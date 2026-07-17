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તેલના તોફાને સોનાની ચમક ફિક્કી કરી! આજે પણ ભાવ ઘટ્યા, ચાંદી પણ ગગડી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. વાયદા બજારમાં હાલ સોનું લીલા નિશાનમાં રિકવરી કરી રહ્યું છે પરંતુ રિટેલ બજારમાં તો સોનું ગગડી ગયું છે. ચાંદી પણ ફિક્કી પડી છે. જો તમે લેવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 17, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:34 PM IST
તેલના તોફાને સોનાની ચમક ફિક્કી કરી! આજે પણ ભાવ ઘટ્યા, ચાંદી પણ ગગડી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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