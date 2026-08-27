/Gold Rate: મોડી રાતે એવા સમાચાર આવ્યા કે સોનામાં થયો કડાકો, રક્ષાબંધન પહેલાં 18000 રૂપિયા સસ્તું થયું સોનું, ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા

Gold Rate 27 August: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં રક્ષાબંધન પહેલાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. રક્ષાબંધન પહેલાં સોનાના ભાવમાં 5000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. એક દિવસમાં સોનાના ભાવમાં 2860 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. જે સોનાનો ભાવ 1.63 લાખ રૂપિયાએ પહોંચ્યો હતો હવે એ ઘટીને 1.58 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ રહી ગયો છે. જો સાનાના ભાવની તુલના ઓલટાઈમ હાઈથી કરવામાં આવે તો સોનાના ભાવમાં 18 હજાર રુપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. ચાંદીના ભાવ પણ 1.46 લાખ રૂપિયા ઘટી ગયા છે. રક્ષાબંધનના દિવસે સોનું અને ચાંદી ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહેલા લોકો માટે આ રાહતના સમાચાર છે.
ઈન્ડિયન બુલિયન એન્ડ જવેલર્સ એસોસિયેશનની વેબસાઈટ પર જાહેર થતા ભાવ પ્રમાણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. 27 ઓગસ્ટના રોજ 24 કેરેટથી લઈને 14 કેરેટ સુધીના સોનના ભાવની સ્થિતિ જાણવી પણ જરૂરી છે. MCX પર સોનાના ભાવ 1143 રૂપિયા ઘટીને 158611 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પહોંચી ચૂક્યા છે. ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં કોમેક્સ ગોલ્ડ 4643 ડોલરથી ઘટીને 4596 ડોલર પ્રતિ ઓંસ પહોંચી ગયા છે.
કેટલું સસ્તું થયું સોનું
આ સપ્તાહમાં શરૂઆતના દિવસોમાં સોનાના ભાવમાં તેજી જોવા મળી હતી. સોનું એક જ સપ્તાહમાં ઘરેલું બજારમાં 1.63 લાખ રૂપિયા અને MCX પર 1.64 લાખ રૂપિયાના આંકડાને પાર કરી ગયો હતો. હવે સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા 3 દિવસમાં સોનાના ભાવમાં 5000 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. એક સપ્તાહ પહેલાં જે સોનાના ભાવ 1.63 લાખ રૂપિયા હતા એ હવે 1.58 લાખ રૂપિયાએ આવી ગયો છે. ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીના ભાવ 2.46 લાખ રૂપિયાથી ઘટીને હવે 2.40 લાખ રૂપિયા રહી ગયો છે.
વર્ષ 2026માં સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઉતાર ચઢાવ
આ વર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં પ્લસ માઈનસ જોવા મળી છે. વર્ષ 2025ની તુલના કરીએ તો સાનાન ભાવમં 29000 રૂપિયાનો વધારો થઈ ચૂક્યો છે. 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સોનાનો ભાવ 1.13 લાખ રૂપિયા હતો. જોકે, 29 જાન્યુઆરી 2026માં સોનાના ભાવે તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા હતી અને સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 1.76 લાખ રૂપિયાએ પહોંચી ગયો હતો. આ કિંમતથી સોનાના ભાવ 18 હજાર રૂપિયા ઘટી ગયા છે. આ જ રીતે ચાંદીના ભાવ પણ 29 જાન્યુઆરીના રોજ 3.86 લાખ રૂપિયા હતા. જે ભાવ ઘટીને હવે 2.40 લાખ રૂપિયાએ પહોંચ્યા છે.
કેમ ઘટ્યા અને સોના અને ચાંદીના ભાવ
સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘટવાના અનેક કારણો છે. વૈશ્વિક સ્થિતિઓ અને ડોલરના કારણે સોનાની માંગમાં ઘટાડાને કારણે કિંમતો પર દબાણ સર્જાયું છે. આ સિવાય સોનાના ભાવમાં ઘટાડાનું કારણ અમેરિકાએ જાહેર કરેલા મોંઘવારીના આંકડાઓ પણ છે. અમેરિકામાં મોંઘવારી દર 3.3 ટકાએ પહોંચી ગયો છે. મોંઘવારીના આ આંકડાઓએ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરોમાં ઘટાડાની આશાને નિષ્ફળ કરી દીધી છે. રોકાણકારો એ અનુમાન લગાવી રહ્યાં હતા કે ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કરી શકે છે. ફેડના વ્યાજદરો એ સોનાથી ઉલટી દીશામાં ચાલતા હોય છે. જો વ્યાજ વધે તો સોનું સસ્તું થાય છે. વ્યાજ ઘટે તો સોનાની માંગ વધે છે.
અમેરિકાથી આવેલા સમાચારની અસર
રોકાણકારોની નજર આ સપ્તાહે ફેડના ચેરમેન કેવિન વોર્શ દ્વારા કરાયેલી ટિપ્પણીઓ પર પણ છે. વ્યાજદરમાં ઘટાડો થવાના અંદાજને કારણે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. વૈશ્વિક બજારમાં સ્પોટ ગોલ્ડ 1.4 ટકા ઘટીને 4,592 ડોલર પ્રતિ ઔંસ રહી ગયું છે. જ્યારે ડોલર 0.3 ટકા મજબૂત થયો છે. સોનાના ભાવમાં વધારા બાદ રોકાણકારોએ વેચાણ શરૂ કરી દેતાં સોનાના ભાવમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.