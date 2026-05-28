/Gold-Silver Price Today: સોનું થયું સસ્તું, ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો, જાણો શું છે 24 કેરેટ ગોલ્ડનો ભાવ

Gold-Silver Price Today: આજે 28 મેએ બકરી ઈદના દિવસે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે કે નહીં, તમે અહીં જાણો.
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીની ખરીદી કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે આજે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. 28 મે 2026ના સોની બજારમાં આ બંને કિંમતી ધાતુની કિંમતમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સતત રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચી રહેલા સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થોડી રાહત મળી છે. ડોલર મજબૂત થવાને કારણે સોના-ચાંદી દબાવમાં છે. પરંતુ મિડલ ઈસ્ટ તણાવ અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાને કારણે બજારમાં હજુ પણ ઉતાર-ચઢાવનો માહોલ યથાવત છે.
આજે શું છે સોનાનો ભાવ?
આજે ભારતમાં 24 કેરેટ સોનું આશરે 1,59,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામની આસપાસ કારોબાર કરી રહ્યું છે. તો 22 કેરેટ ગોલ્ડ આશરે 146000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામની આસપાસ છે. લગ્નની સિઝન અને રોકાણની માંગને કારણે સોનું ઉચ્ચ સપાટી પર છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસની તુલનામાં આજે ભાવમાં થોડો ઘટાડો જરૂર થયો છે.
ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો
ચાંદીની કિંમતમાં પણ આજે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. દેશમાં ચાંદીનો ભાવ આશરે 2,84,900 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પહોંચી ગયો છે. કાલના મુકાબલે તેમાં આશરે 100 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ચાંદીએ રોકાણકારોને મજબૂત રિટર્ન આપ્યું છે. મે મહિનામાં ચાંદી આશરે 11 ટકાથી વધુ મોંઘી થઈ છે.
28 મે 2026: શહેર અનુસાર સોના-ચાંદીના ભાવ
|શહેર
|22 કેરેટ સોનું (10 ग्राम)
|24 કેરેટ સોનું (10 ग्राम)
|ચાંદી (1 કિલો)
|દિલ્હી
|₹1,46,100
|₹1,59,380
|₹2,84,900
|મુંબઈ
|₹1,46,100
|₹1,59,380
|₹2,84,900
|પટના
|₹1,46,300
|₹1,59,600
|₹2,85,000
|લખનૌ
|₹1,46,250
|₹1,59,500
|₹2,85,000
|જયપુર
|₹1,46,200
|₹1,59,450
|₹2,84,900
|કોલકત્તા
|₹1,46,100
|₹1,59,380
|₹2,84,900
|ચેન્નઈ
|₹1,47,800
|₹1,60,900
|₹2,89,900
|હૈદરાબાદ
|₹1,47,500
|₹1,60,500
|₹2,89,900
|બેંગલુરૂ
|₹1,46,100
|₹1,59,380
|₹2,85,100
દરરોજ ભાવમાં થાય છે ફેરફાર
સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં દરરોજ ફેરફાર થાય છે. તેની પાછળ ઘણા કારણો હોય છે, જેમ કે ડોલર અને રૂપિયાની ચાલ, આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર, કાચા તેલની કિંમતો, વ્યાજદરો, વૈશ્વિક તણાવ અને યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ. જ્યારે દુનિયામાં આવી ઉથલ-પાથલ મચે છે ત્યારે લોકો સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોનાની તરફ ભાગે છે. આ કારણે છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોનાની કિંમતમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી છે.
શું અત્યારે સોનું ખરીદી શકાય?
માર્કેટ એક્સપર્ટ પ્રમાણે લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરતા લોકો માટે સોનું હજુ પણ મજબૂત વિકલ્પ છે. પરંતુ કિંમતો ઉપર છે, તેથી નાની-નાની ખરીદી સારી માનવામાં આવી રહી છે. બીજીતરફ ચાંદીની કિંમતમાં હજુ તેજી આવવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.