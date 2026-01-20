Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold, Silver price today: ચાંદી નવા શિખર પર, કિંમત ₹3.13 લાખને પાર પહોંચી, સોનાએ પણ બનાવ્યો રેકોર્ડ

Gold and Silver Rate today: ચાંદીના વાયદા ભાવે મંગળવારે શરૂઆતી કારોબારમાં 3,13,896 રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો નવો હાઈ બનાવ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:04 AM IST

Trending Photos

Gold, Silver price today: ચાંદી નવા શિખર પર, કિંમત ₹3.13 લાખને પાર પહોંચી, સોનાએ પણ બનાવ્યો રેકોર્ડ

Gold and Silver Rate today: સોના-ચાંદીના વાયદા કારોબારમાં સતત રેકોર્ડ તેજી જોવા મળી રહી છે. સુરક્ષિત રોકાણની માંગ વચ્ચે અમેરિકા તરફથી નવા ટેરિફની ધમકીને કારણે બંનેનો વાયદા ભાવ મંગળવારે સતત બીજા દિવસે ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયો. આ સમયે ઘરેલું બજારમાં સોનાનો વાયદા ભાવ 1,46,250 રૂપિયા અને ચાંદીનો ભાવ 3,11,500 રૂપિયાની આસપાસ કારોબાર કરી રહ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ સોના-ચાંદીનો ભાવ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયો છે.

સોનું રેકોર્ડ હાઈ પર
સોનાના વાયદા ભાવની શરૂઆત તેજી સાથે થઈ હતી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર સોનાનો બેંચમાર્ક ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રાક્ટ 141 રૂપિયાની તેજી સાથે 1,45,775 રૂપિયાના ભાવ પર ખુલ્યો હતો. પાછલો બંધ ભાવ 1,45,629 રૂપિયા હતો. આ સમાચાર લખાવા સમયે તે કોન્ટ્રાક્ટ 621 રૂપિયાની તેજી સાથે 1,46,260 રૂપિયા પર કારોબાર કરી રહ્યો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

ચાંદી નવા શિખર પર
ચાંદીના વાયદા ભાવની શરૂઆત સુસ્ત રહી. MCX પર ચાંદીનો બેંચમાર્ક માર્ચ કોન્ટ્રાક્ટ 3776 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 3,06,499 રૂપિયા પર ખુલ્યો. પાછલો બંધ ભાવ 3,10,2 75 રૂપિયા હતો. પરંતુ 1241 રૂપિયાની તેજી સાથે 3,11,516 રૂપિયાના ભાવ પર કારોબાર કરી રહ્યો હતો. ચાંદીનો વાયદા ભાવ 313896 રૂપિયાના સર્વોચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોના-ચાંદીનો ભાવ
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોના-ચાંદીના વાયદા કારોબારની શરૂઆત તેજી સાથે થઈ હતી. Comex પર સોનું 4633.70 ડોલર પ્રતિ ઔંસના ભાવે ખુલ્યું હતું. જ્યારે પાછલો બંધ ભાવ 4,595.40 ડોલર પ્રતિ ઔંસ હતી. સમાચાર લખાયા ત્યારે 76.10 ડોલરની તેજી સાથે 4,671.50 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર કારોબાર કરી રહ્યું હતું.

Comex પર ચાંદીનો વાયદા ભાવ 90.60 ડોલરના ભાવ પર ખુલ્યો હતો. જ્યારે પાછલો બંધ ભાવ 88.53 ડોલર હતો. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Gold priceSilver price

Trending news