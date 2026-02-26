Gold-Silver Rates Crash: આજે સોનું થયું સસ્તું! ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો, જાણો શું છે સોના-ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ?
Gold Silver Price Today February 26 Updates: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં હાલમાં જબરદસ્ત હલચલ જોવા મળી રહી છે. જો તમે સોના-ચાંદીની ખરીદી કરવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો આજે 26 ફેબ્રુઆરીના તાજા ભાવ ચોક્કસ જાણી લેવા જોઈએ. છેલ્લા એક વર્ષમાં સોનાએ આશરે 80% અને ચાંદીએ 180% થી વધુનું બમ્પર રિટર્ન આપીને રોકાણકારોને માલામાલ કરી દીધા છે. જોકે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કિંમતોમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે.
- સોનું સસ્તું, ચાંદીમાં મોટો કડાકો
- શું હોય છે ગોલ્ડ ETF?
- નિષ્ણાતોની સલાહ
Gold Silver Price Today February 26 Updates: લગ્નની સીઝન હોવાને કારણે દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા મોટા શહેરોમાં 22K અને 24K સોનાની માંગ વધી છે, પરંતુ કિંમતોમાં અસ્થિરતાએ ખરીદદારોને મૂંઝવણમાં મૂકી દીધા છે. વૈશ્વિક તણાવ અને 'સેફ હેવન એસેટ'ની વધતી માંગને કારણે બજારમાં અનિશ્ચિતતા છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર 2 એપ્રિલ, 2026ની ડિલિવરીવાળા સોનાનો ભાવ ઘટીને ₹1,60,597.00 પર આવી ગયો છે. ચાંદીમાં આજે સોના કરતા પણ વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 5 માર્ચ, 2026ની એક્સપાયરી વાળી ચાંદી સવારે ₹3,616.00 (1.35%) ના ઘટાડા સાથે ₹2,64,700.00 પર પહોંચી ગઈ છે.
આવી સ્થિતિમાં તમારે હમણાં જ સોનું અને ચાંદી ખરીદવી જોઈએ કે વધુ ઘટાડાની રાહ જોવી જોઈએ? આ સમાચારમાં અમે તમારા શહેરમાં 22 અને 24 કેરેટ સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ, MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવ અને બજાર નિષ્ણાતો શું સલાહ આપી રહ્યા છે તે જણાવીશું. તમને જણાવી ગઈએ કે ભારતમાં લગ્નની મોસમ ચાલી રહી છે. આ સમયે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધઘટ થઈ રહી છે. આજે, ગુરુવાર, 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘટી રહ્યા છે. MCX પર સોનું 0.28% ઘટીને ₹1,60,700 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. તે દરમિયાન ચાંદી 1.00% ઘટીને ₹2,65,646 પ્રતિ કિલો પર ટ્રેડ થઈ રહી છે.
ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ
ગુડરિટર્ન્સની વેબસાઇટ અનુસાર, 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ ₹1,61,680 છે. એક કિલોગ્રામ ચાંદીની કિંમત ₹2,85,000 છે.
આજે રાજકોટમાં સોનાનો ભાવ
રાજકોટમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ સોના માટે ₹16,194 પ્રતિ ગ્રામ, 22 કેરેટ સોના માટે ₹14,845 પ્રતિ ગ્રામ અને 18 કેરેટ સોના માટે ₹12,147 પ્રતિ ગ્રામ છે.
આજે સુરતમાં સોનાના ભાવ
સુરતમાં આજના સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ સોના માટે પ્રતિ ગ્રામ ₹16,194, 22 કેરેટ સોના માટે પ્રતિ ગ્રામ ₹14,845 અને 18 કેરેટ સોના માટે પ્રતિ ગ્રામ ₹12,147 છે.
આજે અમદાવાદમાં સોનાનો ભાવ
અમદાવાદમાં આજના સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ સોના માટે પ્રતિ ગ્રામ ₹16,194, 22 કેરેટ સોના માટે પ્રતિ ગ્રામ ₹14,845 અને 18 કેરેટ સોના માટે પ્રતિ ગ્રામ ₹12,147 છે.
શું હોય છે ગોલ્ડ ETF?
ગોલ્ડ ETF (Exchange Traded Fund) એ રોકાણનું એક સાધન છે જે શેરબજારમાં ટ્રેડ થાય છે. તે સોનાના ભાવને ટ્રેક કરે છે, એટલે કે જો બજારમાં સોનાની કિંમત વધશે, તો તમારા ETF ના ભાવ પણ વધશે. આમાં ભૌતિક સોનું રાખવાની માથાકૂટ રહેતી નથી.
નિષ્ણાતોની સલાહ
શું તમારે અત્યારે સોનું ખરીદવું જોઈએ કે હજુ ભાવ ઘટવાની રાહ જોવી જોઈએ? બજારના નિષ્ણાતોના મતે, લાંબા ગાળા માટે સોનું હંમેશા સુરક્ષિત રોકાણ માનવામાં આવે છે, પરંતુ હાલની અસ્થિરતાને જોતા ખરીદદારોએ દરેક ઘટાડે થોડું-થોડું રોકાણ કરવાની વ્યૂહરચના અપનાવવી જોઈએ.
