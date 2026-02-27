Gold Silver Rate Today: ફરી રડાવશે સોના-ચાંદીના ભાવ, ખરીદતા પહેલા ચેક કરો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ?
Gold Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવ ફરી વધ્યા છે. ચાંદીના ભાવમાં 8,000થી વધુનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે સોનાના ભાવ પણ લીલા રંગમાં ટ્રેન્ડ કરી રહ્યા છે. આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ જાણો..
- આજે ફરી વધ્યા સોના- ચાંદીના ભાવ
- કેમ વધી રહ્યા છે ભાવ?
- રોકાણકારો અને ખરીદદારો માટે સલાહ
Gold Silver Rate Today: આજે બજારમાં ફરી એકવાર અસ્થિરતાનો સમય આવી રહ્યો છે. રોકાણકારો અને ખરીદદારો બંને આ વધતા આંકડાઓ પર નજર રાખી રહ્યા છે. આજે, 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થયેલી વધઘટ બજારની અનિશ્ચિતતાનું પ્રતિબિંબ છે. MCX પર આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. બપોરે 12 વાગ્યે સોનાના ભાવ ₹690 વધીને ₹10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયા છે, જેના કારણે ભાવ ₹160,399 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. ચાંદીના ભાવ ₹8,311 વધીને ₹267,980 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયા છે.
MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવ
- સોનું: સોનાનો ભાવ આશરે ₹690 વધીને ₹1,60,399 પર પહોંચ્યો.
- ચાંદી: ચાંદીએ આશરે ₹8,311 ના ઉછાળા સાથે રોકાણકારોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા, જે ₹2,67,980 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી.
કેમ વધી રહ્યા છે ભાવ?
નિષ્ણાતો માને છે કે આ ભાવ વધારા પાછળ ત્રણ મુખ્ય કારણો છે.
- 1. અમેરિકા-ઈરાન ભૂ-રાજકીય તણાવ: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ અને પરમાણુ વાટાઘાટોને લગતી અનિશ્ચિતતાને કારણે રોકાણકારો સેફ હેવન તરીકે સોના તરફ વળી રહ્યા છે.
- 2. ટેરિફની અનિશ્ચિતતા: અમેરિકાની નવી વેપાર નીતિઓ અને ટેરિફ અંગે બજારમાં મૂંઝવણને કારણે સોના અને ચાંદીની માંગમાં વધારો થયો છે.
- 3. ડોલરની ચાલ: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ડોલરની વધઘટ અને મજબૂત સ્થાનિક માંગને કારણે પણ આ કિંમતી ધાતુઓને ટેકો મળ્યો છે.
રોકાણકારો અને ખરીદદારો માટે સલાહ
- ખરીદીનો મૂડ: જો તમે ફક્ત ઘરેણાં માટે સોનું ખરીદી રહ્યા છો, તો બજાર હાલમાં ખૂબ જ અસ્થિર છે. થોડી રાહ જોવી અથવા હપ્તામાં (SIP મોડ) ખરીદી કરવી એ સમજદારીભર્યું રહેશે.
- રોકાણ: જે લોકોએ નીચા સ્તરે રોકાણ કર્યું છે, તેમના માટે નફો બુક કરવાનો આ સારો સમય હોઈ શકે છે.
