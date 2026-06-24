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Gold Silver Rate Fall: 3 દિવસમાં 11,000નો ઘટાડો, બજાર ખુલતા જ સોના-ચાંદીના થયા ધડામ !

Gold Silver Rate Fall: સોના અને ચાંદીમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. બુધવારે કોમોડિટી બજાર ખુલતાની સાથે જ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં ચાંદીમાં પ્રતિ કિલો 11,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 24, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:34 AM IST
Gold Silver Rate Fall: 3 દિવસમાં 11,000નો ઘટાડો, બજાર ખુલતા જ સોના-ચાંદીના થયા ધડામ !

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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