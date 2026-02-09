Gold Rate Today: આજે બજાર ખુલતા જ સોના-ચાંદીમાં પાછો તોતિંગ ભાવ વધારો, હજું પણ સસ્તું સોનું ખરીદવાની છે તક, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં નવું અઠવાડિયું શરૂ થતા જ કરેક્શન જોવા મળી રહ્યું છે. એટલે કે ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ ભાવ ચડતા જોવા મળ્યા. જાણો શું છે સ્થિતિ.
Trending Photos
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. 29 જાન્યુઆરીએ વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ જે રીતે ભાવ તૂટ્યા તેનાથી ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો. ગત સપ્તાહે પણ સોના ચાંદીના ભાવમાં ભારે અફરાતફરી જોવા મળી હતી. જો કે સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે ભાવ વધારા સાથે બંધ થયા હતા. ત્યારે હવે આ નવા અઠવાડિયાની શરૂઆત ભાવમાં વધારા સાથે જોવા મળી રહી છે. આજે વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ સોનું અને ચાંદી ઉછાળા મારતા જોવા મળ્યા. જાણો શું છે સ્થિતિ.
વાયદા બજારમાં ખુલતા ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર સવારે 9.40 વાગ્યાની આસપાસ 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું 1.33 ટકાના વધારા સાથે 157520 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 4.15 ટકાના વધારા સાથે 260271 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી.
ઓલટાઈમ હાઈથી આટલો ઓછો છે ભાવ
સોના ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી તો ઘણા સસ્તા છે. MCX પર સોનાએ 29 જાન્યુઆરીના રોજ 1,80,779 રૂપિયાનું ઓલટાઈમ હાઈ સ્તર સ્પર્શ કર્યું હતું. એટલે હાલ જોઈએ તો સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી 23259 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદીએ વાયદા બજારમાં 4,20,000નું સ્તર સ્પર્શ કર્યું હતું એટલે કે ચાંદી પણ ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ 159,729 રૂપિયા સસ્તી છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં ભાવ અલગ અલગ હોય છે.
રિટેલ બજારમાં શું છે સ્થિતિ
IBJAના લાસ્ટ કારોબારી દિવસ 6 ફેબ્રુઆરી 2026ના બંધ ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું વધારા સાથે 152078 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી પણ વધારા સાથે 244929 પર ક્લોઝ થઈ હતી. જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર થાય છે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ખુલતા ભાવ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ બંધ ભાવ. આજે નવા ભાવ બપોરે જાહેર થશે. આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી.
રોકાણકારોની નજર
સોના અને ચાંદીના જે રીતે ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે તેને જોતા બજારના રોકાણકારોની હાલ આ કિંમતી ધાતુઓ પર બાજ નજર છે. ગત એક અઠવાડિયામાં મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર સોનાના વાયદા ભાવમાં ઉતાર ચડાવ વચ્ચે પણ 7698 રૂપિયા એટલે કે 5.2 ટકાની તેજી જોવા મળેલી છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 15760 રૂપિયા એટલે કે લગભગ 6 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ
જેએમ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસીસના પ્રણવ મેરના જણાવ્યાં મુજબ સોનામાં કન્સોલિડેશન અને રિકવરી એ સંકેત આપે છે કે તેનું વલણ હજુ પણ પોઝિટિવ છે. જો કે તેમણે ચાંદી માટે સતર્કતાનું વલણ અપનાવેલું છે અને તેમાં આગળ પણ ઉતાર ચડાવ અને કરેક્શનની આશંકા જતાવેલી છે.
બીજી બાજુ મોતિલાલ ઓસવાલ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિસના માનવ મોદીના જણાવ્યાં મુજબ સોનું અને ચાંદી બંનેએ ખુબ જ અસ્થિર અઠવાડિયું જોયું. અમેરિકી ડોલરમાં તેજ મજબૂતી, ફેડની આશાઓમાં ફેરફાર અને આક્રમક પોઝિશન અનવાઈન્ડિંગના કારણે દાયકાઓનો સૌથી મોટો ફાસ્ટ ઘટાડો જોવા મળ્યો.
આ આંકડાઓ પર રોકાણકારોની નજર
ચીન, જર્મની અને ભારતના મોંઘવારી આંકડાઓ પર રોકાણકારોની નજર રહેશે. પીટીઆઈના રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકી ફેડ રિઝર્વના અધિકારીઓના ભાષણો ઉપર પણ ફોકસ રહેશે. જેથી સંભવિત વ્યાજ દર કાપના સમયે અને તેની બુલિયન બજાર પર અસર સમજી શકાય.
ખાસ નોંધ: અહેવાલમાં એક્સપર્ટ્સ ઓપિનિયન મીડિયા રિપોર્ટ્સ આધારિત છે, Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી. રોકાણ તમારા એક્સપર્ટ્સની સલાહ મુજબ કરવું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે