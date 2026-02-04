Prev
Gold Rate Today: બજાર ખુલતા જ સોના-ચાંદીમાં ભયંકર ભાવ વધારો, છતાં ઓલટાઈમ હાઈ કરતા આટલા સસ્તા, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ જબરદસ્ત પછડાયા. જો કે ગઈ કાલથી તેમાં તેજીનો માહોલ છે. આજે વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી બંને ભારે ઉછાળા મારતા જોવા મળ્યા. જુઓ લેટેસ્ટ રેટ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 04, 2026, 12:18 PM IST

ગત સપ્તાહે સોનું અને ચાંદી લાઈફ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયા હતા પરંતુ ત્યારબાદ જે અફરાતફરી જોવા મળી તેનાથી હાહાકારી મચી ગયો. બંને કિમતી ધાતુઓ જબરદસ્ત પછડાઈ. જો આ મંદી પર બ્રેક લાગી અને હવે સોનું અને ચાંદી વળી પાછા વધારા તરફ જઈ રહ્યા છે. આજે વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી ચમકી રહ્યા છે અને રિટેલ બજારમાં પણ ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. જાણો આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ. 

વાયદા બજારમાં સોના અને ચાંદીનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર સવારના 9.25 વાગ્યાની આસપાસ સોનું અને ચાંદી વળી પાછા વધારા તરફ જોવા મળી રહ્યા છે. 2 એપ્રિલ 2026ની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું 3.83 ટકાના વધારા સાથે 159703 રૂપિયા રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 4.81 ટકાના વધારા સાથે 280900 રૂપિયાના સ્તરે છે. જો કે હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈના સ્તર કરતા ચાંદી અને સોનું ઘણા પાછળ જોવા મળ્યા છે. 

ઓલટાઈમ હાઈ કરતા હજુ પણ ઘણા સસ્તા સોના અને ચાંદી
ગત સપ્તાહે ગુરુવારે સોનું વાયદા બજારમાં 1,80,779 રૂપિયાના ઓલટાઈમ હાઈ સ્તરે પહોંચી ગયું હતું. જ્યારે આજે તેનો ભાવ ઘટીને 159703 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી રહ્યો છે. એટલે કે સતત ઉતાર ચડાવ છતાં સોનું વાયદા બજારમાં હજુ પણ 21076 રૂપિયા સસ્તું જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે ચાંદી 4,20,000નું લેવલ પાર કરી ગઈ હતી. જ્યારે હાલ 280900 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે. એટલે કે ઓલટાઈમ હાઈ કરતા હજુ પણ ચાંદી 139100 રૂપિયા સસ્તી છે. 

રિટેલ બજારમાં ભાવ
India Bullion and Jewellers Association (IBJA)ના લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો આજે સોનું 6629 રૂપિયા ઉછળીને 158158 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું. જે કાલે 151529 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ક્લોઝ  થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 12573 રૂપિયા વધીને 276538 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર જોવા મળી જે કાલે 263965 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી. 

અત્રે નોંધનીય છે કે એસોસિએશન દિવસ દરમિયાન બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે. ખુલતા ભાવ બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ અને બંધ ભાવ સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ જાહેર થાય છે. આ ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે. તેમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. 

