Gold-Silver Rate Explainer: ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ સોનું 24000 અને ચાંદી 1.75 લાખ સસ્તી, આજનો લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. એક અઠવાડિયામાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં શું ફેરફાર થયા, ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ કેટલા સસ્તા છે સોના અને ચાંદી તથા આજનો લેટેસ્ટ રેટ પણ ખાસ જાણો.
- સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે ઘટાડો જોવા મળ્યો
- વાયદાબજાર-રિટેલ બજારમાં કાલે વધારા સાથે બંધ થયા હતા
- હજુ ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું-ચાંદી ઘણા સસ્તા
- એક સપ્તાહમાં શું મૂવમેન્ટ જોવા મળી એ પણ જાણો
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ સપ્તાહે પણ અનેક ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનું-ચાંદી ભારે અફરાતફરીમાં જોવા મળ્યા હતા જો કે સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે બંને ચડીને બંધ થયા. આજે શરાફા બજારમાં સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ અને વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ કેટલા સસ્તા છે સોના ચાંદી એ પણ જાણો.
આજનો સોના ચાંદીનો ભાવ
મની કંટ્રોલનો રિપોર્ટ જોઈએ તો આજે 14 ફેબ્રુઆરીના દિવસે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. દેશના મોટા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનું 155920 રૂપિયા 10 ગ્રામ, જ્યારે 22 કેરેટ સોનું 142940 રૂપિયા, મુંબઈમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 155770 રૂપિયા જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 142790 રૂપિયા, ચેન્નાઈમાં 24 કેરેટ સોનું 155770 રૂપિયા અને 22 કેરેટ સોનું 142790 રૂપિયા તથા કોલકાતામાં પણ 24 કેરેટ સોનું 155770 રૂપિયા અને 22 કેરેટ સોનું 142790 રૂપિયે વેચાઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદની વાત કરીએ તો અહીં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 155820 રૂપિયા આસપાસ છે જ્યારે 22 કેરેટ સોનું 142840 રૂપિયા આસપાસ છે. ચાંદીનો ભાવ જોઈએ તો આજે ચાંદીનો ભાવ 279900 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ આસપાસ જોવા મળી રહ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં ચાંદીનો હાજર ભાવ 77.30 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર છે.
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર કારોબારી સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.20 ટકાના વધારા સાથે 156200 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે 5 માર્ચના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 3.62 ટકાના વધારા સાથે 244999 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી.
વાયદા બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા સોના-ચાંદી
વાયદા બજારમાં સોનાએ 29 જાન્યુઆરીના રોજ 1,80,779 રૂપિયાની સપાટી ક્રોસ કરી હતી. હાલ સોનું 156200 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું. એટલે કે ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ સોનું 24579 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદીએ એ જ દિવસે 420000 રૂપિયાની સપાટી ક્રોસ કરી હતી અને હાલ 244999 રૂપિયા પર છે. તો ઓલટાઈમ હાઈથી ચાંદી હજુ પણ 175001 રૂપિયા સસ્તી છે.
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ
એસોસિએશનના ભાવ જોઈએ તો સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ સોનું 14 રૂપિયા વધીને 152765 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 488 રૂપિયા વધીને 242433 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. તથા એસોસિએશન શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે નવા ભાવ જાહેર કરતું નથી.
રિટેલ બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા
IBJAના ભાવ જોઈએ તો રિટેલ બજારમાં સોનું ઓલટાઈમ હાઈ પર 29 જાન્યુઆરીએ 176121 રૂપિયા પર પહોંચ્યુ હતું. એટલે કે ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ સોનું 23356 રૂપિયા સસ્તું છે જ્યારે ચાંદી 29 જાન્યુઆરીએ 385933 પર પહોંચી હતી એટલે કે હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી 143500 રૂપિયા સસ્તી છે.
એક અઠવાડિયામાં કેટલી મૂવમેન્ટ
છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં જોઈએ તો સોનું 2828 રૂપિયા સસ્તું થયું છે. કારણ કે સોમવારે સોનું 155593 રૂપિયા પર ખુલ્યું હતું અને શુક્રવારે 152765 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ ચાંદી સોમવારે 261755 પર ખુલી હતી જ્યારે શુક્રવારે છેલ્લા કારોબારી દિવસે 242433 પર બંધ થઈ હતી. એટલે કે એક અઠવાડિયામાં ચાંદીમાં 19322 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો.
