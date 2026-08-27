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  • /Gold Rate: મોડી રાતે એવા સમાચાર આવ્યા કે સોનામાં થયો કડાકો, રક્ષાબંધન પહેલાં 18000 રૂપિયા સસ્તું થયું સોનું, ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા

Gold Rate: મોડી રાતે એવા સમાચાર આવ્યા કે સોનામાં થયો કડાકો, રક્ષાબંધન પહેલાં 18000 રૂપિયા સસ્તું થયું સોનું, ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા

Gold Rate: તમે પણ રક્ષાબંધને બહેનને સોનાની ભેટ આપવા માટે પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો તો તમારે એ જાણવાની જરૂર છે કે સોનું 18000 રૂપિયા સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે. 1 કિલો ચાંદીના ભાવમાં પણ 1.46 લાખ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. આ ભાવ ઓલટાઈમ હાઈથી હાલમાં ઓછો છે. 

Published: Aug 27, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:04 PM IST
Gold Rate: મોડી રાતે એવા સમાચાર આવ્યા કે સોનામાં થયો કડાકો, રક્ષાબંધન પહેલાં 18000 રૂપિયા સસ્તું થયું સોનું, ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા

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