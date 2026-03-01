Gold-Silver Rate Weekly Explainer: સોનામાં 4000 અને ચાંદીના ભાવમાં 16 હજારનો વધારો, આ અઠવાડિયે શું રહેશે સ્થિતિ? એક્સપર્ટ્સ શું કહે છે એ પણ જાણો
Gold-Silver Rate Weekly Explainer: સોના અને ચાંદી છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત આકાશે આંબી રહ્યા હતા. 29 જાન્યુઆરીએ તો ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયા. પરંતુ જો કે ત્યારબાદ ભાવ ઘટ્યા. પરંતુ હવે ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધની સ્થિતિ વળી પાછા ભાવમાં ભડકા કરે તેવા એંધાણ છે. આ બધા વચ્ચે સપ્તાહમાં કિંમતી ધાતુઓમાં શું મૂવમેન્ટ રહી અને આગામી અઠવાડિયામાં શું સ્થિતિ રહી શકે છે તે ખાસ જાણો.
Trending Photos
દુનિયામાં હાલ ભારે તણાવનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. એકબાજુ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધનો માહોલ છે. રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે 4 વર્ષથી યુદ્ધ ચાલે છે અને હવે ઈરાન-ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે મળીને ઈરાન પર ભીષણ હુમલો કર્યો જેમાં તેમના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈનું મોત થયું. ઈરાને પણ ઈઝરાયેલને વળતો પ્રહાર કર્યો અને ઈઝરાયેલ સહિત 8 દેશો પર હુમલા કર્યા. જે દેશોમાં અમેરિકાના સૈન્ય બેઝ હતા ત્યાં ઈરાને હુમલા કર્યા. યુએઈની તો હાલત બગાડી નાખી. આ બધા વચ્ચે હવે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં પણ ભડકાનો માહોલ જોવા મળી શકે છે. ગત સપ્તાહમાં સોના અને ચાંદીમાં શું મૂવમેન્ટ રહી અને આગામી સમયમાં શું સ્થિતિ રહી શકે છે કે ખાસ જાણો.
સોના અને ચાંદીમાં સપ્તાહમાં શું રહી સ્થિતિ?
રિટેલ બજારના ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ સોનું વધારા સાથે 159097 રૂપિયના સ્તરે બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલોગ્રામ ચાંદી ઘટાડા સાથે 266700 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થઈ હતી. સવારે સોનું 159087 પર ખુલ્યું હતું એટલે કે સોનામાં સામાન્ય 10 રૂપિયા જેટલો વધારો નોંધાયો હતો જ્યારે ચાંદી સવારે 267900 પર ખુલી હતી એટલે કે ચાંદીમાં 1200 રૂપિયા જેટલો ઘટાડો નોંધાયો.
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના રેટ્સમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. આ ઉપરાંત તેના ભાવ શનિવારે અને રવિવાર તથા જાહેર રજાઓના દિવસે પણ જાહેર કરાતા નથી.
છેલ્લા સપ્તાહમાં શું રહી સ્થિતિ?
IBJAની સાઈટ પર ઉપલબ્ધ આંકડાની સમીક્ષા કરીએ તો ગત સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 999 પ્યોરિટીવાળું શુદ્ધ 10 ગ્રામ સોનું 155066 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. એટલે કે સપ્તાહ દરમિયાન 24 કેરેટ સોનામાં 4031 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીનો ભાવ ગત સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 250314 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ ભાવ જોવા મળ્યો હતો એટલે કે સોનામાં એક સપ્તાહમાં 16386 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો. આમ ગત સપ્તાહમાં સોના અને ચાંદી બંનેમાં જોરદાર મૂવમેન્ટ જોવા મળી હતી.
સોના-ચાંદીના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (IBJA રેટ્સ)
- 24 કેરેટ સોનું 10 ગ્રામ- 176121 (29 જાન્યુઆરી 2026)
- 1 કિલોગ્રામ ચાંદી- 385933 (29 જાન્યુઆરી 2926)
કયા કારણો અસર કરી ગયા?
સોના અને ચાંદીના ભાવ પર એક નહીં પરંતુ અનેક કારણો અસર કરે છે. જેમાં જિયોપોલિટિકલ ઘટનાઓ, કિંમતી ધાતુઓની ડિમાન્ડ, દેશોની કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા થઈ રહેલી મોટા પાયે ખરીદી વગેરે મુખ્ય કારણો ગણી શકાય. હાલ વૈશ્વિક સ્તરે જે તણાવવાળી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેના કારણે પણ સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોના ચાંદીના ભાવ વધતા હોય છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિમાં અનિશ્ચિતતાઓ પણ ભાવવધારા પર અસર કરે છે.
