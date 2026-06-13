/Gold Rate: સોના-ચાંદીમાં મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો, અમેરિકાના કારણે સોનામાં હજુ આવી શકે મોટો કડાકો, એક્સપર્ટ્સની ચેતવણી!

Gold-Silver Rate Explainer: આ અઠવાડિયામાં સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા હતા. અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે જ્યારે બજાર ખુલ્યું તો સોનું અને ચાંદી ખુબ મોટા કડાકા સાથે જોવા મળ્યા હતા. જો કે ત્યારબાદ રિકવરી પણ જોવા મળી પરંતુ સપ્તાહના અંતમાં પાછો ભાવ ગગડ્યો હતો. બીજી બાજુ એક્સપર્ટ્સ એવી આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે સોનાાં હજુ પણ મોટો કડાકો આવી શકે છે. જો કે ચાંદીમાં ભાવ વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. જાણો વિગતો.
સોનાના લેટેસ્ટ ભાવ
ગુજરાતના ચાર મોટા શહેરોમાં આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં શું સ્થિતિ છે તે જાણો
|સોનું (ભાવ પ્રતિ 1 ગ્રામ)
|ચાંદી (એક કિલોગ્રામ)
|24 કેરેટ
|22 કેરેટ
|18 કેરેટ
|અમદાવાદ
|14,913
|13670
|11186
|260000
|વડોદરા
|14,913
|13670
|11186
|260000
|સુરત
|15,840
|14520
|11881
|280000
|રાજકોટ
|15,840
|14520
|11881
|280000
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ, શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં સામાન્ય ફેરફાર હોઈ શકે છે. )
સોના-ચાંદીમાં સપ્તાહ દરમિયાન ઉતારચડાવ
IBJAના ભાવ શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરવામાં આવતા નથી. એટલે સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે બંધ ભાવ જોઈએ તો 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 147800 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદી 242582 પર બંધ થઈ હતી. જ્યારે ગયા સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસના બંધ ભાવ જોઈએ તો સોનું 154238 રૂપિયાના સ્તરે અને ચાંદી 254950 પર બંધ થઈ હતી.
ગયા સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસના ભાવ (5 જૂન 2026)
આ સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસના ભાવ (12 જૂન 2026)
ભાવને સરખાવીએ તો સપ્તાહ દરમિયાન સોનામાં 6438 અને ચાંદીમાં 12368 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે.
એક્સપર્ટ્સની ચેતવણી
સોનામાં આ નબળાઈ હજુ પણ ચાલુ રહી શકે તેવી એક્સપર્ટ્સનું અનુમાન છે. આ વર્ષે સોનું જાન્યુઆરીમાં વૈશ્વિક સ્તરે 5595 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું હતું. ત્યારબાદ તેમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. રેકોર્ડ ઉંચાઈથી તે લગભગ 25 ટકા ક્રેશ થઈ ચૂક્યું છે. જેના કારણે રોકાણકારોને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે અઠવાડિયાના અંતમાં દેશ અને વિદેશમાં હળવી તેજી જોવા મળી પરંતુ આ તેજી આગળ ચાલુ રહે તેવી આશા નથી. વૈશ્વિક બજારમાં ગોલ્ડ હળવી મજબૂતાઈ સાથે 4222 ડોલર પ્રતિ ઔંસ હતું. જ્યારે ભારતમાં કોમોડિટી એક્સચેન્જ MCX પર તે 1.17 ટકા ચડીને 150672 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામે બંધ થયું હતું.
સોનામાં આવી શકે કડાકો
મની કંટ્રોલના રિપોર્ટમાં સ્ટેટ સ્ટ્રીટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટના કોમોડિટી એનાલિસ્ટ આકાશ દોશીને ટાંકીને કહેવાયું છે કે હાલ સોના માટે બે પડકારો જોવા મળી રહ્યા છે. પહેલો પડકાર છે અમેરિકામાં ફેડરલ રિઝર્વના ઇન્ટરેસ્ટ વધવાની આશા. બીજો પડકાર ડોલરમાં મજબૂતી છે. આ બંનેના કારણે ગોલ્ડ પર આગળ દબાણ વધી શકે છે. તેમના કહેવા મુજબ મિડલ ઈસ્ટમાં ટેન્શન ખતમ થાય અને ક્રૂડના ભાવ ઘટીને 80 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર આવે ત્યારે ગોલ્ડમાં તેજી જોવા મળી શકે છે.
3850-4000 ડોલર સુધી ભાવ જઈ શકે
રિપોર્ટ મુજબ યુબીએસનું કહેવું છે કે ગોલ્ડમાં નબળાઈ ચાલુ રહી શકે છે. શોર્ટ ટર્મ ગોલ્ડ તૂટીને 3850-4000 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી જઈ શકે છે. મધ્ય પૂર્વમાં ટેન્શનના કારણે ક્રૂડના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો છે. તેનાથી દુનિયાભરમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસના ભાવ વધ્યા છે. જેના કારણે અમેરિકા, ભારત, સહિત દુનિયાભરમાં મોંઘવારીનું જોખમ વધ્યું છે.
ચાંદીમાં જોવા મળી શકે તેજી
બીજી બાજુ એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે આગળ ચાંદીમાં તેજી જોવા મળી શકે છે. રિપોર્ટ મુજબ રોયટર્સના પોલમાં એનાલિસ્ટે સિલ્વર માટે 79.50 ડોલર પ્રતિ ઔંસનો એવરેજ ટાર્ગેટ આપ્યો છે. કોમર્ઝબેંકે તો ચાંદીના 90 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચવાનું અનુમાન જતાવ્યું છે. જેપી મોર્ગનનું કહેવું છે કે આ વર્ષના અંત સુધીમાં ચાંદી 85 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી જઈ શકે છે. બેંક ઓફ અમેરિકાએ લગભગ 86 ડોલરનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે.
એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે સોના અને ચાંદીને જે એક વાત અલગ કરે છે તે છે સિલ્વરનો ઔદ્યોગિક સેક્ટરમાં ઉપયોગ. જ્યાં સોનાની ડિમાન્ડ ફક્ત સુરક્ષિત રોકાણના કારણે છે ત્યાં ચાંદીની ડિમાન્ડ રોકાણની સાથે સાથે ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ઉપયોગના કારણે પણ છે. દુનિયાભરમં તેનો ઉપયોગ છેલ્લા કેટલાક સમયથી વધ્યો છે. જ્યારે ડિમાન્ડની સરખામણીમાં તેનો સપ્લાય ઓછો વધ્યો છે. જેના કારણે ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી મીડિયા રિપોર્ટ્સ, એક્સપર્ટ્સના મત પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)