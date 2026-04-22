Gold Price Today: સોનાના ભાવમાં થયો ઘટાડો, ચાંદી પણ સસ્તી થઈ, અમદાવાદમાં સોનાનો લેટેસ્ટ ભાવ ખાસ જાણો
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓના પગલે ભારે અસમંજસ જોવા મળી રહી છે. ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળે છે. આજે વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી ઉછળ્યા છે તો રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી સામાન્ય ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા છે.
વૈશ્વિક ઉથલપાથલની અસર સોના અને ચાંદીના ભાવ પર જોવા મળતી હોય છે. સોનાના ભાવ બે દિવસના કડાકા બાદ વૈશ્વિક બજારમાં સ્થિર જોવા મળ્યા છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે સંઘર્ષ વિરામ વધાર્યો છે અને નવી શાંતિ વાર્તાની કોશિશ ફેલ ગઈ છે. બુલિયન સોનું શરૂઆતી કારોબારમાં લગભગ 4720 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળ્યું હતું. જ્યારે ગત સત્રમાં તે 2 ટકાથી વધુ તૂટ્યું હતું. અત્રે જણાવવાનું કે જ્યાં સુધી ઈરાન કોઈ નવો પ્રસ્તાવ ન મોકલે અને વાતચીત પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી ટ્રમ્પે યુદ્ધવિરામ જાહેર કર્યો છે એટલે કે યુદ્ધવિરામ લંબાવ્યો છે. ભારતીય બજારોની વાત કરીએ તો વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. આજના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ આજે સોનાના ભાવમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 105 રૂપિયા તૂટીને 152250 રૂપિયા પર ખુલ્યું છે. જે કાલે 152355 પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 836 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 249677 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે. જે કાલે 250513 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ક્લોઝ થયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
— IBJA (@IBJA1919) April 22, 2026
વાયદા બજારમાં આજનો ભાવ (1:05 PM)
MCX પર આજે 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 1.21 ટકા વધીને 153512 પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 5મી મેના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 2.25 ટકા વધીને 250195ના સ્તરે છે.
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફેરફાર પાછળ અનેક કારણો જવાબદાર છે. જેમાં એક કારણ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાન સાથેના યુદ્ધવિરામને લંબાવવાનું પણ છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી ઈરાન કોઈ નવો પ્રસ્તાવ ન લાવે અને વાતચીત પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી વધુ હુમલા નહીં કરાય. જો કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ હજુ પણ બંધ છે. ઈરાને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં સુધી અમેરિકા તેમના જહાજો પર નાકાબંધી ચાલુ રાખશે ત્યાં સુધી તે આ જળમાર્ગ ખોલશે નહીં. અત્રે જણાવવાનું કે આ જળમાર્ગથી દુનિયાનો 20 ટકા ઓઈલ વેપાર થાય છે.
આ ઉપરાંત ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ આસપાસ જોવા મળ્યા છે. જેનાથી મોંઘવારી વધવાનું જોખમ છે. અમેરિકી ડોલર ઈન્ડેક્સમાં 0.1 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેનાથી સોનું બીજી મુદ્રાઓવાળા માટે સસ્તું બન્યું. નબળા ડોલરથી સોનાના ભાવને સામાન્ય રીતે સપોર્ટ મળે છે.
બીજી બાજુ અમેરિકી ફેડ રિઝર્વના આગામી અધ્યક્ષ માટે નોમિનેટેડ કેવિન વાર્શે સેનેટમાં કહ્યું કે તેઓ સ્વતંત્ર રીતે કામ કરશે. તેમણે વ્યાજ દરોમાં જલદી કાપ કરવાની જગ્યાએ મોંઘવારી પર કાબૂ માટે નવી રૂપરેખા બનાવવાની વાત કરી. રોકાણકારોને આશા છે કે વાર્શ વ્યાજ દરો ધીરે ધીરે ઘટાડશે જેનાથી સોના પર દબાણ રહી શકે છે.
ગુજરાતના શહેરોમાં શું છે ભાવ?
|સોનું (ભાવ પ્રતિ 1 ગ્રામ)
|ચાંદી (એક કિલોગ્રામ)
|24 કેરેટ
|22 કેરેટ
|18 કેરેટ
|અમદાવાદ
|15,480
|14190
|11611
|265000
|વડોદરા
|15,480
|14190
|11611
|265000
|સુરત
|15,480
|14190
|11611
|265000
|રાજકોટ
|15,480
|14190
|11611
|265000
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ) બપોરે 12.39 કલાકના ભાવ)
