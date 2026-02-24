Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Today: વળી પાછા આજે સોના-ચાંદી સસ્તા થયા, હાઈથી સોનું 20000 અને ચાંદી 1.54 લાખ સસ્તા, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ભયંકર ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. આજે વાયદા બજારમાં ભાવ લાલ નિશાન સાથે ખુલ્યા. આમ છતાં ભાવ હજું પણ સામાન્ય માણસની પહોંચ બહાર લાગી રહ્યા છે. નાણામંત્રીએ સોના ચાંદીના ભાવમાં વધારા પાછળ એક મોટું કારણ ગણાવ્યું. ત્યારે આજે ભાવમાં શું ફેરફાર છે અને ભાવ કેમ વધી રહ્યા છે એ કારણ પણ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 24, 2026, 09:27 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: વળી પાછા આજે સોના-ચાંદી સસ્તા થયા, હાઈથી સોનું 20000 અને ચાંદી 1.54 લાખ સસ્તા, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

સોના અને ચાંદીના ભાવ પર અનેક પરિબળો અસર કરતા હોય છે. કઈ કાલે સામાન્ય વધારા સાથે બંધ થયેલા ભાવ આજે ભારતીય વાયદા બજારમાં પાછા લાલ નિશાનમાં ખુલ્યા છે. એટલે કે MCX પર આજે સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. કાલે IBJAમાં પણ સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા. સોના અને ચાંદીના ભાવ વધારા પર નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે પણ એક મોટું નિવેદન આપ્યું. આજે વાયદા બજારમાં સોના અને ચાંદીના શું ભાવ છે તે ખાસ જાણો. 

આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.43 ટકાના ઘટાડા સાથે 160903 રૂપિયા પર ખુલ્યું છે. જ્યારે એક કિલોગ્રામ ચાંદી 0.10 ટકાના ઘટાડા સાથે 265072 રૂપિયા પર ખુલી છે. એટલે કે સોનામાં 765 રૂપિયા અને ચાંદીમાં 278 રૂપિયાનો ભાવ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

વાયદા બજારના બંધ ભાવ

- 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું- 161668 (0.04%નો વધારો)

- 5 માર્ચના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી- 265350 (0.01%નો વધારો)

વાયદા બજારમાં સોના ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (29-1-2026)

- સોનું- 180779  (ઓલટાઈમ હાઈથી હાલ 19876 રૂપિયા સસ્તું)

- ચાંદી - 420000 (ઓલટાઈમ હાઈથી 154928 રૂપિયા સસ્તી)

રિટેલ બજારમાં સોના ચાંદીના ભાવ
જ્વેલર્સ એસોસિએશન IBJAના રેટ્સ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 208 રૂપિયા તૂટીને 158220 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું જ્યારે ચાંદી 1475 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ઘટીને 264075 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે જેમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. 

ભાવ કેમ વધે છે? નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કારણ
જો કે સોના અને ચાંદીમાં જે રીતે ભાવ વધારો જોઈ રહ્યો છે તે જોતા સામાન્ય માણસો માટે તો જાણે પહોંચ બહાર થઈ રહ્યા છે. આવામાં આરબીઆઈ બોર્ડ સાથે બેઠક દરમિયાન નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સોના ચાંદીમાં તેજી પાછળ મોટું કારણ જણાવ્યું અને કહ્યું કે ચિંતા જેવી કોઈ વાત નથી. તેમણે કહ્યું કે દુનિયાભરની કેન્દ્રીય બેંકો મોટા પાયે સોના અને ચાંદીની ખરીદી કરી રહી છે અને પોતાના રિઝર્વ ભંડોળમાં વધારો કરે છે. ગ્લોબલ સ્તરે વધેલી ખરીદીના કારણે ભાવ સામાન્ય ઉતાર ચડાવથી ઘણા વધુ છે.  વધુ વિગતો માટે વાંચો....કેમ વધી રહ્યા છે સોનાના ભાવ ? નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું કારણ, જાણો

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news