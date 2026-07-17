/તેલના તોફાને સોનાની ચમક ફિક્કી કરી! આજે પણ ભાવ ઘટ્યા, ચાંદી પણ ગગડી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

સોનાના ખરીદારો માટે વર્ષ 2026 એકંદરે સારું રહ્યું છે કારણ કે 29 જાન્યુઆરી બાદ સોનાના ભાવમાં જે કડાકો જોવા મળ્યો છે તેનો સિલસિલો ખતમ થઈ રહ્યો નથી. વચ્ચે વચ્ચે ગોલ્ડ રિકવરી માટે ધમપછાડા કરે છે પરંતુ વૈશ્વિક સ્થિતિ એવી છે કે ભાવમાં ઉતાર ચડાવ સતત ચાલુ છે. 17 જુલાઈના રોજ શુક્રવારે સોનું વૈશ્વિક બજારમાં તેજી સાથે ખુલ્યું પરંતુ આ તેજી જાળવી શકતું નથી. વૈશ્વિક બજારમાં સ્પોટ ગોલ્ડની કિમત આજે 4 હજાર ડોલર નીચે પહોંચી ગઈ. સોનામાં Very Bearish નું સ્ટેટસ જોવા મળ્યું હતું.
શુક્રવારે સ્પોટ ગોલ્ડ ઉથલપાથલ વચ્ચે સેન્ડવિચ થતું જોવા મળ્યું. 11 ડોલરની તેજી તૂટતા તૂટતા 4 ડોલર સુધી પહોંચી ગઈ અને ગોલ્ડ પ્રાઈસ 3978.88 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત તેજી અને સતત વધતા તણાવને પગલે સોના પર દબાણ વધી રહ્યું છે. ગણતરીના કલાકોમાં તેજી ગાયબ થઈ ગઈ અને સોનું 2.83 ડોલર ગગડી ગયું. જો કે પછી સ્થિતિ બદલાઈ અને 3999 પર પહોંચ ગયું.
આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ની વેબસાઈટ પર ખુલતા ભાવ મુજબ આજે સોનું 415 રૂપિયા ગગડીને 141264 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું જે કાલે 141679 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે શુદ્ધ ચાંદીમાં પ્રતિ કિલો 797 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે અને ભાવ 216637 પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 217434 પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) July 17, 2026
વાયદા બજારનો ભાવ
MCX પર સોનું જો કે રિકવરી મોડમાં જોવા મળ્યું છે. હાલ બપોરે 1.20 કલાકે 10 ગ્રામ સોનું 0.15 ટકાના વધારા સાથે 140559 રૂપિયાના સ્તરે અને ચાંદી 0.06 ટકાના ઘટાડા સાથે 215882 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે જોવા મળી.
તેલે બગાડ્યો ખેલ?
જ્યારે પણ દુનિયામાં ડરનો માહોલ હોય ત્યારે સેફ હેવન ગણાતું સોનું મોંઘુ થાય છે. પરંતુ આ વખતે સ્થિતિ અલગ છે. હોર્મુઝ બંધ થવાના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધ્યા છે. ઓઈલ ખરીદવા માટે વધુ ડોલરની જરૂર પડે છે. આવામાં દેશ સોનું વેચીને ડોલર ભેગા કરવામાં લાગે છે. જેના કારણે ડોલરથી મોંઘુ ઓઈલ ખરીદાય છે. સપ્લાય વધવા અને માંગ ઘટવાથી સોનાના ભાવ નીચે જઈ રહ્યા છે. આ વખતે પણ એવું થયું છે.