/Gold-Silver Rate: મોંઘુ થયું સોનું, દોઢ લાખને પાર પહોંચી કિંમત, 22 અને 18 કેરેટમાં પણ તેજી

Gold Silver Price Today Live: આજે 8 મેએ દેશમાં સોનાની કિંમતોમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં કિંમતોમાં વધારો અને ઘરેલું સ્તર પર માંગ વધવાને કારણે સોનાની કિંમતોમાં તેજી આવી છે.
આજે ભારતમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત લગભગ 153000 થી 153800 રૂપિયા વચ્ચે ચાલી રહી છે. 22 કેરેટ સોનાની કિંમત પણ પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,40,000-1,41,000 વચ્ચે બની છે. કુલ મળી કાલના મુકાબલે સોનાની કિંમતમાં 80થી 200 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામનો વધારો થયો છે.
શહેરો પ્રમાણે ભાવ
ચાંદીની કિંમત
સોનાની સાથે-સાથે ચંદીની કિંમતમાં પણ મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે. ભારતમાં આજે ચાંદીની કિંમત પ્રતિ ગ્રામ 275 રૂપિયા અને પ્રતિ કિલો 2,75,000 રૂપિયા છે. દિલ્હી, મુંબઈ અને કોલકત્તામાં આજે કિંમત 2,75,000 રૂપિયા છે. દિલ્હી, મુંબઈ અને કોલકત્તામાં આજે કિંમત 270100 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે. ચેન્નઈમાં કિંમત 274900 રૂપિયા તથા લખનૌ અને કાનપુરમાં 270100 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે.
કેમ આજે સોના-ચાંદીના ભાવમાં થયો વધારો?
મિડલ ઈસ્ટમાં ચિંતા-ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ વધવાને કારણે સુરક્ષિત રોકાણના રૂપમાં સોના-ચાંદીની માંગમાં ફરી તેજી આવી છે, જેનાથી કિંમત વધી છે.
કેન્દ્રીય બેંકોની ખરીદી
ભારતમાં રિઝર્વ બેંક સહિત દુનિયાના બીજા દેશ પોતાના વિદેશી મુદ્રા ભંડારને સુરક્ષિત રાખવા માટે ઝડપથી ગોલ્ડ રિઝર્વ વધારી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે રિઝર્વ બેંક પણ વિદેશોમાં રાખેલું પોતાનું સોનું પરત લઈ રહી છે. બેંક ઓફ ઈંગ્લેન્ડ (BOE) , બેંક ઓફ યુરોપ (BOE) અને બેંક ફોર ઈન્ટરનેશનલ સેટલમેન્ટ (BIS) ની પાસે રાખેલા ભારતના ગોલ્ડ રિઝર્વમાં કમી આવી રહી છે. વર્ષ 2023થી ભારત અત્યાર સુધી 150.67 મેટ્રિક ટન સોનું પરત લઈ ચૂક્યું છે.
ઘરેલું બજારમાં વધી માંગ
દેશમાં લગ્નની સિઝનમાં રિટેલ સ્તર પર ઘરેણાની માંગ હંમેશા રહે છે. ભારતમાં સોનાના ઘરેણા વગર લગ્ન પૂર્ણ થતાં નથી. ઘરેલું સ્તર પર માંગ વધવાને કારણે કિંમતો પર તેની અસર પડી છે.