વાયદા બજારના ભાવ
હવે ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ના ભાવ ઉપર પણ નજર ફેરવીએ. જ્યાં 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે એટલે કે 27 ફેબ્રુઆરી 2026ના શુક્રવારના રોજ 0.08 ટકાના ઘટાડા સાથે 161971 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 0.23 ટકાના ઘટાડા સાથે 281990 પર બંધ થઈ હતી.
ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધની થશે અસર?
શનિવારે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે મળીને ઈરાન પર જે ભીષણ હુમલો કર્યો તેમાં ઈરાને તેમના સર્વોચ્ચ નેતા અયાતોલ્લાહ ખામેનેઈ સહિત અનેક નેતાઓને ગુમાવ્યા. ત્યારબાદ મીડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વધી ગયો છે. ઈરાને પણ વળતો પ્રહાર કર્યો અને અમેરિકાના અન્ય દેશોમાં સૈન્ય બેઝ છે તેના પર હુમલા કર્યા. ઈઝરાયેલ સહિત 8 દેશોને ટાર્ગેટ કર્યા. આ સ્થિતિ જલદી થાળે પડે તેવું લાગતું નથી ત્યારે હવે આ અઠવાડિયામાં સોના અને ચાંદીના ભાવ પર તેની અસર જોવા મળી શકે છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ?
એક્સપર્ટ્સનું માનીએ તો આ અઠવાડિયે શેર બજારમાં ઉતાર ચઢાવ રહી શકે છે. કિંમતી ધાતુઓ જેમ કે સોના અને ચાંદીમાં પણ ભાવને સપોર્ટ મળી શકે છે. વૈશ્વિક પડકારો અને અમેરિકી મોંઘવારી આંકડા અને ચીન દ્વારા સોનાની ખરીદીમાં વધારો જેવા વૈશ્વિક આર્થિક સ્થિતિને પગલે વિશ્વસ્તરે સોના ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. સોનું 5300 ડોલર પ્રતિ ઔંસ અને ચાંદી 93 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યા છે. માર્કેટ પર નજર રાખનારાના મત મુજબ સોનું 6000 ડોલર અને ચાંદી 200 ડોલર પર પહોંચે છે કે નહીં તે જોવા માટે ઉત્સુક છે.
બજાર વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે જો કે ભાવમાં વધારો શક્ય છે, પરંતુ સોનાનો ભાવ 6000 ડોલર કે ચાંદીના ભાવ 200 ડોલર પર ત્યારે પહોંચી શકે જ્યારે તે માટે સતત માંગ અને વૈશ્વિક સ્તરે અસ્થિરતા જળવાઈ રહે.
મની કંટ્રોલના રિપોર્ટ મુજબ એસએમસી ગ્લોબલ સિક્યુરિટીઝમાં કોમોડિટી રિસર્ચ સહાયક ઉપાધ્યક્ષ વંદના ભારતીના જણાવ્યાં મુજબ એવું અનુમાન છે કે એમસીએક્સ વાયદા ભાવમાં 24 કેરેટ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ માટે 1.70 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ નજીકના ભવિષ્યમાં 3 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે.
બીજી બાજુ કોમેક્સ પર ચાંદીનો હાજર ભાવ 7.85 ટકા વધીને 93.82 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યો. જ્યારે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારે 9.33 કલાકે (જીએમટી) પર સોનાનો ભાવ 5296 ડોલર પ્રતિ ઔંસ હતો.
ડીટી નેક્સ્ટે એક વિશેષજ્ઞના હવાલે જણાવ્યું કે “અમેરિકા અને ઈરાનની વધતી ચર્ચાથી અનિશ્ચિતતાઓ વધવાની આશંકા છે અને રોકાણકારો હવે સોના અને ચાંદીને સુરક્ષિત રોકાણના વિકલ્પ તરીકે જોશે. એવી શક્યતા છે કે કિમતી ધાતુઓના બજારમાં તેજી સાથે શરૂઆત થશે.”
(આંકડાકીય માહિતી સોર્સ- IBJA વેબસાઈટ, MCX અધિકૃત વેબસાઈટ)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે