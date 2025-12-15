Prev
સોનાએ તોડ્યા તમામ રેકોર્ડ, ભાવ પહોંચ્યો અધધ... કિંમતે! મોંઘુ થતું સોનું કેમ છે ખતરાનો સંકેત?

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવ અટકવાના કોઈ સંકેત દેખાય રહ્યા નથી. સોનાએ પોતાનું ઓલ ટાઈમ હાઈ સ્તરને પાર કરીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ પહેલી વાર 2 લાખ રૂપિયાના આંકડાને પાર કરી ગયો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 15, 2025, 05:01 PM IST

Gold Today Rate: સોના અને ચાંદીના ભાવ અટકવાના કોઈ સંકેત દેખાય રહ્યા નથી. સોનાએ પોતાનું ઓલ ટાઈમ હાઈ સ્તરને પાર કરીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ પહેલી વાર 2 લાખ રૂપિયાના આંકડાને પાર કરી ગયો છે. સોના અને ચાંદીના આ બ્રેક-ફેલ ભાવે ખરીદદારોની ચિંતા વધારી છે, ત્યારે નિષ્ણાતો તેને ખતરાનો સંકેત માની રહ્યા છે.

આજનો સોનાનો ભાવ
ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરાયેલા રેટ લિસ્ટ અનુસાર, આજે સોનાના ભાવમાં 3,300થી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે પ્રતિ 10 ગ્રામ 133,440 રૂપિયાને વટાવી ગયો છે.
22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે પ્રતિ 10 ગ્રામ 122,230 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.
18 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે પ્રતિ 10 ગ્રામ 100,080 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.
ચાંદીના ભાવ થોડા ઘટીને 192,222 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે.

મોંઘુ થતું સોનું ખતરાની ઘંટી
સોનાના ભાવમાં સતત થઈ રહેલો વધારો એક ખતરાની ઘંટી છે. મોંઘુ સોનું શુભ નહીં પરંતુ ચેતવણી છે. ચાર્ટર્ડ ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસ્ટ હિમાંશુ પંડ્યાએ સોનાના સતત વધતા ભાવ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, ભાવ વધારો માત્ર નફા સાથે જ ન ગણવો જોઈએ, તેના બદલે આ પ્રકારનો વધારો ડર અને અનિશ્ચિતતાનો સંકેત છે. હાલના સમયમાં કેન્દ્રીય બેન્કો, સોવરેન ફંડ અને સંસ્થાકીય રોકાણકારો સૌથી વધુ સોનું ખરીદી રહ્યા છે. આ ખરીદી નફા માટે નથી પરંતુ તે એક મોટા સંકટનો સંકેત હોઈ શકે છે. કેન્દ્રીય બેન્કો સોનું ખરીદી રહી છે, જેથી તેઓ મુશ્કેલ સમયમાં દેશના અર્થતંત્રને બચાવી શકે. સંસ્થાકીય રોકાણકારો ખરીદી રહ્યા છે, જેથી તેઓ મુશ્કેલ સમયમાં તેમના પોર્ટફોલિયોને સુરક્ષિત રાખી શકે.

સોનાના ભાવમાં વધારો કેમ ખતરનાક?
સોનાના વધતા ભાવ સાથે જ લોકોનું રિટર્ન વધે છે. લોકો સોનાને સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે જુએ છે, જ્યારે લોકોનો પરંપરાગત રોકાણ સાધનો અને ચલણોમાં વિશ્વાસ ઘટી રહ્યો છે. પહેલાં લોકો અનિશ્ચિતતાના સમયમાં યુએસ ડોલર અને સરકારી બોન્ડ ખરીદતા હતા, પરંતુ હવે ટ્રેન્ડ બદલાઈ ગયો છે અને લોકો સોનું ખરીદી રહ્યા છે. સોના પર વધતી જતી નિર્ભરતા લોકોને સરકાર દ્વારા સમર્થિત સંપત્તિઓથી દૂર લઈ જઈ રહી છે. લોકો એવી સંપત્તિઓમાં વધુ રોકાણ કરી રહ્યા છે, જેના પર સરકારનો કોઈ નિયંત્રણ નથી.

કેન્દ્રીય બેન્કો દ્વારા સોનાની અંધાધુન ખરીદી વૈશ્વિક ખતરોનો સંકેત આપી રહી છે. એક વર્ષમાં સોનાના ભાવમાં 63%નો વધારો થયો છે. ચીન અને ભારત જેવા દેશો જે પહેલા સોનું વેચતા હતા, હવે તેમના સોનાના ભંડારમાં વધારો કરી રહ્યા છે. આ દેશો માટે સોનું એકઠું કરવું એ ડોલર પરની તેમની નિર્ભરતા ઘટાડવાની વ્યૂહરચના છે.

કેમ યાદ આવી રહી છે 1970ના દાયકા?
હિમાંશુએ LinkedIn પરની એક પોસ્ટમાં સોનાના ભાવમાં થયેલા હાલના વધારાને 1970ના દાયકામાં તેલના કિંમતમાં થયેલા અભૂતપૂર્વ વધારા સાથે જોડ્યો. તેમનું માનવું છે કે, 1970ના દાયકામાં તેલ સાથે જે બન્યું તે આજે સોના સાથે જે થઈ રહ્યું છે તેના જેવું જ છે. 1973 સુધી દુનિયાના મોટાભાગના દેશો તેલ માટે મિડલ ઈસ્ટના દેશો પર નિર્ભર હતા. તે સમયે તેલના ભાવ ઓછા હતા. 

1973માં આરબ-ઇઝરાયલ યુદ્ધ શરૂ થયું અને અમેરિકાએ ઇઝરાયલને સમર્થન કર્યું. જેના પરિણામે OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)ના આરબ દેશોએ અમેરિકા અને તેના સમર્થન વાળા દેશોને તેલ વેચવાનું બંધ કરી દીધું. આ સંકટને કારણે તેલના ભાવ ચાર ગણા વધી ગયા, 3 ડોલરથી 12 ડોલર સુધી પહોંચી ગયા. અમેરિકા સહિત દુનિયાભરના દેશો મોંઘવારી અને બેરોજગારીમાં ફસાઈ ગયા. આ તેલનો ખેલ વૈશ્વિક અર્થતંત્રના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો પડકાર બની ગયો.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

