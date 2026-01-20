ઝવેરી બજારમાં આજે તેજીનો વંટોળ; અમદાવાદમાં આજે સોના-ચાંદીએ તમામ રેકોર્ડ તોડ્યા, ઐતિહાસિક ઉછાળો
Gold Silver Prices in Ahmedabad: આજે ફરી સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઐતિહાસિક વધારો જોવા મળ્યો છે. સોનાના ભાવમાં એક જ દિવસમાં અંદાજિત 6 હજારનો વધારો જોવા મળ્યો છે. આજે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 152800 રૂપિયાએ પહોંચ્યો છે. જ્યારે 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 325000 રૂપિયાએ પહોંચ્યો છે.
Gold Silver Prices: ઝવેરી બજારમાં આજે તેજીનો એવો વંટોળ આવ્યો છે કે જેણે અત્યાર સુધીના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આવેલા તોતિંગ વધારાને કારણે સામાન્ય મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે હવે દાગીના ખરીદવા એ એક સ્વપ્ન સમાન બની રહ્યું છે.
સોનામાં એક જ દિવસમાં 6 હજારનો વધારો**
આજે અમદાવાદના બજારમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ **1,52,800 રૂપિયા** પર પહોંચી ગયો છે. નવાઈની વાત એ છે કે માત્ર 24 કલાકમાં જ ભાવમાં અંદાજિત 6,000 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે. જો આપણે ભૂતકાળ પર નજર કરીએ તો વર્ષ 2021માં સોનાનો ભાવ આશરે 47,000 રૂપિયા હતો. વર્ષ 2025માં ગત વર્ષે સોનું 70-80 હજારની આસપાસ ટ્રેડ થતું હતું. જ્યારે આજે કિંમત સીધી દોઢ લાખને પાર કરી ગઈ છે.
ચાંદીના ભાવમાં પણ ભડકો
માત્ર સોનું જ નહીં, ચાંદી પણ રોકેટ ગતિએ વધી રહી છે. આજે 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 3,25,000 રૂપિયાએ પહોંચ્યો છે. એક જ દિવસમાં ચાંદીમાં 25,000 રૂપિયાનો તોતિંગ વધારો ઝીંકાયો છે.
નાની વસ્તુઓના ભાવમાં પણ મોટો તફાવત
ભાવ વધારાની સીધી અસર દાગીનાના મેકિંગ અને ફાઈનલ પ્રાઈસ પર જોવા મળી રહી છે. ગત વર્ષે નાકની એક ગ્રામની જે નથણી 7,000માં મળતી હતી, તેનો ભાવ હવે 18થી 20 હજાર રૂપિયા થઈ ગયો છે. તેવી જ રીતે 3 ગ્રામની સોનાની વીંટી જે પહેલા 30,000માં મળતી હતી, તે હવે ગ્રાહકોએ 60થી 80 હજાર ચૂકવીને ખરીદવી પડી રહી છે.
જ્યારે 5 ગ્રામની સાદી ચેન જે એક વર્ષ પહેલા 48-50 હજારમાં મળતી હતી, તે હવે 90,000 રૂપિયાની આસપાસ પહોંચી છે. તેમજ 3.5 થી 4 ગ્રામની ઈયરિંગ્સ માટે હવે 66 થી 70 હજાર રૂપિયા ખર્ચવા પડે છે. બીજી તરફ બાળકોની નાની 10 ગ્રામની પાયલ જે થોડા સમય પહેલા 1,000થી ઓછી કિંમતે મળતી હતી, તે હવે 3,500 રૂપિયામાં મળી રહી છે.
બજારમાં 9 કેરેટનું ચલણ વધ્યું
સોનાના આસમાને પહોંચેલા ભાવને કારણે બજારમાં હવે 9 કેરેટ સોનાના દાગીના પણ જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે, વેપારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, શુદ્ધતા અને ભવિષ્યમાં રિસેલ વેલ્યુ ઓછી મળવાના ડરને કારણે લોકોમાં 9 કેરેટ પ્રત્યે હજુ ખાસ પસંદગી જોવા મળી રહી નથી.
