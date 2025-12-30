Prev
Gold Rate Today: સોનું-ચાંદી ધડામ, 1 તોલો સોનું એટલે 10 ગ્રામ કે 11.66 ગ્રામ? લેટેસ્ટ રેટ સાથે એ પણ જાણો

Gold Rate Today: આજે સોના અને ચાંદીના ખુલતા ભાવમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો છે. જો તમે લેવાનું વિચારતા હોવ તો લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો. આ ઉપરાંત 1 તોલા સોનાના માપમાં પણ તમને જો કન્ફ્યૂઝન હોય તો તેના વિશે પણ આ માહિતી ખાસ જાણો. 

Dec 30, 2025

Gold Rate Today: સોનું-ચાંદી ધડામ, 1 તોલો સોનું એટલે 10 ગ્રામ કે 11.66 ગ્રામ? લેટેસ્ટ રેટ સાથે એ પણ જાણો

શરાફા બજારમાં આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. ચાંદીનો ભાવ તો 3973 રૂપિયા તૂટીને 231467 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો. જ્યારે સોનાના ભાવમાં 2419 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ઘટાડો જોવા મળ્યો. જીએસટી સહિત ચાંદી હવે 238411 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી છે. જ્યારે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ હવે જીએસટી સહિત 138392 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. સોનું ઓલટાઈમ હાઈ 138181 થી 3799 રૂપિયા સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે ચાંદી 243483 થી 11971 રૂપિયા તૂટી છે. 

સોમવારે ચાંદી જીએસટી વગર 243483 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ઓલટાઈમ હાઈ પર ખુલી અને 235440 પર બંધ થઈ હતી. એ જ રીતે જીએસટી વગરનું સોનું 138161 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યું અને 136781 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. આજે જીએસટી વગરનું સોનું 134362 રૂપિયાના સ્તરે ખુલ્યું. 

આ વર્ષે ચાંદી 145450 રૂપિયા ઉછળી
આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં સોનું 58622 રૂપિયા સુધી ઉછળી ચૂક્યું છે. જ્યારે ચાંદી 145450 રૂપિયા સુધી ઉછળી ચૂકી છે. ડિસેમ્બરમાં અત્યાર સુધીમાં ચાંદી 71081 રૂપિયા અને સોનું 10190 રૂપિયા મોંઘુ થયું છે. એ પણ ત્યારે કે  જ્યારે સોમવારે આ બંને ધાતુમાં જોરદાર કડાકો નોંધાયો હતો. 

અત્રે જણાવવાનું કે આ રેટ IBJA દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. IBJA દિવસમાં બેવાર રેટ જાહેર  કરે છે. એકવાર બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ખુલતા ભાવ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ બંધ ભાવ. 

ભારતમાં સોનું એ ફક્ત એક ધાતુ નથી પરંતુ પરંપરા, રોકાણ અને ભરોસાનું પ્રતિક ગણાય છે. લગ્ન પ્રસંગે, તહેવારો હોય કે ભવિષ્ય માટે રોકાણ દરેક અવસરે સોનાની ખરીદી થતી હોય છે. સામાન્ય રીતે સોનું ખરીદતી વખતે લોકો દુકાનદારને એ જ સવાલ પૂછતાં હોય છે કે એક તોલા સોનાનો ભાવ કેટલો? ત્યારે લોકોને લાગતું હોય છે કે 1 તોલો એટલે 10 ગ્રામ. પરંતુ શું આ સાચું છે? હકીકત જાણીને તમે પણ ચોકશો. 

1 તોલામાં કેટલું સોનું હોય
તોલો એક પરંપરાગત માપ છે જેનું વજન 10 ગ્રામ નહીં પરંતુ તેનાથી વધુ હોય છે. પરંપરાગત ભારતીય પદ્ધતિ જોઈએ તો 1 તોલો એટલે 11.6638 ગ્રામ ગણાય છે. આ માપ કોઈ નવું નથી. પરંતુ સદીઓથી ઉપયોગમાં છે. જૂના સમયમાં સોનું, ચાંદી, મસાલા અને એટલે સુધી કે દવાઓને પણ તોલામાં જ માપવામાં આવતા હતા. 

તોલા શબ્દ એ સંસ્કૃતની તુલાથી આવેલો છે. જેનો અર્થ થાય છે ત્રાજવું કે તોલવું. મુઘલ કાળમાં સોનું, ચાંદી અને કિંમતી મસાલાને તોલામાં તોલવામાં આવતા હતા. બ્રિટિશ કાળમાં અંગ્રેજોએ તોલાને અધિકૃત માપદંડ માન્યું અને તેને 180 ગ્રેન એટલે કે લગભગ 11.66 ગ્રામ નક્કી કર્યું. એટલે કે ઈતિહાસ અને ગણતરી બંનેની રીતે તોલો હંમેશા 11.66 ગ્રામ જ રહ્યું છે. 

તો પછી 1 તોલો એટલે 10 ગ્રામ કેવી રીતે?
ભારતમાં આઝાદી બાદ મેટ્રિક સિસ્ટમ લાગૂ થઈ એટલે કે કિલો, ગ્રામ, અને લીટર જેવા યુનિટને માપદંડ બનાવવામાં આવ્યા. ધીરે ધીરે જ્વેલરી માર્કેટમાં પણ સોનાની કિંમત ગ્રામ અને કિલોમાં શરૂ થઈ. આવામાં ગ્રાહકોની સુવિધા અને હિસાબમાં સરળતા રહે તે માટે બજારે 1 તોલો એટલે 10 ગ્રામ માનવાનું નક્કી કરી લીધુ. અહીંથી અસલ કન્ફ્યૂઝન શરૂ થઈ. 

10 ગ્રામ અને 11.66 ગ્રામનો ફરક કેમ જરૂરી
જો અસલ હિસાબ જોઈએ તો 1 તોલો = 11.66 ગ્રામ થાય. એટલે કે જો કોઈ દુકાનદાર એક તોલાના નામ પર તમને 10 ગ્રામ સોનું આપે તો તમે 1.66 ગ્રામ સોનું ઓછું લઈ રહ્યા છો એમ કહેવાય. નાની ખરીદીમાં આ ફરક ઓછો લાગે પરંતુ મોટી ખરીદી કે રોકાણની રીતે જોઈએ તો આ અંતર હજારો રૂપિયામાં હોઈ શકે. જો કે હવે મોટાભાગના જ્વેલર્સ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડની રીતે ગ્રામમાં જ સોનું વેચતા હોય ચે. 
 

