2026 નજીક આવતા સોનું અચાનક થયું ધડામ, જ્યારે ચાંદીમાં તોફાની તેજી, જાણો લેટેસ્ટ ભાવ

Gold Rate Fall: શુક્રવારે MCXથી સ્થાનિક બજારમાં સોના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહ્યો અને MCX ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો રૂ. 2000થી વધુનો વધારો થયો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 19, 2025, 06:29 PM IST

Gold-Silver Rates: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ ચાલુ રહે છે. શુક્રવારે અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, તો બીજીતરફ ચાંદીના ભાવમાં તૂફાની તેજી જોવા મળી છે. સોનું એક ઝટકામાં  ટ્રેડિંગ દરમિયાન 700 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી વધુ સસ્તુ થઈ ગયું, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 2,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો. ચાલો જાણીએ સ્થાનિક બજારમાં ચાંદી સહિત 22 અને 24 કેરેટ સોનાના લેટેસ્ટ ભાવ.

MCX પર આટલું સસ્તું થયું સોનું
MCX પર સોનાના ભાવમાં શુક્રવારે થયેલા ઘટાડા બાદ સમાચાર લખી રહ્યા છે, ત્યા સુધીમાં સોનાના ભાવમાં થયેલા ઘટાડા અંગે 5 ફેબ્રુઆરીની સમાપ્તિ તારીખ સાથે 24 કેરેટ સોનાના વાયદાના ભાવ 721 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 1,33,555 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. જો કે, ટ્રેડિંગ દરમિયાન તે 1,34,360 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયા હતા. નોંધનીય છે કે, MCX સોનાનો ઉચ્ચતમ ભાવ 1,35,590 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે અને હાલમાં સોનું આ ઉચ્ચતમ સ્તર કરતા 2,035 રૂપિયા સસ્તું મળી રહ્યું છે.

ચાંદીમાં સતત ધમાકેદાર વધારો
સોના ઉપરાંત શુક્રવારે MCX પર ચાંદીના ભાવમાં પણ જોરદાર વધારો જોવા મળ્યો. પહેલાથી જ 2 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોથી વધુના ભાવે ચાંદી ટ્રેડ થઈ રહી છે અને વધુ મોંઘી થઈ ગઈ છે. આ સમાચાર લખાત સમયે 5 માર્ચની સમાપ્તિ તારીખ માટે ચાંદીના વાયદાના ભાવ 2017 રૂપિયાના જોરદાર વધારા સાથે 2,05,582 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. ટ્રેડિંગ દરમિયાન આમાં વધુ તેજી આવી હતી અને ચાંદીનો ભાવ 2,06,280 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સુધી પહોંચી ગયો.

સ્થાનિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ
MCX સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ જોવા મળી રહી હતી, પરંતુ સ્થાનિક બજારમાં શરૂઆતના વેપાર દરમિયાન બન્ને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ, IBJA.com અનુસાર, 24 કેરેટ સોનું 132,394 રૂપિયા પર ખુલ્યું, જે તેના અગાઉના બંધ 132,474 રૂપિયાથી ઘટીને 200,336 રૂપિયા પર ખુલ્યું, જે ગુરુવારે 201,120 રૂપિયાથી ઘટીને 200,336 રૂપિયા પર ખુલ્યું. 

24 કેરેટ સોનું - 1,32,394 રૂપિયા/10 ગ્રામ
22 કેરેટ સોનું - 1,29,220 રૂપિયા/10 ગ્રામ
20 કેરેટ સોનું - 1,17,830 રૂપિયા/10 ગ્રામ
18 કેરેટ સોનું - 1,07,240 રૂપિયા/10 ગ્રામ
14 કેરેટ સોનું - 85,390 રૂપિયા/10 ગ્રામ

નોંધ: IBJA વેબસાઇટ પર અપડેટ કરાયેલા સોના-ચાંદીના દરો દેશભરમાં સમાન છે, પરંતુ જ્યારે તમે ઘરેણાં ખરીદો છો, ત્યારે લાગુ GST સાથે તમારે મેકિંગ ચાર્જ પણ ચૂકવવો પડશે, જેના પછી તેની કિંમત વધે છે.

