Gold Silver Price Today: સોના-ચાંદીની ઘટતી કિંમતો પર લાગી બ્રેક, એક ઝટકામાં સોનામાં 5400 અને ચાંદીમાં 12500 રૂપિયાનો વધારો
Gold Silver Price 25 March 2025: ઘરેલુ ફ્યુચર માર્કેટમાં બુધવાર, 25 માર્ચે સોના-ચાંદીની કિંમતમાં જોરદાર રિકવરી જોવા મળી છે. એમસીએક્સ પર ગોલ્ડ ફ્યુચર વાયદા આશરે 5400 રૂપિયાની તેજી સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે.
- બુધવારે સોના-ચાંદીના ભાવમાં જોવા મળી રિકવરી
- સોનાની કિંમતમાં 5400 રૂપિયાનો વધારો
- ચાંદીના ભાવમાં 12000 રૂપિયાનો વધારો
Gold Silver Price Today: સતત ઘટાડા બાદ બુધવારે સોના ચાંદીની કિંમતમાં તેજી આવી છે. ઈરાન યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે આ કિંમતી ધાતુમાં રિકવરી જોવા મળી છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર 2 એપ્રિલ 2026ની એક્સપાયરીવાળું ગોલ્ડ ફ્યુચર વાયદા આશરે 5400 રૂપિયાની તેજી સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
એમસીએક્સ પર ગોલ્ડ વાયદા 1,43,079 રૂપિયા (પ્રતિ 10 ગ્રામ) પર ખુલ્યું હતું. તેના આખરી કારોબારી દિવસે એમસીએક્સ પર સોનું 138912 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું.
સવારે 10 કલાકે ગોલ્ડ વાયદા 3.90 ટકાની તેજી સાથે 144325 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું. ગોલ્ડ ફ્યુચર વાયદા શરૂઆતી કારોબારમાં 1,44,434 રૂપિયાના હાઈ લેવલ પર પહોંચી ગયું હતું. આવો જાણીએ આજે તમારા શહેરમાં સોના-ચાંદીનો શું ભાવ છે.
ચાંદીની કિંમત
એમસીએક્સ પર 5 મે 2026ની એક્સપાયરીવાળું સિલ્વર 5.56 ટકા કે લગભગ 12450 રૂપિયાની તેજી સાથે 236400 રૂપિયા (પ્રતિ કિલો) પર ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું. ચાંદીએ કારોબારી દિવસની શરૂઆત 2,32,898 રૂપિયા પર કરી હતી. દિવસના કારોબાર દરમિયાન ચાંદીનું હાઈ લેવલ 236899 રૂપિયા હતું.
દિલ્હી, કોલકત્તા અને મુંબઈમાં 10 ગ્રામ ચાંદી આજે 2500 રૂપિયાના ભાવે વેચાઈ રહી છે. તો 100 ગ્રામ ચાંદી ખરીદવા માટે ગ્રાહકોએ 25000 રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડશે. ચેન્નઈમાં 10 ગ્રામ ચાંદીની કિંમત 2600 રૂપિયા ચાલી રહી છે.
તમારા શહેરમાં સોનાના ભાવ (ગુડ રિટર્ન અનુસાર)
દિલ્હીમાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૪૬,૮૨૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૩૪,૬૦૦
૧૮ કેરેટ - ₹૧,૧૦,૧૬૦
મુંબઈમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૪૬,૬૭૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૩૪,૪૫૦
૧૮ કેરેટ - ₹૧,૧૦,૦૧૦
ચેન્નાઈમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૪૪,૫૫૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૩૨,૪૯૦
૧૮ કેરેટ - ₹૧,૧૦,૪૯૦
કોલકાતામાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૪૬,૬૭૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૩૪,૪૫૦
૧૮ કેરેટ - ₹૧,૧૦,૦૧૦
અમદાવાદમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ) ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૪૬,૭૨૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૩૪,૫૦૦
૧૮ કેરેટ - ₹૧,૧૦,૦૬૦
લખનૌમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૪૬,૮૨૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૩૪,૬૦૦
૧૮ કેરેટ - ₹૧,૧૦,૧૬૦
પટણામાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૪૬,૭૨૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૩૪,૫૦૦
૧૮ કેરેટ - ₹૧,૧૦,૦૬૦
હૈદરાબાદમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૪૬,૬૭૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૩૪,૪૫૦
૧૮ કેરેટ - ₹૧,૧૦,૦૧૦
