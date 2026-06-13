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Gold Rate: સોના-ચાંદીમાં મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો, અમેરિકાના કારણે સોનામાં હજુ આવી શકે મોટો કડાકો, એક્સપર્ટ્સની ચેતવણી!

Gold-Silver Rate: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સપ્તાહ દરમિયાન મોટો ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યો. એક્સપર્ટ્સ તો સોનામાં આગળ હજુ કડાકાની આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવ ઉછળે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. જાણો આવું કેમ. આ ઉતાર ચડાવ પાછળ કયા પરિબળો અસર કરી શકે એ પણ જાણો. 
 

Written ByViral Raval
Published: Jun 13, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:50 PM IST
Gold Rate: સોના-ચાંદીમાં મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો, અમેરિકાના કારણે સોનામાં હજુ આવી શકે મોટો કડાકો, એક્સપર્ટ્સની ચેતવણી!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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સોના-ચાંદીમાં મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો, અમેરિકાના કારણે સોનામાં હજુ આવી શકે મોટો કડાકો
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