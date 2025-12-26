Gold Rate Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં બંપર તેજી, એક ઝટકે ભાવ રોકેટ સ્પીડથી વધ્યા, જાણો લેટેસ્ટ રેટ અને તેજીના કારણો
2025નું વર્ષ પૂરું થઈ રહ્યું છે ત્યારે સોનું અને ચાંદી જબરદસ્ત ઉછાળા મારતા જોવા મળી રહ્યાં છે. આ વર્ષે બંને કિંમતી ધાતુઓમાં ભારે તેજી જોવા મળી છે. આજે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભડકો જોવા મળ્યો છે. ચાંદી તો વળી 9000 રૂપિયા ઉછળી છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
વધતા વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે સોનામાં 1000 રૂપિયા જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 9000 રૂપિયા ઉછાળો નોંધાયો છે. વધતા જીયો પોલિટિકલ તણાવ અને આગામી વર્ષે અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરોમાં કાપની આશાને પગલે અઠવાડિયાના અંતિમ કારોબારી દિવસ શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા છે.
વાયદા બજાર (MCX) પર ફેબ્રુઆરી ડિલિવરીવાળા સોનાનો વાયદા ભાવ 0.72 ટકાથી વધુ ચડીને 1,39,286 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યો જ્યારે સિલ્વર માર્ચ વાયદા 4 ટકાથી વધુના ઉછાળા સાથે રેકોર્ડ 2,33,183 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે પહોંચ્યું. આ બંને કિમતી ધાતુઓમાં આ અત્યાર સુધીનું ઉચ્ચતમ સ્તર છે.
છેલ્લે મળતી માહિતી મજુબ 1123 રૂપિયા એટલે કે 0.81 ટકાની તેજી સાથે 1,39,220 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને ચાંદી 9210 રૂપિયા એટલે કે 4.12 ટકાના ઉછાળા સાથે 2,33,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું.
આજના સોના ચાંદીના રિટેલ ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનામાં 1287 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 137914 પર પહોંચી ગયો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 136627 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં તો જબરદસ્ત જમ્પ જોવા મળ્યો છે. આજે ચાંદી 13117 રૂપિયા ઉછળીને પ્રતિ કિલોગ્રામ 232100 પર પહોંચી ગયો જે લાસ્ટ સેશનમાં 218983 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
કેમ વધી રહ્યા છે સોના-ચાંદીના ભાવ
સોનાના ભાવમાં આ ઉછાળો મુખ્યત્વે અમેરિકા અને વેનેઝુએલા વચ્ચે વધતા તણાવના કારણે આવ્યો છે. વૈશ્વિક બજારોમાં પણ સોનાના ભાવ વધ્યા છે અને સ્પોટ ગોલ્ડ 0.5 ટકા વધીને 4,501.44 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થઈ ગયો છે. વેપારીઓ આશા રાખી બેઠા છે કે 2026માં અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરોમાં બેવાર 0.25 ટકાનો કાપ આવશે કારણ કે મોંઘવારીમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે અને શ્રમ બજારની સ્થિતિ નરમ થઈ રહી છે. આ સાથે જ વધતા જિયોપોલિટિકલ તણાવને કારણે સુરક્ષિત રોકાણની માંગમાં વધારો થયો છે.
અમેરિકા અને વેનેઝુએલા વચ્ચે વધતા તણાવ, રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ અને નાઈજીરિયામાં આઈએસઆઈએસ વિરુદ્ધ અમેરિકી સેનાની કાર્યવાહીથી જીયોપોલિટિકલ તણાવ વધ્યો છે. આ મહિને અમેરિકી કોસ્ટ ગાર્ડે વેનેઝુએલાના ક્રૂડ ઓઈલથી ભરેલા એક સુપરટેન્કરને કબજામાં લીધો અને વેનેઝુએલા સંબંધિત બે અન્ય જહાજોને ઈન્ટરસેપ્ટ કરવાની કોશિશ કરી. જેના લીધે તણાવ વધી ગયો.
મહેતા ઈક્વિડિટી લિમિટેડના કોમોડિટી ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ કાલંત્રીનું કહેવું છે કે કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સોનાની ખરીદી અને ઈટીએફમાં રોકાણ સોનાના ભાવમાં વધારાને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. સોનામાં 1,36,550 થી 1,35,710 રૂપિયા વચ્ચે સપોર્ટ છે. જ્યારે 1,38,850 થી 1,39,670 રૂપિયા વચ્ચે રિઝિસ્ટન્સ છે. સિલ્વરમાં 2,22,150 થી 2,20,780 રૂપિયા વચ્ચે સપોર્ટ છે જ્યારે 2,25,810 થી 2,26,970 રૂપિયા વચ્ચે રેઝિસ્ટન્સ છે.
એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યાં મુજબ કેન્દ્રીય બેંકોની બંપર ખરીદી, અમેરિકી ફેડ દ્વારા વ્યાજ દરોમાં કાપની આશા, અમેરિકી ટેરિફના પ્રભાવોને લઈને ચિંતા, જીયોપોલિટિકલ તણાવ અને ગોલ્ડ સિલ્વર ઈટીએફમાં મજબૂત રોકાણે આ વર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવ વધારાની આગમાં ઘી હોમ્યુ છે.
ખાસ નોંધ:
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવમાં જીએસટી અને મજૂરી સામેલ નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર કરાય છે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ઓપનિંગ રેટ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ રેટ્સ. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી.
