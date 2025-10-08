Gold Rate: દીવાળી પહેલા બંપર 'ધનવર્ષા' કરાવી રહ્યું છે સોનું, રોકાણકારોને 2025માં મળ્યું જબરદસ્ત રિટર્ન
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર સોનામાં આજે જબરદસ્ત તેજી જોવા મળી. ચાંદી પણ ઉછળી. આ જ હાલ રિટેલ બજારમાં છે. ઓલટાઈમ હાઈ પર રેટ જોવા મળી રહ્યા છે.
વૈશ્વિક બજાર હોય કે ઘરેલુ બજાર. સોનું અને ચાંદી જોરદાર તેજીમાં છે. હાલ બુલિયન્સના ભાવોમાં બ્રેક લાગે તેવું જણાતું નથી. ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે હાલ ફેસ્ટીવ સીઝનનો માહોલ છે. વાયદા બજારમાં બંને ધાતુમાં આજે જોરદાર ચમક જોવા મળતા નવા હાઈ પર પહોંચ્યા છે.
MCX પર ઓલટાઈમ હાઈ
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર સોનાના 5 ડિસેમ્બર 2025ના કોન્ટ્રાક્ટ 1400 રૂપિયાથી વધુ તેજી જોવા મળી અને ભાવ 1,22,740 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ગયો. જ્યારે ચાંદી 2300 રૂપિયાથી વધુની તેજી સાથે 1,48,724 રૂપિયાના લાઈફટાઈમ હાઈ પર જતો રહ્યો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 1858 રૂપિયા ઉછળીને 121799 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 119941 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદી 1342 રૂપિયા ઉછળીને આજે 150783 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે પહોંચી જે ગઈ કાલે 149441 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
કોમેક્સ પર શું છે ભાવ
વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનું બુધવારે જોરદાર તેજીમાં જોવા મળ્યું. ભાવ 4,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પાર પહોંચ્યું. ઈતિહાસમં પહેલીવાર એવું બન્યું કે સોનાના ભાવે આ આંકડો પાર કર્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં કોમેક્સ પર સોનાના ડિસેમ્બર ફ્યૂચર્સની કિંમત ભારતીય સમય મુજબ સવારે 10 વાગે 4040 ડોલર પ્રતિ ઔંસ હતી.
સોનાના ભાવમાં તેજીનું કારણ વૈશ્વિક અસ્થિરતા છે. જેના કારણે રોકાણકારો સોનામાં રોકાણને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત અમેરિકી ફેડ તરફથી વ્યાજ દરોમાં વધારાની કાપની સંભાવનાએ આ તેજીને વધુ હવા આપી છે.
સોના અને ચાંદીએ કેટલું આપ્યું રિટર્ન
આ વર્ષની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં સોનાએ 55 ટકાથી વધુ અને ચાંદીએ લગભગ 70 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે. દુનિયાના મોટા રોકાણ બેંકોમાંથી એક Goldman Sachsનું કહેવું છે કે સોનું આગામી વર્ષ સુધીમાં 5,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી જઈ શકે છે. જે હાલ 4,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસથી વધુ છે.
એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે જો વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ ચાલુ રહેશે અને ફેડરલ રિઝર્વ આવનારા મહિનાઓમાં વ્યાજ દરોમાં કાપ તરફ વધે તો સોનાની રેકોર્ડ તોડ તેજી ચાલુ રહી શકે છે. વધતી વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે રોકાણકારો દ્વારા સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પની તલાશને કારણે સોનાના ભાવ 4,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસથી ઉપર પહોંચી ગઈ છે. વધુમાં કહ્યું કે અમેરિકામાં સરકારનું શટડાઉન થવું, ફ્રાન્સમાં રાજકીય ઉથલપાથલ, જાપાન અને આર્જેન્ટિનામાં આર્થિક ચિંતાઓ અને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધમાં વધારો. કિમતી ધાતુઓને ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહન કરી રહ્યા છે.
Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)
