આ વર્ષે ચાંદીએ આપ્યું છપ્પરફાડ 137% રિટર્ન, સોનું પણ 68% સુધી ઉછળ્યું, વર્ષ 2026 કેવું રહેશે? ખાસ જાણો
વર્ષ 2025માં ઢગલો વૈશ્વિક અનિશ્ચતતાઓ છતાં સોના અને ચાંદીએ રોકાણકારોને મજા કરાવી દીધી. બંપર રિટર્ન આપ્યું ત્યારે એ પણ જાણો કે એક્સપર્ટ્સના મતે વર્ષ 2026 કેવું રહેશે, સારા પરિણામો માટે કેવી રણનીતિ અપનાવવી જોઈએ?
વર્ષ 2025 દુનિયા માટે અનેક રીતે હાહાકાર મચાવનારું રહ્યું. આર્થિક અને જિયો પોલિટિકલ પડકારોએ ઉથલપાથલ સર્જી નાખી. આ બધા વચ્ચે સોના અને ચાંદીએ જબરદસ્ત કમાલ કર્યો અને ભાવ આકાશે આંબ્યા. જો તમે વર્ષની શરૂઆતમાં સોનું કે ચાંદી લીધા હશે તો અત્યારે તેના ભાવ ખુબ ચડી ગયા હશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે હંમેશા ચર્ચામાં રહેતા સોનાને આ વખતે ચાંદીએ માત આપી છે. ચાંદીએ આ વર્ષે 137 ટકાથી વધુ નફો કરાવીને રોકાણકારોને મોજ કરાવી દીધી. જ્યારે સોનાએ પણ 68 ટકાનો શાનદાર વધારો દેખાડ્યો.
બજારમાં મચેલી આ ઉથલપાથલ પાછલ અનેક કારણો છે. શેર બજારના ઉતાર ચડાવે લોકોને ડરાવ્યા તો તેમણ પોતાના પૈસા સુરક્ષિત રોકાણ જેમ કે સોના અને ચાંદીમાં લગાવવાનું શરૂ કરી દીધુ. પરંતુ ચાંદીની આ સુપરફાસ્ટ ઝડપની પાછળ માત્ર ડર નહીં પરંતુ આધુનિક વિજ્ઞાન અને બદલાતી દુનિયાનો મોટો હાથ છે.
સોનું એ કેન્દ્રીય બેંકોની પહેલી પસંદ છે
સોનાની ચમક વધવા પાછળ દુનિયાના મોટા મોટા દેશોની કેન્દ્રીય બેંકોનો પણ મોટો હાથ છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં (2022-2024) આ બેંકો દર વર્ષે 1000 ટનથી વધુ સોનું ખરીદીને તિજોરીઓ ભરી રહી છે. અમેરિકામાં વ્યાજ દરોમાં કાપની આશા અને દુનિયામાં વધતા તણાવે પણ સોનાને 4,500 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પાર પહોંચાડી દીધું.
દિગ્ગજ બેંક ગોલ્ડમેન સેક્સ તો એટલે સુધી કહે છે કે 2026ના અંત સુધીમાં સોનું 4900 ડોલર સુધી જઈ શકે છે. બુધવારે ભારતીય બજાર (MCX)માં સોનું 1,38,676 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયું. લોકો હવે તેને ફક્ત દાગીના તરીકે નહીં પરંતુ સંકટ સમયની સાકળની જેમ ખુબ ભરોસાપાત્ર સાથી માની રહ્યા છે.
ચાંદી- ઉદ્યોગોની નવી જરૂરિયાત
ચાંદીની કહાની સોના કરતા થોડી અલગ પરંતુ રોમાંચક છે. ચાંદી ફક્ત એક કિમતી ધાતુ નહીં પરંતુ તે ભવિષ્યની ટેક્નોલોજીનો આધાર છે. સોલર પેનલ, ઈલેક્ટ્રિક વાહન (EV) અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સના વધતા ઉપયોગે ચાંદીની માંગને સાતમાં આસમાને પહોંચાડી છે. માંગ વધુ છે અને પૂરવઠો ઓછો એટલે ચાંદીએ 2025માં રોકાણકારોને સોના કરતા બમણું રિટર્ન આપ્યું છે.
વાયદા બજારમાં ચાંદીનો ભાવ 2,24,430 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પહોંચી ગયો છે. એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે જે તેજી આપણે હાલ જોઈ રહ્યા છીએ તે ફક્ત શરૂઆત છે. 2026ના પહેલા છ મહિનામાં જ ચાંદી 20થી 25 ટકા સુધીનો વધુ નફો આપી શકે છે.
2026 માટે શું સલાહ આપે છે એક્સપર્ટ્સ?
વર્ષ 2026 માટે એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે નવા વર્ષમાં પણ આ ધાતુઓની ચમક ફીક્કી પડશે નહીં. ચાંદીમાં ઔદ્યોગિક માંગ જળવાઈ રહેશે અને સોનાને કેન્દ્રીય બેંકોનો સાથ મળતો રહેશે. જો કે રોકાણકારોએ એક સાથે પૈસા લગાવવાની જગ્યાએ 'બાય ઓન ડિપ' (જ્યારે ભાવ થોડા તૂટે ત્યારે ખરીદો) ની રણનીતિ અપનાવવી જોઈએ.
અમેરિકાની ફેડરલ રિઝર્વ જો આગામી વર્ષે વ્યાજ દર ઘટાડે તો ડોલર નબળો પડશે અને સોના ચાંદીના ભાવ વધશે. બધુ મળીને આવનારું વર્ષ પણ એવા લોકો માટે જબરદસ્ત રહી શકે છે જે કિંમતી ધાતુઓ પર ભરોસો ધરાવે છે.
આમ વર્ષ 2025એ એ સાબિત કર્યું છે કે અનિશ્ચિતતાના દોરમાં જૂના અને ભરોસાપાત્ર રોકાણ જ સૌથી વધુ કામ આવે છે. ચાંદીના 137 ટકાના વધારાએ એ પણ દેખાડી દીધુ કે હવે તે ફક્ત ગરીબોનું સોનું નહીં પરંતુ સ્માર્ટ રોકાણકારોની પણ પહેલી પસંદ બની છે. 2026ના શાનદાર ભવિષ્યના સંકેત વચ્ચે પોતાની નાણાકીય સુરક્ષા માટે કિમતી ધાતુઓમાં થોડું રોકાણ કરવું એ આજની જરૂરિયાત બન્યું છે. બસ જરૂર છે તો તે યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય લેવાની.
