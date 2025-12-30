21000ના ઘટાડા બાદ ચાંદીએ આપ્યો મોટો ઝટકો... જ્યારે સોનું થયું બેકાબૂ!
Gold Silver Price: સોમવારે ધમખમ ઘટાડા બાદ મંગળવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ચાંદી 17,000ની ઉપર કારોબાર કરી રહી છે. જ્યારે સોનાના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે.
Trending Photos
Gold Silver Price: મલ્ટી-કોમોડિટી માર્કેટમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સોમવારે મોટો ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ મંગળવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. MCX પર મંગળવારે ચાંદીના ભાવ 17,079 રૂપિયા વધારા સાથે 2,41,508 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગયો છે. જ્યારે સોમવારે ચાંદીના ભાવમાં 21,000 રૂપિયાનો મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
જ્યારે સોમવારે સોનાના ભાવમાં પણ 4,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ મંગળવારે તેમાં પણ 18,000 રૂપિયાથી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, સોમવારે ભારે પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે મંગળવારે સોના-ચાંદીની ખરીદીમાં વધારો થયો છે.
રેકોર્ડ હાઈ સ્તરથી કેટલું સસ્તુ થયું સોનું અને ચાંદી?
MCX પર ચાંદીનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ઊંચો ભાવ 2,54,174 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે અને હાલમાં 2,41,508 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જેનો અર્થ એ કે તે તેના રેકોર્ડ હાઈ સ્તરથી લગભગ 13,000 નીચે છે. તેવી જ રીતે સોનાનો રેકોર્ડ હાઈ ભાવ 1,40,655 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે અને હાલમાં સોનાનો ભાવ 1,36,764 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે, જેનો અર્થ એ કે સોનાનો ભાવ પણ 3,000 ઘટ્યો છે.
ચાંદીના ભાવમાં કેમ આવી રહી છે તેજી?
ચીન 1 જાન્યુઆરીથી ચાંદીના નિકાસ લાઇસન્સિંગ નિયમો લાગુ કરી રહ્યું છે, જેનો અર્થ એ છે કે ફક્ત મોટા અને સરકાર દ્વારા માન્ય નિકાસકારો જ ચાંદીની નિકાસ કરી શકશે. આનાથી ગ્લોબલ સપ્લાઈ પર અસર પડશે અને ડિમાન્ડમાં વધારો થશે. આ સેન્ટીમેન્ટના કારણે ચાંદીના ભાવમાં તેજી છે. નોંધનીય છે કે, 60 થી 70 ટકા ગ્લોબલ ચાંદીની ઉપલબ્ધતાનું ચીનથી ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે.
ETFથી લઈને કોમોડિટી માર્કેટમાંથી મેટલની ડિમાન્ડ ઝડપથી વધી રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ડિલિવરી માટે ફિઝિકલ ચાંદી પૂરતી માત્રામાં ઉપલબ્ધ નથી અને ખરીદી ઝડપથી વધી રહી છે.
ડોલર કમજોર થવો, અમેરિકાના આર્થિક ડેટામાં સુધારો અને રેકોર્ડ વૈશ્વિક વૃદ્ધિને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં પણ તીવ્ર વધારો થઈ રહ્યો છે. સૌર, ગ્રીન એનર્જી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાંથી ચાંદીની માંગ વધી રહી છે. ચીન જેવા દેશો મોટા પાયે ચાંદી ખરીદી રહ્યા છે, જેના કારણે તેના ભાવ ઘટી રહ્યા નથી.
શું ચાંદી સસ્તી નહીં થાય?
નિષ્ણાતો કહે છે કે, સોના અને ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ હાઈની નજીક ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. ગ્લોબલ સેન્ટીમેન્ટમાં સ્થિર થયા પછી ઘટાડો શક્ય છે, પરંતુ આ ફક્ત ટૂંકા ગાળા માટે જ રહેશે. લાંબા ગાળે ચાંદી અને સોનાના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે