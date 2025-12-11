Prev
Gold-Silver Rate Today: અમેરિકાથી આવેલા એક સમાચારને પગલે ભાવમાં આગ ઝરતી તેજી, MCX પર રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ચાંદી

Gold-Silver Price Today: વાયદા બજારમાં આજે ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત વધારો જોવા મળ્યો અને ભાવ રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચી ગયો. રિટેલ બજારમાં સોના અને ચાંદીમાં વધારા સાથે ભાવ કેટલો થયો તે પણ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 11, 2025, 01:02 PM IST

Gold-Silver Rate Today: અમેરિકાથી આવેલા એક સમાચારને પગલે ભાવમાં આગ ઝરતી તેજી, MCX પર રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ચાંદી

ગુરુવારે 11 ડિસેમ્બરના રોજ વાયદા બજાર (MCX) પર ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચી ગયા. US ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરોમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યો જેની અસર સોના અને ચાંદી પર સ્પષ્ટ જોવા મળી. વ્યાજ દોરમાં કાપના કારણે વાયદા બજારમાં માર્ચ 2026ના ચાંદી વાયદાએ 1,93,452 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. સોનામાં વધારો જોવા મળ્યો છે. અમેરિકાથી આવેલા એક નિર્ણયથી સોના અને ચાંદીમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. 

વાયદા બજારમાં ભાવ
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનાનો ફેબ્રુઆરી 5 કોન્ટ્રાક્ટ ગત બંધ ભાવ 1,29,796 રૂપિયાની સરખામણીએ 76 રૂપિયાના વધારા સાથે 1,30,250 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યો. જે વધીને 1,30,599 રૂપિયાના ઉચ્ચ સ્તર પર પહોંચી ગયો. MCX પર એપ્રિલ 2026 માટે સોનાનો વાયદા ભાવ 619 રૂપિયા એટલે કે 0.47 ટકા વધીને 1,392 લોટના બિઝનેસ ટર્નઓવરમાં 10 ગ્રામ માટે 1,32,780 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. 

ચાંદીએ બનાવ્યો ઓલ ટાઈમ હાઈ
5 માર્ચ 2025ના મેચ્યોર થનારા ચાંદીના વાયદાએ પણ સેશનની શરૂઆત વધારા સાથે કરી. આ કોન્ટ્રાક્ટ ગત બંધ ભાવ 1,88,735 રૂપિયાની સરખામણીએ MCX પર 895 રૂપિયાના વધારા સાથે 1,88,908 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ખુલ્યો. બાદમાં તે વધીને 1,93,452 રૂપિાના નવા હાઈ પર પહોંચી ગયો. જે 4717 રૂપિયાનો વધારો હતો. આ લખાય છે ત્યાં સુધીમાં ચાંદી MCX પર 2.14 ટકાના વધારા સાથે 1,92,765 રૂપિયાના સ્તરે હતી. 

2 લાખ રૂપિયાને સ્પર્શી શકે છે ચાંદી
એનરિચ મનીના સીઈઓ પોનમુડી આરએ કહ્યું કે MCX ચાંદીએ મજબૂત વોલ્યૂમ અને બુલિશ કેન્ડલ સ્ટ્રક્ચરના સપોર્ટથી 1,93,000 રૂપિયાથી ઉપર એક સ્પષ્ટ બ્રેકઆઉટ આપ્યો છે. આ ઝોનથી ઉપર રહેવા પર 1,95,500 રૂપિયાથી 2,00,000 રૂપિયાના ટાર્ગેટ ખુલે છે. તરત સપોર્ટ 1,84,000 રૂપિયા પર છે. જ્યારે ગાઢ સપોર્ટ 1,78,000 રૂપિયા પર છે. જો કે મોટો ટ્રેન્ડ મજબૂતીથી ઉપરની તરફ બનેલો છે. 

ચાંદીની કેમ માંગણી
મોતીલાલ ઓસવાલ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિસ લિમિટેડના કોમોડિટીઝ એનાલિસ્ટ (કિમતી મેટલ રિસર્ચ) માનવ મોદીએ કહ્યું કે, ચાંદીએ ઘરેલુ અને કોમેક્સ બંને પર અત્યાર સુધીનું સૌથી ઉંચ્ચતમ લેવલ સ્પર્શ કર્યું. કારણ કે માર્કેટના લોકો અમેરિકી સેન્ટ્રલ બેંક દ્વારા વધુ એક સાવધાની ભર્યા રેટ  કટને સમજી રહ્યા છે. ફેડે વહેંચાયેલા મતોથી 25 બેસિસ પોઈન્ટનો રેટ કટ કર્યો. પરંતુ સંકેત આપ્યો કે ઉધાર લેવાના ખર્ચમાં વધુ ઘટાડો આવવાની સંભાવના નથી  કારણ કે તે નરમ થઈ રહેલા જોબ માર્કેટ અને સ્થિર બનેલી મોંઘવારી પર સાફ સંકેતોનો ઈન્તેજાર કરી રહ્યા છે. 

આજના સોના અને ચાંદીના રિટેલ ભાવ
IBJA રેટ્સ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં આજે 747 રૂપિયાનો ઉછાળો આવ્યો છે અને ભાવ 128535 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 127788 પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં આજે 1500 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 186988 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે જે કાલે 185488 પર ક્લોઝ થયો હતો.

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)      

