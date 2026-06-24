/Gold Silver Rate Fall: 3 દિવસમાં 11,000નો ઘટાડો, બજાર ખુલતા જ સોના-ચાંદીના થયા ધડામ !

Gold Silver Rate Fall: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ છે, અને આ કિંમતી ધાતુઓ દરરોજ સસ્તી થઈ રહી છે. બુધવારે, અઠવાડિયાના ત્રીજા ટ્રેડિંગ દિવસે, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ટ્રેડિંગ શરૂ થતાં જ સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા હતા. ચાંદીના વાયદા ઘટીને 2.22 લાખ રૂપિયા થયા હતા, જ્યારે 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ ઘટીને 1.44 લાખ રૂપિયા થયો હતો.
કોમોડિટી બજાર ખુલતા જ ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા હતા
બુધવારે કોમોડિટી બજાર ખુલતા જ ચાંદીના વાયદાના ભાવ ઘટ્યા હતા. 3 જુલાઈની સમાપ્તિ તારીખ ધરાવતી ચાંદી પાછલા ટ્રેડિંગ દિવસે 2,25,834 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના તીવ્ર ઘટાડા સાથે બંધ થઈ હતી, અને તે 2,22,010 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ હતી. આનો અર્થ એ થયો કે માત્ર ત્રણ દિવસમાં 1 કિલો ચાંદીના ભાવમાં 3,824 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.
ત્રણ દિવસમાં 11,000 રૂપિયા સસ્તી
આ અઠવાડિયે, ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, અને આનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે માત્ર ત્રણ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં, ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો 10,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. હકીકતમાં, ગયા અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે, શુક્રવારે 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 2,33,185 રૂપિયા હતો, જે હવે 11,175 રૂપિયા ઘટીને 2,22,010 રૂપિયા થઈ ગયો છે.
માત્ર ચાંદી જ નહીં, સોનું પણ ઘટ્યું
માત્ર ચાંદી જ નહીં, પરંતુ સોનાના ભાવમાં પણ વાયદાના વેપારમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. MCX ગોલ્ડ રેટ પર નજર કરીએ તો, ખુલતા જ તે લગભગ 1.50% ઘટ્યો હતો. 5 ઓગસ્ટના રોજ સમાપ્ત થતા 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પાછલા ટ્રેડિંગ દિવસે 146529 રૂપિયા હતો, જે ઘટીને 10 ગ્રામ દીઠ 144223 રૂપિયા થયો છે. આનો અર્થ એ થયો કે આ કિંમતી પીળી ધાતુ 10 ગ્રામ દીઠ 2306 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે.
આ અઠવાડિયે સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો
જો આપણે આ અઠવાડિયે સોનાના ભાવમાં થયેલા ઘટાડાને ધ્યાનમાં લઈએ, તો ગયા અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 147203 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. વર્તમાન ભાવની તુલનામાં, તે 10 ગ્રામ દીઠ 2980 રૂપિયા સસ્તો થયો છે.
MCX પર ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગમાં જ નહીં, પરંતુ સ્થાનિક બજારમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં દરરોજ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. બંને કિંમતી ધાતુઓ હવે તેમના જીવનકાળના હાઈ સ્તર કરતાં ઘણી સસ્તી ઉપલબ્ધ છે.