેરેટ સોનું
|₹93,072
મુખ્ય શહેરોમાં સોનાનો આજનો ભાવ (10 ગ્રામ દીઠ)
સ્થાનિક ટેક્સ અને અન્ય શુલ્કને કારણે અલગ-અલગ શહેરોમાં સોનાના ભાવમાં તફાવત હોય છે. 'ગુડરિટર્ન્સ' મુજબ મુખ્ય શહેરોના ભાવ દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનું વધીને ₹1,64,880 થયું છે. મુંબઈમાં સોનું આશરે ₹1,63,500 ની આસપાસ છે. ચેન્નાઈમાં ભાવ ₹1,65,200 પ્રતિ 10 ગ્રામની આસપાસ છે.
સોના અને ચાંદીના ભાવ કેમ વધે છે?
જ્યારે પણ વિશ્વમાં યુદ્ધ, તણાવ અથવા રાજકીય અનિશ્ચિતતા હોય છે, ત્યારે રોકાણકારો શેરબજાર જેવા જોખમી વિકલ્પોમાંથી પૈસા ઉપાડી લે છે અને સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરે છે. આને સલામત આશ્રયસ્થાનો માનવામાં આવે છે. ઈરાન, ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે વધતા તણાવ પણ રોકાણકારોને નિરાશ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે સોના અને ચાંદીની માંગમાં ઝડપી વધારો થયો છે અને ભાવમાં વધારો થયો છે.
ભારતમાં સોનાના ભાવ ક્યાં સુધી જઈ શકે છે?
ભારતમાં મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનાના ભાવમાં પહેલેથી જ તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. નિષ્ણાતોના મતે, જો આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવ ચાલુ રહે તો, પ્રતિ 10 ગ્રામ સોનાના ભાવ નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી શકે છે. લગ્નની મોસમ દરમિયાન ખરીદી વધુ મોંઘી થઈ શકે છે, અને ઘરેણાં ખરીદનારાઓએ વધુ ખર્ચ કરવો પડી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં COMEX પર સોનાના ભાવ મજબૂત રહે છે, જેની સીધી અસર ભારતીય બજાર પર પડે છે.
ચાંદીના ભાવમાં પણ વધારો
સોનાની સાથે, ચાંદીના ભાવ પણ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. ચાંદીનો ઉપયોગ ફક્ત રોકાણ હેતુ માટે જ નહીં પરંતુ ઉદ્યોગમાં પણ વ્યાપકપણે થાય છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સોલાર પેનલ્સ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો જેવા ક્ષેત્રોમાં ચાંદીની માંગ વધી રહી છે. યુદ્ધને કારણે પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડવાની આશંકાથી ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
