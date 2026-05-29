/Gold Price Today: સોનાના ભાવમાં આજે મોટો ફેરફાર, ગજબ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, જાણો કેરેટ પ્રમાણે લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીમાં આજે ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. એક બાજુ જ્યાં વાયદા બજારમાં ભાવ તૂટ્યા છે તો રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી ઉછાળા મારતા જોવા મળ્યા છે. જાણો આજનો સોના અને ચાંદીનો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ.
આજે વાયદા બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો કે IBJAના રેટ્સ આજે વધારા સાથે ખુલ્યા છે. ડોલર સ્થિર રહવા અને આ વર્ષે યુએસ ફેડ દ્વારા રેટ વધારવાની આશાઓ વચ્ચે સોનાના ભાવમાં આજે બીજા દિવસે પણ દબાણ જોવા મળ્યું. MCX ગોલ્ડ જૂન ફ્યૂચર્સ 0.21 ટકા તૂટીને 156600 પ્રતિ 10 ગ્રામ જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે MCX સિલ્વર જુલાઈ ફ્યૂચર્સ 0.38 ટકા ગગડીને 268500 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર જોવા મળ્યું હતું. એપ્રિલમાં અમેરિકામાં મોંઘવારી ત્રણ વર્ષમાં સૌથી તેજ રફ્તારથી વધ્યા બાદ ડોલર ઈન્ડેક્સ 0.10 ટકા વધ્યો. જેનાથી સોનાના ભાવ પર દબાણ પડ્યું.
કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટે કહ્યું કે US PCE પ્રાઈસ ઈન્ડેક્સ એપ્રિલમાં વર્ષ દર વર્ષ 3.8 ટકા વધ્યું. જે મે 2023 બાદ સૌથી વધુ છે. જેનાથી આ વર્ષે US Fed દ્વારા રેટ વધારવાની આશા વધી ગઈ છે. આ બધા વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ રેટ
અત્યારે 1.15PM પર MCX પર 10 ગ્રામ સોનું 0.04 ટકાના વધારા સાથે 156870 રૂપિયા પર અને ચાંદી 0.66 ટકાના ઘટાડા સાથે 267752 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી છે.
રિટેલ બજારમાં ભાવ
જ્યારે IBJA પર તેનાથી ઉલ્ટું સોનું અને ચાંદી ઉછાળા મારી રહ્યા છે. IBJA પર 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 971 રૂપિયા ઉછળીને 157043 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું છે જે કાલે 156072 પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં આજે 3049 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 263966 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે જે કાલે 260917 પર બંધ થયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
— IBJA (@IBJA1919) May 29, 2026
બજાર એક્સપર્ટ્સ મુજબ MCX ગોલ્ડ જૂન ફ્યૂચર્સ 156000 પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી જઈ શકે છે અને 157700 પ્રતિ 10 ગ્રામ ઈન્ટ્રાડે રિઝિસ્ટેન્સ છે. પૃથ્વી ફિનમાર્ટ કોમોડિટી રિસર્ચના મનોજ કુમાર જૈને કહ્યું કે આજના સેશનમાં સોનાને 4500 ડોલર અને 4467 ડોર પર સપોર્ટ છે, જ્યારે રિઝિસ્ટેન્સ 4574 ડોલર અને 4600 ડોલર પ્રતિ ટ્રાય ઔંસ પર છે. અને ચાંદીને 74.40 ડોલર અને 72 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર સપોર્ટ છે જ્યારે રિઝિસ્ટેન્સ 78.80 ડોલર અને 80.40 ડોલર પ્રતિ ટ્રાય ઔંસ પર છે.
જૈનના જણાવ્યાં મુજબ MCX ગોલ્ડને 156100 રૂપિયા અને 155500 પર સપોર્ટ છે જ્યારે 157700 અને 158650 પર રિઝિસ્ટેન્સ છે, જ્યારે સિલ્વરને 265500 અને 261000 પર સપોર્ટ અને 274400 તથા 278000 પર રેઝિસ્ટેન્સ છે.
Disclaimer : આ માહિતીમાં એક્સપર્ટનો ઓપિનિયન રિપોર્ટ આધારિત છે. Z 24 kalak તેના વિશે કોઈ દાવો કે પુષ્ટિ કરતું નથી.