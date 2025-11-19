Gold-Silver Price: એક ઝટકામાં ₹3900 સસ્તું થઈ ગયું સોનું, ચાંદીમાં પણ ₹7800 નો ઘટાડો, જાણો નવી કિંમત
Gold-Silver Price: દિલ્હીમાં સોનાના ભાવમાં 3,900 રૂપિયા અને ચાંદીમાં 7,800 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવ સતત ચોથા દિવસે ઘટ્યા છે. ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા દર ઘટાડાની અપેક્ષાઓ ઓછી થઈ રહી છે જેના કારણે ભાવ પર દબાણ આવી રહ્યું છે.
Gold-Silver Price: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઝડપથી બદલાતા સંકેતોની સીધી અસર ભારતમાં સોનાની કિંમતો પર જોવા મળી રહી છે. મંગળવારે દિલ્હી સોની બજારમાં સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થયો છે. રોકાણકારોની નજર ફેડરલ રિઝર્વની આગામી પોલિસી પર છે અને આ અનિશ્ચિતતા વચ્ચે ગોલ્ડ અને સિલ્વરમાં સેલઓફ જોવા મળી રહ્યું છે.
દિલ્હીમાં કેટલું તૂટ્યું સોનું?
મંગળવારે રાજધાની દિલ્હીમાં સોનાના ભાવમાં 3900 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો. 99.5% શુદ્ધતાવાળું સોનું હવે 1,25,200 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ (ટેક્સ સહિત) પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. એટલે કે સોનાની કિંમતોમાં તાજેતરમાં આવેલો ઘટાડો ચોંકાવનારો છે. ઓલ ઈન્ડિયા સર્રાફા એસોસિએશન અનુસાર અલગ-અલગ જ્વેલરી બજારમાં પણ તેના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
ચાંદી પણ સસ્તી થઈ
સોનાની સાથે-સાથે ચાંદીની કિંમત પર પણ દબાવ જારી છે. ચાંદીના ભાવમાં 7800 રૂપિયાનો ઘટાડો આવ્યો છે. હવે આ ધાતુનો ભાવ 1.56 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો (ટેક્સ સહિત) થઈ ગયો છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં શું ચાલી રહ્યું છે?
વિદેશી બજારોમાં સોનાના ભાવ સતત ચોથા દિવસે ઘટી રહ્યા છે. મંગળવારે હાજર સોનાનો ભાવ પ્રતિ ઔંસ $4,042.32 પર પહોંચી ગયો. છેલ્લા ચાર ટ્રેડિંગ સત્રોમાં સોનાનો ભાવ $152.82 (3.64%) ઘટ્યો છે.
સોનાના ભાવમાં આ ઘટાડો ફેડ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડા અંગે વૈશ્વિક રોકાણકારોમાં વધેલી અનિશ્ચિતતા સાથે જોડાયેલો છે. ડિસેમ્બરમાં દર ઘટાડાની સંભાવના નવેમ્બરની શરૂઆતમાં લગભગ 63% હતી, પરંતુ હવે તે ઘટીને 41% થઈ ગઈ છે.
ફેડ દ્વારા દર ઘટાડાની અપેક્ષાઓ કેમ ઓછી થઈ રહી છે?
નિષ્ણાતો કહે છે કે છેલ્લા છ અઠવાડિયામાં યુએસ તરફથી નક્કર આર્થિક ડેટાના અભાવે બજારની અપેક્ષાઓ નબળી પડી છે. વધુમાં, ઘણા ફેડ અધિકારીઓના તાજેતરના આક્રમક નિવેદનોએ પણ દર ઘટાડાની અપેક્ષાઓ પર લગભગ પાણી ફેરવી દીધું છે.
ઓગમોન્ટના હેડ ઓફ રિસર્ચ, રેનિશા ચેનાનીએ કહ્યું- ડિસેમ્બરમાં રેટ કટની સંભાવના ખૂબ ઓછી થઈ ગઈ છે. ડેટાની કમી અને ફેડ અધિકારીઓના નિવેદને માર્કેટને ડરાવ્યું છે.
ફેડનો સોના પર આટલો પ્રભાવ કેમ પડે છે?
સોનું શૂન્ય વ્યાજની સંપત્તિ છે, એટલે કે તે કોઈ વ્યાજ ચૂકવતું નથી. જ્યારે વ્યાજ દર ઘટે છે, ત્યારે રોકાણકારો ઓછી ઉપજ આપતી સંપત્તિઓમાંથી સોના તરફ વળે છે ત્યારે સોનાની માંગ વધે છે. જો કે, જ્યારે દર વધવાની અથવા સ્થિર રહેવાની અપેક્ષા હોય છે, ત્યારે સોના પર દબાણ આવે છે. હાલમાં આ સ્થિતિ છે, ફેડ દ્વારા દર ઘટાડાની અપેક્ષાઓ ઓછી થઈ હોવાથી સોનાનું વેચાણ વધી રહ્યું છે.
ચાંદીની ગતિવિધિ કેમ બદલાઈ?
ચાંદી પણ એક ઔદ્યોગિક ધાતુ છે, તેથી તેની સીધી અસર આર્થિક પ્રવૃત્તિ પર પડે છે. જો કે, મંગળવારે, સ્પોટ સિલ્વરમાં 0.57% નો થોડો વધારો જોવા મળ્યો, જેનાથી ત્રણ દિવસનો ઘટાડો અટક્યો અને $50.49 પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયો.
ભારતમાં રોકાણકારોએ શું કરવું જોઈએ?
સોનાની વર્તમાન નબળાઈ લાંબાગાળાના રોકાણકારો માટે તક હોઈ શકે છે. લગ્નની સિઝનમાં જ્વેલરી ખરીદનારાને પણ ફાયદો મળી શકે છે, પરંતુ શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડર ફેડના સંકેતો પર નજર રાખે.
શું હજુ વધારે થશે ઘટાડો?
ઘણા નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે જો ફેડ દરોમાં ઘટાડાને લઈને વલણ યથાવત રહે છે તો સોનામાં હજુ ઘટાડો સંભવ છે. પરંતુ ભૂ-રાજનીતિક તણાવ કે નબળા આર્થિક સંકેત સોનાને ફરી સપોર્ટ આપી શકે છે.
