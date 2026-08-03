/ભારતમાં સોના-ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા... ચાંદીમાં ₹1.71 લાખનો ઘટાડો, તો સોનું ₹1.30 લાખે આવી ગયું !

Gold Rate Today : જો તમે સોનું ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. ભારતમાં આજે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. ચાંદીના ભાવમાં પણ લગભગ ₹1,000નો ઘટાડો થયો છે. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનું મોંઘુ થયું છે, તો ભારતમાં ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.
દિલ્હી, મુંબઈ અને કોલકાતા સહિત દેશના મોટાભાગના શહેરોમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. સોનાના ભાવમાં આશરે ₹500નો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ચાંદીમાં ₹936નો ઘટાડો થયો છે. રાજધાની દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1,44,360 પર આવી ગયો છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવ
આજે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સ્પોટ સોનાના ભાવ 20 ડોલર વધીને 4,067.06 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યા છે. ઈરાન સાથે યુદ્ધ બંધ થવાની અને અમેરિકા સાથે ડીલની શક્યતાઓના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો થવાથી મોંઘવારીનું જોખમ ઘટી રહ્યું છે. પરિણામે ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી ઊંચા વ્યાજ દરો અંગેની ચિંતાઓ થોડી હળવી થઈ છે, જેનાથી સોનાના ભાવને ટેકો મળ્યો છે.
ભારતમાં કેટલું સસ્તું થયું સોનું ?
ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત રેટ લિસ્ટ અનુસાર, 3 ઓગસ્ટે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. નોંધનીય છે કે IBJA ભારતનું સોના અને દાગીના માટેનું પ્રાથમિક વેપાર સંગઠન છે. તે દરરોજ સવારે સોના અને ચાંદીના ભાવ નક્કી કરે છે. એસોસિએશન દ્વારા નક્કી કરાયેલા ભાવ દેશભરના બુલિયન બજારોમાં લાગુ પડે છે. જ્વેલર્સ આ દરોમાં મેકિંગ ચાર્જ અને GST ઉમેરે છે. IBJA દ્વારા જારી કરાયેલ રેટ લિસ્ટ મુજબ...
આ વર્ષે સોનું કેટલું સસ્તું થયું ?
2026માં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો છે. 29 જાન્યુઆરીથી સોનું સતત ઘટી રહ્યું છે. 29 જાન્યુઆરીએ સોનું અને ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈ લેવલે પહોંચી ગયા હતા. 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹1.79 લાખને સ્પર્શી ગયો હતો, જ્યારે 1 કિલો ચાંદી ₹3.89 લાખને સ્પર્શી ગઈ હતી. ત્યારથી થયેલા ઘટાડાની ગણતરી કરીએ તો, સોનું ₹36,000 સસ્તું થયું છે. તો ચાંદી ₹1.71 લાખ સસ્તી થઈ છે.
સોનું કેમ થઈ રહ્યું છે સસ્તું ?
સોનાના ભાવનો સૌથી મોટો દુશ્મન ઓઈલ છે. ખાડી યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો થયો છે. ઓઈલના ઊંચા ભાવે મોંઘવારીનું જોખમ વધાર્યું છે. RBIની નાણાકીય નીતિ સમીક્ષા બેઠક શરૂ થઈ ગઈ છે, નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) 3 થી 5 ઓગસ્ટ દરમિયાન બેઠક કરી રહી છે, જોકે વ્યાજ દરમાં કોઈ ઘટાડો થવાની અપેક્ષા નથી. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે પણ સમાન વલણ અપનાવ્યું, વ્યાજ દરો યથાવત રાખ્યા. મોંઘવારી અંગેના ભયથી સોનાના ભાવ પર બ્રેક લાગી છે. ડોલર ઇન્ડેક્સ અને બોન્ડમાં રોકાણ વધી રહ્યું છે, જ્યારે રોકાણકારો સોનામાં નફો બુક કરવામાં વ્યસ્ત છે.