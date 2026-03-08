Gold Silver Price Today: મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ વચ્ચે સોના-ચાંદીના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો, જાણો લેટેસ્ટ કિંમત

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessGold Silver Price Today: મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ વચ્ચે સોના-ચાંદીના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો, જાણો લેટેસ્ટ કિંમત

Why Gold-Silver Rate Fall:  મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ છેલ્લા એક સપ્તાહમાં બંને કિંમતી ધાતુની કિંમતમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 08, 2026, 12:47 PM IST
  • મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો
  • છેલ્લા એક સપ્તાહમાં સોનું 5000થી વધુ સસ્તું થયું
  • ચાંદીના ભાવમાં 10 હજારથી વધુનો ઘટાડો
     

Gold Rate Today:  અમેરિકા અને ઈઝરાયલે ઈરાન પર હુમલો કરી મિડલ ઈસ્ટમાં નવા યુદ્ધની શરૂઆત કરી છે. આ યુદ્ધ બાદથી જિયોપોલિટિકલ ટેન્શન વધી ગયું છે. ઈરાન પર જવાબી હુમલા કરી રહ્યું છે. જંગને કારણે કાચા તેલની કિંમતો આસમાને પહોંચી રહી છે. વૈશ્વિક બેંચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 8.52 ટકા એટલે કે 7.28 ડોલર વધી 92.69 ડોલર પ્રતિ બેરલ પહોંચી ગયું છે. હંમેશા જોવામાં આવે છે કે જ્યારે દુનિયામાં અસ્થિરતા વધે છે તો સોના-ચાંદીની માંગ વધવા લાગે છે અને કિંમતોમાં તેજી આવે છે. પરંતુ આ વખતે અલગ ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છો. સોના-ચાંદીના ભાવ યુદ્ધને કારણે ઘટી ગયા છે.

જંગ વચ્ચે ઘટી રહ્યાં છે સોના-ચાંદીના ભાવ
28 ફેબ્રુઆરીએ ઈઝરાયલ-અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું હતું. ત્યારબાદ સોનાની કિંમતમાં મોટી તેજી જોવા મળી નથી. સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં સોનાની કિંમતમાં 5000 થી વધુનો ઘટાડો થયો છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 10 હજારથી વધુ ઘટ્યો છે. એટલે કે યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે સોના-ચાંદીનો ભાવ ઘટી રહ્યો છે.

મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર શુક્રવારે સોનું 1,61,675 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 2,68,579 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી.

તો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કોમેક્સ પર ગોલ્ડનો ભાવ 5181.30 ડોલર પ્રતિ ઔંસ અને ચાંદીનો ભાવ 84.695 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થયો હતો. આવો જાણીએ તમારા શહેરમાં સોના-ચાંદીનો ભાવ શું છે.

ચાંદીની કિંમત
દિલ્હી, કોલકત્તા અને મુંબઈમાં 10 ગ્રામ ચાંદી આજે 2850 રૂપિયાના દરે વેચાઈ રહી છે. તો 10 ગ્રામ ચાંદી ખરીદવા માટે ગ્રાહકોએ 28500 રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડશે. ચેન્નઈમાં 10 ગ્રામ ચાંદીની કિંમત 2950 રૂપિયા ચાલી રહી છે.

દેશના મોટા શહેરોમાં સોનાનો ભાવ (ગુડ રિટર્ન અનુસાર)
દિલ્હીમાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
24 કેરેટ - 1,63,800 રૂપિયા
22 કેરેટ - 1,50,150 રૂપિયા
18 કેરેટ - 1,22,880 રૂપિયા

મુંબઈમાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
24 કેરેટ - 1,63,640 રૂપિયા
22 કેરેટ - 1,50,000 રૂપિયા
18 કેરેટ - 1,22,730 રૂપિયા

ચેન્નઈમાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
24 કેરેટ - 1,64,180 રૂપિયા
22 કેરેટ - 1,50,500 રૂપિયા
18 કેરેટ - 1,30,700 રૂપિયા

કોલકત્તામાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
24 કેરેટ - 1,63,640 રૂપિયા
22 કેરેટ - 1,50,000 રૂપિયા
18 કેરેટ - 1,22,730 રૂપિયા

અમદાવાદમાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
24 કેરેટ - 1,63,700 રૂપિયા
22 કેરેટ - 1,50,050 રૂપિયા
18 કેરેટ - 1,22,780 રૂપિયા

લખનૌમાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
24 કેરેટ - 1,63,800 રૂપિયા
22 કેરેટ - 1,50,150 રૂપિયા
18 કેરેટ - 1,22,880 રૂપિયા

પટનામાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
24 કેરેટ - 1,63,700 રૂપિયા
22 કેરેટ - 1,50,050 રૂપિયા
18 કેરેટ - 1,22,780 રૂપિયા

હૈદરાબાદમાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
24 કેરેટ - 1,63,640 રૂપિયા
22 કેરેટ - 1,50,000 રૂપિયા
18 કેરેટ - 1,23,730 રૂપિયા

